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الرئيسية | مجتمع | قرار مفاجئ .. وزارة الصحة تنهي مهام 6 مسؤولين كبار دفعة واحدة

قرار مفاجئ .. وزارة الصحة تنهي مهام 6 مسؤولين كبار دفعة واحدة

قرار مفاجئ .. وزارة الصحة تنهي مهام 6 مسؤولين كبار دفعة واحدة
هسبريس - يوسف لخضر
الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:10

أنهت وزارة الصحة، نهاية الأسبوع المنصرم، مهام ستة مسؤولين كبار دُفعة واحدة، وبشكل مفاجئ، وأعلنت عن شغور مناصبهم وفتح باب الترشيح رسمياً لتعويضهم.

وكان المسؤولون الستة، في الأشهر الماضية، تحت رقابة مهام تفتيشية أطاحت بهم.

وتكتمت وزارة الصحة، التي يُشرف عليها أنس الدكالي، عن قرارات الإعفاء الفجائية هذه، إذ لم تُعلن عن أسبابها وحيثياتها، وما إن كان الأمر يتعلق باختلالات رُصدت في عمل هؤلاء المسؤولين في الفترة السابقة، خصوصاً فيما يخص الصفقات، أو بإنهاء عادي لمهامهم.

ووضعت وزارة الصحة، عبر الموقع الحكومي الخاص بالتوظيفات العمومية، إعلانات عن فتح باب الترشيح للمناصب الشاغرة، وهي منصب مدير معهد باستور، ومنصب مدير السكان بالوزارة، ومنصب مدير الأدوية والصيدلة، ومنصب مدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، ومنصب مدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة، ومنصب مدير الموارد البشرية بالوزارة نفسها.

كما شملت إعلانات شغور المناصب بوزارة الصحة منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، الذي يوجد بمدينة مراكش.

المنصب الأول الذي أعلنت الوزارة عن شغوره كانت تشغله نعيمة المدغري، مديرة معهد باستور، الذي يوجد مقره بالدار البيضاء، وهو المكلف بتصنيع واستيراد وإجراء اللقاحات. أما المناصب الأخرى، فتعتبر من المناصب الكبرى الرئيسية في قطاع الصحة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرارات الإعفاء بدأها الدكالي بداية الأسبوع المنصرم، قبل أن تُقرر وزارته الإعلان عن فتح باب الترشيح لتعويض المسؤولين المُعفَون، في أجل أقصاه 25 يونيو الجاري.

وكان عدد من المسؤولين عن هذه المناصب موضوع اتهامات خطيرة في الأشهر الماضية، خصوصاً مديرية الأدوية والصيدلة، التي تمنح تراخيص الأدوية للشركات قبل شراء أي دواء وترويجه في الصيدليات المغربية، مما دفع بمفتشية وزارة الصحة إلى التحرك على أكثر من جبهة.

