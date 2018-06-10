مبصاريّون ينتخبون رئيسة للنقابة الوطنية المهنية

هسبريس من الرباط

أسفر الجمع العام العادي للنقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، المنعقد بأحد فنادق مدينة الرباط، عن انتخاب مينة أحكيم رئيسة للنقابة ذاتها، خلفا لهشام الشركي المنتهية ولايته.

وجاء انتخاب مينة أحكيم على رأس النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة نتيجة حصولها على أغلب الأصوات المعبّر عنها، حيث نالت 98 صوتا مقابل 13 صوتا لمنافسها الوحيد، مسجّلة بذلك صفة أوّل امرأة تصل إلى رئاسة النقابة المذكورة.

وأوضحت مينة أحكيم أن "الجمع العادي شكّل مناسبة لجمع شمل عدد كبير من المبصاريين القادمين من مختلف المدن المغربية، وتميّز بحرص كل مترشّح على عرض أفكاره وتصوراته وآفاق برنامجه والأوليات التي سيشتغل عليها مستقبلا".

وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن "الجمع العام حضره عدد كبير من المبصاريين، من أجل الالتفاف حول نقابتهم في ظل التحديات والمشاكل التي تواجه المهنة، والانتظارات التي تشغل بال المبصاريين المرتبطة بالفراغ القانوني والمراحل الذي بلغتها القوانين الجديدة، خاصة ما يرتبط بملفّي التغطية الصحية والتقاعد".

وأكّدت رئيسة النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة على أنها "ستعمل جاهدة، رفقة باقي أعضاء التنظيم النقابي، على مواكبة وتتبع المراحل التي تقطعها مختلف القوانين التي تهمّ تنظيم المهنة، خاصة المراسيم التطبيقية التي مرّت من الغرفة الأولى وتعتريها بعض العراقيل في الوقت الراهن".