مكتب الكهرباء: الفواتير لا تتضمن رسوما جديدة

هسبريس من الرباط

أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن فاتورة الكهرباء لا تتضمن أية رسوم جديدة كدعم لتنظيم كأس العالم 2026.

وأوضح بلاغ للمكتب أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص احتساب رسوم جديدة في فاتورة الكهرباء يدفعها الزبون كدعم لتنظيم كأس العالم 2026 "إشاعة لا أساس لها من الصحة" حيث يمكن لزبناء المكتب أن يتحققوا بأنفسهم من ان فواتيرهم لا تتضمن أية رسوم تتعلق بهذا الموضوع.

وذكر المكتب في هذا السياق بأن أي إجراء لتغيير أو مراجعة الفاتورة يخضع لمساطير وضوابط قانونية ويتم عبر إخبار رسمي للرأي العام.