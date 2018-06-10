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الرئيسية | مجتمع | مراسلة وزارية تغضب حركة "قادمون وقادرون"

مراسلة وزارية تغضب حركة "قادمون وقادرون"

مراسلة وزارية تغضب حركة "قادمون وقادرون"
هسبريس من الرباط
الأحد 10 يونيو 2018 - 10:07

استنكرت حركة "قادمون وقادرون- مغرب المستقبل" ما جاء في مراسلة صادرة عن وزارة الشباب والرياضة، عبر مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية، بتاريخ 7 يونيو الجاري، بشأن "فتح باب الترشيح للمشاركة في برنامج دعم المقاولات للشباب".

وأوضحت الحركة أن "وزارة الشباب والرياضة فاجأت مرة أخرى الشباب المغربي بنداء غريب أطلقته يوم الخميس 7 يونيو، ويخص برنامج دعم المقاولات للشباب، في أجل أقصاه يوم الاثنين 11 يونيو الجاري"، واصفة الأمر بـ"أغرب وأسرع نداء للمشاريع في تاريخ المغرب".

وأشارت الحركة إلى أنها "تشمّ من المراسلة رائحة الغدر والعبث والاستهتار بالقوانين وغياب الشفافية، لأن دراسة الجدوى غير متوفرة لدى المديريات الإقليمية، والمدة الزمنية غير قانونية لتلقي عروض المشاريع الشبابية".

وعبّرت حركة "قادمون وقادرون" عن "احتجاجها على سياسة الاستهتار بالشباب، وتجاهل ما طالب به الملك بخصوص النهوض بوضعيتهم السوسيو اقتصادية"، مطالبة في الوقت ذاته المسؤولين بـ"السحب العاجل لهذه المراسلة، وإعداد مراسلة جديدة تراعي فيها المساطر القانونية والمدة الزمنية لتهييء المشاريع ووضعها لدى الجهات المختصة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - wood الأحد 10 يونيو 2018 - 10:40
مثل هذه الاساليب معروفة و متداولة في الإدارة المغربية و تهدف الى شرعنة الفساد عبر التحايل على القانون سواء بأن لا يتم الاعلان بشكل كافي ، او تقليص فترة تقديم الطلبات ، فتبدو العملية ظاهريا و شكليا انها قانونية و اتبعت المساطر الادارية لكنها ابعد من ذلك بكثير . فعلى الأغلب ان مبادرة دعم مقاولة الشباب قد تم تحضيرها مند مدة و تحديد مسبقا اولائك الذين سيحظون بهذا الدعم و لم يبقى سوى الاخراج لتبدو الامور قانونية . فالمخزن يجمع حوله حثالة القوم من الانتهازيين و الوصوليين و تجار السياسة و الانتخابات و تجار الدين و يستعملهم اساسا لحكم المداويخ المغاربة !!!
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10
2 - بوجيدي الأحد 10 يونيو 2018 - 10:41
الله يهديكم هذه طريقة قانونية لتمرير مشاريع معدة على القياس لأناس على قد القياس غير جي وخشي رجليك فالسروال راه قدك...خليو الناس آنتي ناس
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4
3 - nor الأحد 10 يونيو 2018 - 10:44
هل هناك شفافية في المغرب؟ هناك فقط باك صاحبي وصاني عليك ودهن السير بسي .متيرعوش مصلحة الشاب لهما ركيزة البلاد فبهم تنهض البلاد وتزدهر وتتقوى
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6
4 - ايت بناصر الأحد 10 يونيو 2018 - 11:02
دائما ما يتعرض وزير الشباب والرياضة للهجوم من طرف الخصوم لكن الرجل له كفاءة في التسيير وقراراته لا غبار عليها فهي دائما في المستوى
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-2
5 - م المصطفى الأحد 10 يونيو 2018 - 11:05
إسم هذه الحركة يميل إلى التهويل وربما إلى نوع من إلى الفزع. قادمون من أين وإلى أين؟ وقادرون على ماذا؟ جذور هذه الحركة فيها نوع من الضبابية واهدافها غير واضحة بما فيه الكفاية.
أما الطلبي العلمي فهو رجل محظوظ وجد ضالته في حزب الأحرار فحظي سابقا برئاسة البرلمان واليوم يتربع على كرسي وزارة الشباب.
شاهت حواره مع التيجني في برنامجه على القناة الأولى، ولاحظت طريقة حديثه المبنية على الغلظة وقمع مخاطبه...
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