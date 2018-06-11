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أطباء الأسنان يشكون ثقل الضرائب ويعدون الحكومة بصيف ساخن

أطباء الأسنان يشكون ثقل الضرائب ويعدون الحكومة بصيف ساخن
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 11 يونيو 2018 - 16:00

انضم أطباء الأسنان بالقطاع الحر إلى باقي الفئات المحتجة بالمملكة، وأعلنوا عن خوض "مسلسل نضالي لتحقيق المطالب، والتنديد بما يطال المهنة من ممارسات غير شرعية ومسيئة للقطاع ككل، وتعرض صحة المواطنين للخطر".

وانتقدت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب ما أسمته "استمرار الوضع الكارثي لمهنة طب الأسنان ودخوله مرحلة الاحتضار وإشرافه على الانهيار في غياب إرادة فعلية من الحكومة للتجاوب بشكل عملي مع ملفنا المطلبي الذي تم التأكيد عليه في بيان العيون الأخير وغيره من البيانات والمراسلات".

وفي هذا الإطار، قال هشام عاهد، عن لجنة التواصل بالفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، إن "أطباء الأسنان قرروا خوض مسلسل نضالي سينطلق في 21 يونيو الجاري بتنظيم إضراب وطني في جميع ربوع المملكة، وسيتم جراءه إقفال جل عيادات طب الأسنان"، وفق تعبيره.

وأضاف عاهد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المسلسل النضالي سيتكلل بتنظيم وقفة أمام وزارة الصحة في 13 يوليوز المقبل، إضافة إلى تنظيم مسيرة وطنية انطلاقا من وزارة الصحة وصولا إلى مقر البرلمان في 22 أكتوبر القادم".

المتحدث ذاته أشار إلى أن أطباء الأسنان يتوفرون على ملف مطلبي أهم ما يتضمنه هو "ضرورة التوفر على التغطية الصحية"، مبرزا أنه بعد أن أعلنت الحكومة عن اعتماد التغطية الصحية للمهن الحرة، يجري تداول أنباء بأن التكلفة التي سيؤديها الأطباء ستصل إلى 3000 درهم، معتبرا أنه مبلغ ضخم، مشددا على "ضرورة أن تكون هذه التكلفة في متناول جميع الأطباء".

وأضاف عاهد أن من أهم مطالب أطباء الأسنان أيضا "ضرورة القيام بمراجعات ضريبية وإقرار عدالة ضريبية"، مفيدا بأن القطاع يعاني أحيانا من ضرائب ثقيلة وصلت مؤخرا إلى 80 مليون سنتيم بمدينة طنجة.

وتطالب الفدرالية بضرورة وضع حد للخروقات القانونية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" وتعاضدياته، موردة أن هذه الأخيرة باتت ترفض عددا من الملفات التي يتقدم بها الأطباء "في خرق واضح للاتفاقية التي تجمع هيئة الأطباء الوطنية بها".

وانتقد عاهد أيضا الممارسة اللاقانونية لطب الأسنان، مشددا على وجوب حماية المواطنين من الأخطار التي قد تواجههم جراء ذلك، مؤكدا كذلك على ضرورة ضمان صيغة منصفة لتنزيل المراسيم التطبيقية للتقاعد.

