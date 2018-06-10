نقابيون يدقون ناقوس الخطر بشأن وفيات الرضع

هسبريس من الرباط

يعيش المركز الاستشفائي ابن سينا على صفيح ساخن بعد انتشار أنباء عن وفيات لرضع بسبب الإهمال، واتهام قابلة بتسريب معطيات كاذبة للصحافة بشأن الموضوع؛ مما أدى إلى توقيفها.

وفي هذا الإطار، أعلنت نقابات وجمعيات للمجتمع المدني والجمعية الوطنية للقابلات والجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل أمام المركز الاستشفائي بالرباط، من أجل توقيف قتل الأطفال بسبب غياب الحاضنات والإهمال.

وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن "مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا يؤكد وفيات المواليد حديثي الولادة بسبب الإهمال"، مضيفا في تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك": "يتم الكذب على الأسر واختلاف أكاذيب غياب الحاضنات في الوقت الذي يتم الاتجار بها وتوجيه الأمهات والآباء إلى مستشفى الشيخ زايد الأداء 6000 درهم لليوم".

وتابع لطفي قائلا: "نستغرب لعدم تحرك وزارة الصحة لإنقاذ المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا من حافة الانهيار، نظرا للحالة المزرية التي أصبح الحال عليها، والذي بلغ مداه خاصة بعد تسجيل سقوط ضحايا نتيجة ضعف الأداء والإهمال".

ويرى لطفي أنه "من الضروري إعادة النظر في من له المسؤولية عن هذه الوضعية الكارثية التي وصل إليها المركز المذكور؛ إذ وصل الأمر إلى حد إزهاق أرواح بشرية بريئة لم تر النور في موطنها بسبب الإهمال والتهور، مما دفع بالعديد من الفعاليات لإبداء أسفها وطرح أسئلة كثيرة ومتعددة حول الأسباب الحقيقية الكامنة لهذه الوقائع".

من جانبها، أدانت الجمعية الوطنية للقابلات حادثة توقيف قابلة بتهمة تسريب معطيات خاطئة للصحافة، معتبرة أن الأمر يتعلق بـ "تصرف لا مسؤول واعتبار القابلة الحلقة الضعيفة في منظومة تشوبها عدة اختلالات ولا تستجيب لشروط ضمان تكفل آمن للمواطنين".

وطالبت الجمعية ضمن بيان لها وزير الصحة بضرورة إيفاد لجنة للوقوف على كل التجاوزات، متسائلة عن أسباب وفيات الرضع بقلب مؤسسة جامعية "يفترض أنها تزخر بالأطر من أساتذة وأطباء مقيمين وأطباء الأطفال؛ إذ يفترض أن أي مولود لديه مضاعفات يكون تحت إشراف طاقم متخصص لأنها مؤسسة جامعية وتعتبر أعلى مؤسسة في هرم المستشفيات، أو ما يتفق عليه بالمستوى الثالث"، بتعبير البيان.