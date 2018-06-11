أطباء الأسنان يشكون ثقل الضرائب ويعدون الحكومة بصيف ساخن

هسبريس - أمال كنين

انضم أطباء الأسنان بالقطاع الحر إلى باقي الفئات المحتجة بالمملكة، وأعلنوا عن خوض "مسلسل نضالي لتحقيق المطالب، والتنديد بما يطال المهنة من ممارسات غير شرعية ومسيئة للقطاع ككل، وتعرض صحة المواطنين للخطر".

وانتقدت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب ما أسمته "استمرار الوضع الكارثي لمهنة طب الأسنان ودخوله مرحلة الاحتضار وإشرافه على الانهيار في غياب إرادة فعلية من الحكومة للتجاوب بشكل عملي مع ملفنا المطلبي الذي تم التأكيد عليه في بيان العيون الأخير وغيره من البيانات والمراسلات".

وفي هذا الإطار، قال هشام عاهد، عن لجنة التواصل بالفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، إن "أطباء الأسنان قرروا خوض مسلسل نضالي سينطلق في 21 يونيو الجاري بتنظيم إضراب وطني في جميع ربوع المملكة، وسيتم جراءه إقفال جل عيادات طب الأسنان"، وفق تعبيره.

وأضاف عاهد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المسلسل النضالي سيتكلل بتنظيم وقفة أمام وزارة الصحة في 13 يوليوز المقبل، إضافة إلى تنظيم مسيرة وطنية انطلاقا من وزارة الصحة وصولا إلى مقر البرلمان في 22 أكتوبر القادم".

المتحدث ذاته أشار إلى أن أطباء الأسنان يتوفرون على ملف مطلبي أهم ما يتضمنه هو "ضرورة التوفر على التغطية الصحية"، مبرزا أنه بعد أن أعلنت الحكومة عن اعتماد التغطية الصحية للمهن الحرة، يجري تداول أنباء بأن التكلفة التي سيؤديها الأطباء ستصل إلى 3000 درهم، معتبرا أنه مبلغ ضخم، مشددا على "ضرورة أن تكون هذه التكلفة في متناول جميع الأطباء".

وأضاف عاهد أن من أهم مطالب أطباء الأسنان أيضا "ضرورة القيام بمراجعات ضريبية وإقرار عدالة ضريبية"، مفيدا بأن القطاع يعاني أحيانا من ضرائب ثقيلة وصلت مؤخرا إلى 80 مليون سنتيم بمدينة طنجة.

وتطالب الفدرالية بضرورة وضع حد للخروقات القانونية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" وتعاضدياته، موردة أن هذه الأخيرة باتت ترفض عددا من الملفات التي يتقدم بها الأطباء "في خرق واضح للاتفاقية التي تجمع هيئة الأطباء الوطنية بها".

وانتقد عاهد أيضا الممارسة اللاقانونية لطب الأسنان، مشددا على وجوب حماية المواطنين من الأخطار التي قد تواجههم جراء ذلك، مؤكدا كذلك على ضرورة ضمان صيغة منصفة لتنزيل المراسيم التطبيقية للتقاعد.

وضمن بيان لها، قالت الفدرالية: "رغم إيمانها وتشبثها بالحوار الجاد الذي انخرطت فيه مع كافة المسؤولين الحكوميين الذي لم تلمس منه أي تجاوب إيجابي للتفاعل بجدية مع مطالبنا، تجد نفسها مجبرة اليوم لاختيار مسلسل نضالي ما دامت مطالبا المشروعة لم تتحقق منذ سنوات، وأمام أيضا استمرار الحكومة في التلكؤ في محاربة جميع أشكال الممارسة غير القانونية لمهنتنا المنظمة، وتغليبها منطق التوازنات المالية التي تستبيح جيوب أطباء الأسنان وقدرتهم الضعيفة عبر مراجعات ضريبة ونظام جبائي مجحفين".