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كُتّاب وآراء
مراسلة وزارية تغضب حركة "قادمون وقادرون"
استنكرت حركة "قادمون وقادرون- مغرب المستقبل" ما جاء في مراسلة صادرة عن وزارة الشباب والرياضة، عبر مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية، بتاريخ 7 يونيو الجاري، بشأن "فتح باب الترشيح للمشاركة في برنامج دعم المقاولات للشباب".
وأوضحت الحركة أن "وزارة الشباب والرياضة فاجأت مرة أخرى الشباب المغربي بنداء غريب أطلقته يوم الخميس 7 يونيو، ويخص برنامج دعم المقاولات للشباب، في أجل أقصاه يوم الاثنين 11 يونيو الجاري"، واصفة الأمر بـ"أغرب وأسرع نداء للمشاريع في تاريخ المغرب".
وأشارت الحركة إلى أنها "تشمّ من المراسلة رائحة الغدر والعبث والاستهتار بالقوانين وغياب الشفافية، لأن دراسة الجدوى غير متوفرة لدى المديريات الإقليمية، والمدة الزمنية غير قانونية لتلقي عروض المشاريع الشبابية".
وعبّرت حركة "قادمون وقادرون" عن "احتجاجها على سياسة الاستهتار بالشباب، وتجاهل ما طالب به الملك بخصوص النهوض بوضعيتهم السوسيو اقتصادية"، مطالبة في الوقت ذاته المسؤولين بـ"السحب العاجل لهذه المراسلة، وإعداد مراسلة جديدة تراعي فيها المساطر القانونية والمدة الزمنية لتهييء المشاريع ووضعها لدى الجهات المختصة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
أما الطلبي العلمي فهو رجل محظوظ وجد ضالته في حزب الأحرار فحظي سابقا برئاسة البرلمان واليوم يتربع على كرسي وزارة الشباب.
شاهت حواره مع التيجني في برنامجه على القناة الأولى، ولاحظت طريقة حديثه المبنية على الغلظة وقمع مخاطبه...