وحسب مصادر من وزارة الصحة، فإن عملية الإعفاء هذه تعتبر الأكبر من نوعها في قطاع الصحة، إذ لم يسبق أن تم إنهاء مهام ستة مسؤولين كبار دفعة واحدة، وهو ما اعتبر عملية تجديد كبرى في قطاع يواجه انتقادات مستمرة بسبب الاختلالات الكبيرة التي توجد به.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - تازي حر الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:25
نطالب من المسؤولين زيارة تفقدية لمستشفة ابن باجة و الوقوف على الخروقات انه في حالى يرثى لها
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77
2 - متتبع الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:28
و ماد بعد الإعفاء ؟؟
هل ستكون محاسبة مثل الدول الديمقراطية أم عفا الله عما سلف كما الحال دائما
أم سيتم ترقيتهم إلى مناصب أكثر مسؤولية و أكثر رواجا ماديا ؟؟
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134
3 - تةفيف الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:28
الإعفاء دون محاسبة ما الجدوى اذن
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81
4 - الشادلي حميد الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:30
هل هدا إعفاء او تقعد لمادا لم يكن استفاسر عن الاختلالة ياك الدستور اعطا الحق في المعلمة يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة راش غي الي شباع فلوس نعفواه ونجبو وحد اخر يكمل الي بقا من الاختلاس لاينفع عفى الله وعمى سلاف
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53
5 - ايتفزاز لمشاعر المواطن الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:31
المشكل في بلدنا ان المسؤولين حين تنسب الهيم رائحة الفساد. يحولون اما للتقاعد المبكر او إدخالهم الى كاراج الوزارة. ترى اين هي المحاسبة على ما اقترفوه من فساد وسرقة المال العام.هادا النوع من التساهل مع المفسدين يؤجج غضب المواطن ويستفزه.
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55
6 - laaraj الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:31
Bravo Doukkali. c'est un bon début, continue.
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24
7 - غيور"ت" الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:31
السلام عليكم.
هذه عملية جيدة. لكن يجب محاربة الفساد عند كبار الفاسدين والذين عندما تصل إليهم يد الإصلاح تعجز عن توقيفهم ومحاسبتهم(التماسيح والعفاريت).
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39
8 - salsa الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:35
ا رجو ان لايكن مجرد در الرماد على العيون فهذا القطاع كثقب الاسود يبتلع الكل
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16
9 - زكرياء منجد الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:36
كل من لم يقوم بمهامه ولا يقدر على منصبه فعليه تقديم الإستقالة ولا أحد يمنعه من ذلك فالنسبة للمسؤولين الذين يريدون مصالحهم ولا يريدون الخير للوطن يجب عليه المغادرة الشعب يريد الشغل والصحة والتعليم وإصلاح الطرق وجميع المجالات يجب أن تكون في القمة الملك محمد السادس لا يمكنه فعل كل شيء وحده على المسؤولين تحمل المسؤولية
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19
10 - bassou الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:37
يجب محاسبة هؤلاء. أين ربط المسؤولية بالمحاسبة؟؟؟
يجب على كل مسؤول أن يدفع ثمن تهاونه واخلاله بالواجب الوطني.
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31
11 - مرتن بري دو كيس الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:40
يجب محاسبتهم ومصادرة املاكهم ان كانت من مصدر خيانة للامانة وسرقة اموال الشعب..ومحاكمتهم ان كنتم صادقين في اعفاءهم...حتى يكونوا عبرة لاناس مرضى مثلهم..وما اكثرهم في كل قطاعات الدولة.
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17
12 - مواطن الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:42
الاعفاء.دون.محاسبة.وتشهير.بالمنسوب.اليهم.
من.الاحسن.اتخلوهم.في.مناصبهم.يلتهمون
اموال.الشعب.ويمتصون.دماءه.
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11
13 - العدالة للجميع الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:43
على مسؤولي الضرائب تكثيف الزيارات للمصحات الخاصة ليس في المدن الكبرى فقط ولكن في المدن الصغرى حيث يعيت بعض الأطباء فسادا كخريبكة والفقيه بن صالح وغيرهم وعلى الوزارة مراقبة أطباء القطاع العام الذين يسكنون في المصحات
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10
14 - ابي الجعد...يا زينة المدن الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:44
قطاع الصحة في المغرب من ابشع واتعس القطاعات في المغرب....والتامل فيه يمكن ان يحسب المغرب من افقر واتعس دول العالم...والمغرب ليس كذلك..بل بلد غني دو موارد جد محترمة....
