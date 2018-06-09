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كُتّاب وآراء
تراجع الغش في امتحانات الباكالوريا .. وإعلان النتائج يوم 22 يونيو
بالرغم من كل الإجراءات والتدابير التي قامت بها وزارة التربية الوطنية للحد من الغشّ في امتحانات الباكالوريا، فإن هذه الظاهرة ما تزال مستمرة، لكنْ بشكل أقلّ مقارنة مع ما كانت عليه خلال السنوات الماضية.
الأرقام الصادرة عن وزارة التربية الوطنية حول إجراء اختبارات الدورة العادية من الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا كشفت أنّ نسبة الغشّ سجّلت تراجعا ملحوظا، بلغ ناقص 22,48 في المئة.
وبحسب الأرقام التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية، فقد انخفض عدد حالات الغش في الامتحان الموحد لنيل شهادة الباكالوريا من 2091 حالة في الموسم الدراسي 2016/2017، إلى 1621 حالة في الموسم الدراسي الحالي.
إجراءات وزارة التربية الوطنية لمحاربة الغشّ في امتحانات الباكالوريا لن تتوقف عند حدود الحالات التي تم ضبطها أثناء الامتحانات، بل ستتواصل خلال عملية تصحيح أوراق المترشحين.
وأعلنت الوزارة أن حالات الغش التي سيتم رصدها من طرف المصححين، سواء بمطابقة أجوبة المترشحين فيما بينها أو مع الإجابات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ستسري عليها العقوبات المتضمنة في القانون رقم 02.03 المتعلق بجزر الغش في الامتحانات المدرسية.
وينص القانون سالف الذكر على منح نقطة صفر (0) في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش، وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية، وقد تصل العقوبة إلى حد الإقصاء من اجتياز امتحان الباكالوريا لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين.
وبخصوص نسبة حضور التلاميذ المرشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا، فقد بلغت 96,14 في المئة لدى المترشحين المتمدرسين، بينما لم تتعدّ لدى المترشحين الأحرار 54,88 في المئة.
ووصفت وزارة التربية الوطنية الأجواء التي مرت فيها اختبارات الدورة العادية من الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2018 بـ"الجيدة"، مشيرة إلى أنها تواصل الإجراءات التي أقرّتها في مجال تأمين الامتحانات والحد من الغش.
ويعكف حوالي 40000 أستاذ مصحح على عملية تصحيح أوراق المترشحين والمترشحات، بجميع مراكز التصحيح بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وسيتم إجراء المداولات وإعلان النتائج يوم 22 يونيو الجاري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
مايمكن الحديث عنه هو ارتفاع او تراجع نسبة ضبط حالات الغش