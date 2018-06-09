"الشغل" تنفي التحرش الجنسي بعاملات الفراولة

هسبريس من الرباط

نفت وزارة الشغل والإدماج المهني، مجدداً، أن تكون العاملات المغربيات الموسميات بمزارع إقليم هويلفا الإسباني قد تعرضن لأي حالة تحرش جنسي.

وأشارت الوزارة في بلاغ لها، الجمعة، أن الزيارتين الميدانيتين، المنظمتين على التوالي من طرف الوزارة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والسفارة الإسبانية بالمغرب، بتاريخ 10 و11 ماي 2018، وكذا من قبل الوزارة المكلفة بالجالية أواخر شهر ماي، أكدتا عدم ثبوت أي حالة تحرش جنسي بالعاملات المغربيات.

وتحدثت الوزارة عن حالة استثنائية تتعلق بشخص يبلغ من العمر 47 سنة، لا يزال التحقيق معه مستمرا من قبل القضاء الإسباني، قبل اتخاذ أي قرار بشأن القضية.

وقالت الوزارة إنها ستواصل مع الأطراف المعنية "يقظتها من أجل التثبت والتحري في كل التصريحات المنسوبة لبعض العاملات، والتعامل المناسب مع نتائج أي تحقيق قضائي يفتح في الموضوع ".

مقابل ذلك، أعلنت الوزارة أن العاملات شرعن، ابتداء من 25 ماي 2018، في العودة إلى المغرب، مشيرة إلى أن العملية ستستمر إلى بداية يوليوز 2018. وأضافت أن العاملات اللواتي عدن بلغ عددهن حوالي 400 عاملة في الخامس من يونيو الجاري، الذي صادف انتهاء فترة جني الفواكه الحمراء بالنسبة إلى الضيعة المعنية بمزاعم التحرش.

وأكدت وزارة الشغل والإدماج المهني أن "المشغل لا يمكنه التخلي عن العاملات إن كانت هناك فواكه للجني (يتم فقدانها) نظراً لعدم وجود يد عاملة محلية ".

وحسب توضيحات الوزارة، فإن الأجر اليومي، الذي حدد في عرض العمل في 37 أورو ليوم عمل، يتم على أساس الاشتغال لمدة 6 ساعات ونصف في المتوسط يومياً، ويبقى خاضعاً لساعات العمل اليومية لكل أجير. وأكدت أن مدة التأشيرة الممنوحة بجواز السفر تكون بصفة عامة أكبر من مدة العمل.

وسجلت أرقام الوزارة أن عدد العاملات المغربيات الموسميات اللواتي يذهبن إلى إسبانيا انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3 آلاف عاملة إلى 15 ألفا و134 عاملة كمعدل سنوي.

ولتفادي وقوع مشاكل، أعلنت الوزارة أنه تم الاتفاق على وضع آلية لمواكبة العاملات المغربيات طيلة فترة الموسم الفلاحي على غرار نظام "الوسطاء"، الذي سبق العمل به خلال سنتي 2008 و2009 بتمويل من الاتحاد الأوروبي، من خلال توظيف نساء مغربيات وسيطات، يتقنّ اللغة الإسبانية، ومكلفات بمهمة تتبع أوضاع العاملات في أماكن عملهن، والعمل على وضع رقم أخضر رهن إشارتهن للاتصال بالوسيطات كلما استدعى الأمر ذلك.