لم يعالجني طبيب مغربي قط والحمد لله ...ولناطلب ذلك ابدا ابدا حتى يكون الانسان المغربي ذو كرامة وعزة عند اولي الامر في المغرب....
اطالب وقد طالبت من هنا من ارض المهجر ان يقاطع المغاربة المستشفيات والاطباء....
وهي ستكون مقاطعة فعالة وحاسمة حتى ترجع الكرامة واسانية الانسان المغربي....
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6
15 - البلولي مول فدان الزرايب الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:45
وعلى ذكر المراكز الاستشفاءية الجامعية فإن المديرين ورؤساء المصالح الغوا الكراسي كلهم في كل مدينة يتحكمون فيها .. فيجب زعزعة استقرار هؤلاء من تلك المدن وخلق حركة انتقالية لكل المسؤولين على المراكز الجامعية الأساتذة إلى مدن أخرى لكي تكون حركة في صالح المواطن الذي يحب هذا القرار ليشعر بالطمأنينة والأمان على صحته .. وجب اتخاذ القرار بسرعة.وشكرا السيد الوزير على ما تقوم به .....
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4
16 - احميدي رشيد الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:45
عمل يحسب الى الوزير في حالة محاسبة هذه الأطر. ام العكس سيعتبر تواطئ الوزير مع هذه الشردمة من سارقي المال العام
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10
17 - معطي الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:45
بدون محاسبة ورد ما سرق..وسيقال لهم عفا الله ما سلف، وسيتم تنقيلهم إلى مباشرة مهام أخرى بعد ترقيتهم...
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7
18 - fadil الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:48
متى يحدث نفس الشيء في قطاع التعليم خاصة وزارة التربية الوطنية الذي تعفّن جسمه، خاصة واحد الكاتب العام للوزارة الذي اصبح من الخالدين فيها...؟؟؟؟؟؟
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3
19 - المتفائل الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:50
يقولون اول الغيث قطرة...نثمن هذه المبادرة وان جاءت متاخرة شيئا ما.كما يجب ان تتلوها في قطاعات اخرى
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4
20 - خديجة الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:53
نطلب من وزير الصحة زيارة مفاجئة لمستشفى خنيفرة الدي حوله الاطباء الى مصحة حيث لايمكنك الدخول لاجراء عملية الابعد التفاهم مع الطبيب المختص على ثمن العملية خارج المستشفى وبعد الدفع تاخد الموعد المناسب لك وان لم تدفع فستاخد موعد بعد موعد الى ان تتوفى
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3
21 - mohamed3 الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:57
لو قامت وزارة التعليم بنفس الشيء و ارسلت لجن للمدارس اجزم انها ستجد الابواب موصدة و التلاميذ في عطلة قبل الاول منذ منتصف رمضان و اكيد ان العشرات من رؤساء المؤسسات سيفصلون بسبب عدم التبليغ. اتحدى الوزارة بتفقد المؤسسات
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1
22 - rachid الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:59
الحمد لله اننا نسمع عن اعفاءات كبار المسؤولين في هذا البلاد،لكن بالمقابل نرجوا من السيد الوزير ان تتم معاقبة هؤلاء عن التقصير والاجحاف الذي طال المرضى الذين كانوا عرضتا للاهمال والتقصير،استغرب ان المغرب يسير على خطى فرنسا في تنزيل القوانين،ولكن بالمقابل لا يحاول ان يطبق تلك القوانين على كبار المسوولين ومن يمتلك النفود،نتمنى ان لا يكون هذا الاعفاء درا للرماد فيالعيون في وقت الذي اصبح الحديت فيه على ما وصلت اليه حالة المستشفيات العمومية ببلادنا،والتي اصبحت في اسوء حال،وكدلك نناشد بعض الاطباء والممرضين من عديمي الضمير ان يحكموا ضمائرهم وان يتقوا الله في من دفعت بهم اوضاعهم الصحية الى ان يكونوا بين ايديهم، فرفقا بهم ولا ينسوا القسم الذي ادوه اثناء تخرجهم،والله لايضيع اجر المحسنين
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0
23 - عيسى الاثنين 11 يونيو 2018 - 01:00
فتح باب الترشيح لا يعني بالضرورة إعفاء المسؤول بإمكانه الترشح من جديد ونيل المنصب، آنذاك سنسمع في المجلس الحكومي عبارة (المصادقة على إعادة تعيين فلان في منصب كذا...).
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24 - مواطن الاثنين 11 يونيو 2018 - 01:01
آن الأوان لسن نظام أساسي خاص بموظفي المراكز الاستشفائية من أجل تجويد المنظومة الصحية، وهذه مناسبة كذلك بسن نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية وفقا للقانون المنظم للجهات.
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25 - التخطيط الاثنين 11 يونيو 2018 - 01:06
إذا كان الشخص الذي أعفى ه‍ؤلاء الستة من مهامهم له حنكة، فقبل الإعفاء يجب أن يجد من يعوض هؤلاء. هذه المهام ليست بالترشيح الكلاسيكي و يجب أن تسند إلى أشخاص ذو خبرة و موثوق بهم. مع ذلك يحدد 25 يونيو كحد أقصى.. سنرى هل ستحترم هذا الحد
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