وضمن بيان لها، قالت الفدرالية: "رغم إيمانها وتشبثها بالحوار الجاد الذي انخرطت فيه مع كافة المسؤولين الحكوميين الذي لم تلمس منه أي تجاوب إيجابي للتفاعل بجدية مع مطالبنا، تجد نفسها مجبرة اليوم لاختيار مسلسل نضالي ما دامت مطالبا المشروعة لم تتحقق منذ سنوات، وأمام أيضا استمرار الحكومة في التلكؤ في محاربة جميع أشكال الممارسة غير القانونية لمهنتنا المنظمة، وتغليبها منطق التوازنات المالية التي تستبيح جيوب أطباء الأسنان وقدرتهم الضعيفة عبر مراجعات ضريبة ونظام جبائي مجحفين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - وجدي الاثنين 11 يونيو 2018 - 16:20
اغضب كثيرا وافقد السيطرة على اعصابي حين يقحم هؤلاء الأطباء صحة المواطن في احتجاجاتهم.ما يهم هو الجشع والتملص من دفع الضرائب المستحقة للدولة. أطباء الأسنان في القطاع الخاص من أغنى أغنياء المغرب.يمكن ان يصل مدخولهم اليومي الى 20000درهم او اكثر
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13
2 - amine ka الاثنين 11 يونيو 2018 - 16:21
قطاع طب الأسنان و النظارات كله أرباح قياسية
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12
3 - مضرور الاثنين 11 يونيو 2018 - 16:25
ضرسة ب 500 درهم غير زيدو ضرائب واخا تكون تاتعمر بالدهب
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4 - غول الاثنين 11 يونيو 2018 - 16:27
منين بقى فيكوم المواطن و هو معرض للخطر... نفتارضو دولة نقصت فالضريبة أتنقصو نتوما فالثمن و تخليو التطبيب متاح لكل الفئات
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7
5 - محمد من خريبكة الاثنين 11 يونيو 2018 - 16:28
أطباء الأسنان هم الأطباء الاكتر ربحا للاموال. على الدولة ان تنهج قوانين جديدة لمراقبة مداخيل هوءلاء. لا فاكتورة و لا هم يحزنون و كانهم يشتغلون في السوق السوداء و من الفوق يهددون بصيف ساخن ها ها ها
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13
6 - مواطنة مغربية الاثنين 11 يونيو 2018 - 16:36
أطباء الأسنان يحتجون !!! وا باز !!! و الله العظيم لا يستحيون. جل أطباء الأسنان لا يقومون بعملهم كما ينبغي. (كت عمر الضرسة كيدوز شهر كتطيح ديك العمارة) مهما يفتحون عيادتهم يصبحون أغنى الأغنياء بين عشية وضحاها. فيتعاطون للعقار و بناء المقاهي و المطاعم إلى غير ذلك...أودي المسكين مشى فيها في هذا البلد السعيد. ما بقا ما يعجب
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3
7 - جلال الاثنين 11 يونيو 2018 - 16:40
إذا تما تخفيض الضرائب يجب تكون مشروطة بي تخفيض التمن العلاج الأسنان تمن الزيارة خاصها تكون 50 درهم فقط ماشي 200 درهم تخفيض التمن تركيب الأسنان الأطباءتهضروا على االضرائب علاش ما يهضروش على الغلاء الخدمة التي يقدمونها ليس في متناول الأغلبية المغاربة
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4
8 - سعيد من الريف الاثنين 11 يونيو 2018 - 16:41
الأطباء في كل بقاع العالم تهمهم صحة الإنسان، إلا في المغرب فيتحولون إلى مصاصي دماء وجيوب المواطنين، كيف يعقل أن عملية حشو الضرس تكلف المريض 300 درهم كأقل تقدير، لنفرض أن العيادة استقبلت 20 شخصا على الأقل في اليوم بمعنى أن الدخل اليومي للطبيب لا يقل عن 6000 درهم أي 18 مليون سنتيم شهريا، فاش جاتو 3000 درهم.
اللهم اجعل لنا مخرجا من هذا البلد السعيد.
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9 - حسن حسون الاثنين 11 يونيو 2018 - 16:49
كترة الضرائب؟ اساسا كل ارباحكم ليست مسجلة في سجلاتكم؟! الكل يعرف ان اغلبنا يودي اتمنة الخدمات الطبية للاسنان كاش اي ان الطبييب يمكن الا يدرجها بالأرباح و اغلبنا لا يملك لاميتييل، اذن تلك الازباح تذهب للجيب، اما عن الممرضات او المستقبلات فاجورهن عند الأطباء الخواص في الغالب لا تتجاوز في احسن تقدير الفي درهم، اما المواد المستعملة في العمارة و البنج و التبييض فالله اعلم ان كانت تحترم المعايير او لا!
الصيادلة و الأطباء الخواص بشكل علم يدرجون كل شي في الضرائب : هاتف الابن، تابليت الزوجة، سيارة البيت...كم من ضرائب تؤدون اصلا لتطلبوا تخفيضات ضريبية؟! اعتقد ان هذا هراء
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