24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:32
|16:12
|19:43
|21:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قصبات وقصور ورزازات تمزج بين عبق التاريخ وتراث العمران
- السعودية والإمارات والكويت يدعمون الأردن بـ 2.5 مليار دولار
- شهادة صادمة .. مغربية حامل تتعرض لاعتداء جنسي بإسبانيا
- زعيم الهوليغانز الروس: مونديال 2018 سيكون الأكثر أمانا
- "أسود الأطلس" تتحدى "مجموعة الموت" وتستعد للزئير في روسيا
الجابري نقابيا .. يفكك أدوار العمال ويكشف القطيعة مع بن الصديق (5.00)
التاريخ المحاصر ـ 25 ـ شهادة القائد الضابط محمد حمادي العزيز (5.00)
الريسوني ينتقد إسراف علماء في مدح الملك خلال "الدروس الحسنية" (5.00)
- مغاربة يتفقدون "متحف المحرقة" ويلتقون مسؤولين في الكنيسيت - (100)
- ألمانيا تعتزم منح صوتها للملف الأمريكي ضد "موروكو 2026" - (88)
- رسميا .. ملف المغرب لتنظيم المونديال يصل إلى التصويت النهائي - (77)
- مبروكي: صمت المثقفين وراء ظاهرة "الأنبياء الجدد" بالمغرب - (74)
- برلمانيون يطالبون برفع قيمة هبات الدولة للأحزاب إلى 50 مليونا - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قرار مفاجئ .. وزارة الصحة تنهي مهام 6 مسؤولين كبار دفعة واحدة
أنهت وزارة الصحة، نهاية الأسبوع المنصرم، مهام ستة مسؤولين كبار دُفعة واحدة، وبشكل مفاجئ، وأعلنت عن شغور مناصبهم وفتح باب الترشيح رسمياً لتعويضهم.
وكان المسؤولون الستة، في الأشهر الماضية، تحت رقابة مهام تفتيشية أطاحت بهم.
وتكتمت وزارة الصحة، التي يُشرف عليها أنس الدكالي، عن قرارات الإعفاء الفجائية هذه، إذ لم تُعلن عن أسبابها وحيثياتها، وما إن كان الأمر يتعلق باختلالات رُصدت في عمل هؤلاء المسؤولين في الفترة السابقة، خصوصاً فيما يخص الصفقات، أو بإنهاء عادي لمهامهم.
ووضعت وزارة الصحة، عبر الموقع الحكومي الخاص بالتوظيفات العمومية، إعلانات عن فتح باب الترشيح للمناصب الشاغرة، وهي منصب مدير معهد باستور، ومنصب مدير السكان بالوزارة، ومنصب مدير الأدوية والصيدلة، ومنصب مدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، ومنصب مدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة، ومنصب مدير الموارد البشرية بالوزارة نفسها.
كما شملت إعلانات شغور المناصب بوزارة الصحة منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، الذي يوجد بمدينة مراكش.
المنصب الأول الذي أعلنت الوزارة عن شغوره كانت تشغله نعيمة المدغري، مديرة معهد باستور، الذي يوجد مقره بالدار البيضاء، وهو المكلف بتصنيع واستيراد وإجراء اللقاحات. أما المناصب الأخرى، فتعتبر من المناصب الكبرى الرئيسية في قطاع الصحة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرارات الإعفاء بدأها الدكالي بداية الأسبوع المنصرم، قبل أن تُقرر وزارته الإعلان عن فتح باب الترشيح لتعويض المسؤولين المُعفَون، في أجل أقصاه 25 يونيو الجاري.
وكان عدد من المسؤولين عن هذه المناصب موضوع اتهامات خطيرة في الأشهر الماضية، خصوصاً مديرية الأدوية والصيدلة، التي تمنح تراخيص الأدوية للشركات قبل شراء أي دواء وترويجه في الصيدليات المغربية، مما دفع بمفتشية وزارة الصحة إلى التحرك على أكثر من جبهة.
وحسب مصادر من وزارة الصحة، فإن عملية الإعفاء هذه تعتبر الأكبر من نوعها في قطاع الصحة، إذ لم يسبق أن تم إنهاء مهام ستة مسؤولين كبار دفعة واحدة، وهو ما اعتبر عملية تجديد كبرى في قطاع يواجه انتقادات مستمرة بسبب الاختلالات الكبيرة التي توجد به.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
هل ستكون محاسبة مثل الدول الديمقراطية أم عفا الله عما سلف كما الحال دائما
أم سيتم ترقيتهم إلى مناصب أكثر مسؤولية و أكثر رواجا ماديا ؟؟
هذه عملية جيدة. لكن يجب محاربة الفساد عند كبار الفاسدين والذين عندما تصل إليهم يد الإصلاح تعجز عن توقيفهم ومحاسبتهم(التماسيح والعفاريت).
يجب على كل مسؤول أن يدفع ثمن تهاونه واخلاله بالواجب الوطني.
من.الاحسن.اتخلوهم.في.مناصبهم.يلتهمون
اموال.الشعب.ويمتصون.دماءه.
لم يعالجني طبيب مغربي قط والحمد لله ...ولناطلب ذلك ابدا ابدا حتى يكون الانسان المغربي ذو كرامة وعزة عند اولي الامر في المغرب....
اطالب وقد طالبت من هنا من ارض المهجر ان يقاطع المغاربة المستشفيات والاطباء....
وهي ستكون مقاطعة فعالة وحاسمة حتى ترجع الكرامة واسانية الانسان المغربي....