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الرئيسية | مجتمع | مكتب الكهرباء: الفواتير لا تتضمن رسوما جديدة

مكتب الكهرباء: الفواتير لا تتضمن رسوما جديدة

مكتب الكهرباء: الفواتير لا تتضمن رسوما جديدة
هسبريس من الرباط
السبت 09 يونيو 2018 - 17:24

أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن فاتورة الكهرباء لا تتضمن أية رسوم جديدة كدعم لتنظيم كأس العالم 2026.

وأوضح بلاغ للمكتب أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص احتساب رسوم جديدة في فاتورة الكهرباء يدفعها الزبون كدعم لتنظيم كأس العالم 2026 "إشاعة لا أساس لها من الصحة" حيث يمكن لزبناء المكتب أن يتحققوا بأنفسهم من ان فواتيرهم لا تتضمن أية رسوم تتعلق بهذا الموضوع.

وذكر المكتب في هذا السياق بأن أي إجراء لتغيير أو مراجعة الفاتورة يخضع لمساطير وضوابط قانونية ويتم عبر إخبار رسمي للرأي العام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - galaxy السبت 09 يونيو 2018 - 17:42
كل ما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي فهو صحيح ويستند على الحجج والدلائل.
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2 - ماسين السبت 09 يونيو 2018 - 17:49
الدين يسعوا إلى تخريب البلد بالأخبار المزيفة و الكدب يبدعون ، إتقوا الله الدين تستهترون بعقول المواطنين لقضاء مصالحكم
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3 - Yazzan السبت 09 يونيو 2018 - 17:51
الفاتوره غاليه زيدو غليوها باش تفركع هاد بالبلاد راه الضغط يولد الانفجار
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4 - amine السبت 09 يونيو 2018 - 17:54
ستكون هناك زيادة في فواتير الكهرباء و الماء ، لكسب الربح و تعويض أضرار المقاطعة و إنتقاما من هاذ الشعب العظيم ، و تذكرو كلام جيدا ، و الأيام بيننا
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5 - ahelame السبت 09 يونيو 2018 - 17:55
زيادة قادمة قادمة ، إنتقاما من المقاطعين
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6 - khalid السبت 09 يونيو 2018 - 18:09
السلام عليكم جميعا يا مداويخ .سؤال : هل ندفع رسوم لصالح قنات 2M عبر فواتير الماء والكهرباء
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7 - مقاطع السبت 09 يونيو 2018 - 18:10
الخوت هاد الناس خاصهوم شي وقفة ديال الرجال والنساء الاحرار.مثلا عصيان جماعي للاداء حتى نشوفو.اقسم بالله اني اقل شهر .فوق 700درهم من سنين اللهم ان هدا منكر.
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8 - khalid السبت 09 يونيو 2018 - 18:10
الرسوم مرتفعة جدا السمعي البصري تتجني 200 درهم الضريبة 150 درهم عاد زيد قتلوا ولاد الهم
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9 - المختاري عبد الحفيظ السبت 09 يونيو 2018 - 18:14
كل مانطلبه نحن كمستهلكين هو الاحتساب او الفوترة الشهرية الحقيقية للكمية المستهلكة وليس الاحتساب التقديري لان في هده العملية الاخيرة تستغل مصالح المكتب الوطني للكهرباء لتظخيم الكمية المستهلكة رغم عدم استهلاكها فعلا من طرف الزبون وهذا ما
نعتبره نصبا واحتيالا على المستهلك
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10 - اجمد السبت 09 يونيو 2018 - 18:22
لهلا يزيد أكثر...! نحن ننتظر الانخفاض ...إن شاء الله مع انطلاقة " نور " ورززات ...؟
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