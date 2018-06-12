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صفقات مثيرة للجدل وراء إقالة مديرة باستور

صفقات مثيرة للجدل وراء إقالة مديرة باستور
هسبريس – محمد لديب
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 10:35

وصفت مصادر من مصالح وزارة الصحة قرار أنس الدكالي، الذي يشغل منصب وزير الصحة بحكومة العثماني، بإقالة مديرة لمعهد باستور، الذي يوجد مقره بالدار البيضاء، بالقرار "الشجاع" بالرغم من أنه أتى متأخرا بسبب تفادي وزير الصحة السابق اتخاذ القرار نفسه، بالرغم من توصله بمجموعة من التقارير المؤكدة والموثقة بوجود العديد من الخروقات القانونية في طريقة تسيير شؤون هذه المؤسسة.

وقالت مصادر هسبريس إن وزير الصحة الحالي وقف على حقيقة مجموعة من الخروقات، المرتكبة خلال الفترة التي كانت تشرف عليها المديرة السابقة على تدبير شؤون معهد باستور؛ وهو ما جعله يقرر اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التسيب الذي كانت تعيشه المؤسسة.

ووفق معطيات توصلت بها هسبريس، فإن الخروقات طالت توظيف بعض الأفراد بطريقة لا تتلاءم مع القوانين المعمول بها في مجال التوظيفات والاعتماد على بعض الأطر لا تتوفر على الشواهد المعترف بها من لدن المصالح الحكومية المغربية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الخروقات التي أسهمت بتسريع وتيرة إبعاد المديرة السابقة عن منصبها تتعلق ببعض الصفقات المثيرة للجدل والتي فوتت بطرق ملتوية، إلى جانب تفويت صفقات تبيّن أنها غير قانونية؛ وهو ما دفع مصالح وزارة الصحة إلى توقيفها على وجه السرعة.

وأكد مصدر هسبريس أن لجنة من وزارة الصحة حلت، العام الماضي، للوقوف على مجموعة من الأخطاء التسييرية والتدبيرية والجوانب المرتبطة بنقص مخزون بعض اللقاحات؛ ضمنها لقاح المينانجيت الذي كان يسوق بسعر 250 درهما، وأيضا البحث في أسباب مضاعفة أسعار اللقاح الجديد من نوع "anti-Méningocoque conjugué tétralavebt ACWY" الذي يحقق فيه معهد باستور أرباحا تقدر بـ460 درهما دفعة واحدة، بالرغم من أن سعره لا يزيد عن 290 درهما.

وكشفت وثائق مسربة من معهد باستور بمدينة الدار البيضاء تورط إدارته في رفع أسعار لقاح المينانجيت بنسبة تراوحت ما بين 100 و200 في المائة، مقارنة مع الأسعار الأصلية التي يقتني بها المعهد هذه اللقاحات من المختبرات المصنعة.

ووفق الوثائق المسربة التي حصلت هسبريس على نسخة منها، فإن إدارة معهد باستور تقتني لقاح المينانجيت من نوع "anti-Méningocoque conjugué tétralavebt ACWY" من مختبر سانوفي لصناعة الأدوية بالمغرب، بسعر 299.60 درهما، شامل لكافة الرسوم، لترفع سعر بيعه للعموم إلى 750 درهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Vladi الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 10:59
il faut absolument faire tahkik pour comprendre pourquoi l ancien ministre n a pas fait son travail et le poursuivre en cas ou il y a un conflit d interet avec cette femme
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2 - Mohamed الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 11:04
اذا كان ما ورد في التقرير صحيح فالاقالة شيء غير منطقي ويجانب الصواب.وهي ضوء اخضر لمباركة الفساد.
بل يجب المحاسبة على التسيير وعلى سرقة المواطنين الذين يفرض عليهم ثمن مضاعف اضعافا.ابهذا الاسلوب تضمن صحة المواطن؟!
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3 - احمد الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 11:21
الإقالة غير كافية.
لا بد من المحاكمة
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4 - ارحمو من في الارض الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 11:32
نتمنى ان لا تكتفو باقالتها بل يجب محاكمتها لاستغلالها منصبها في تشغيل اشخاص غير اكفاء في مجال حساس كهدا.و نتمنى ان تاخد العقوبة القصوى لمتاجرتها في الام الناس و عدم مراعاتها لمعاناتهم بمضاعفتها لتمن اللقاح بهدا الشكل .و حتى وزير الصحة السايق الدي كان شيطان اخرس و كتفى بنضرمع علمه بجرائمها .وهو بهدا يعتبر شريك لها .و شكرا لكل من يحارب الفساد في هدا البلد
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5 - حماد الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 11:36
هذه خروقات خطيرة تستدعي تحريك المتابعة القضائية ضد المعنية وضد كل من تستر عليها أما الإكتفاء بالإقالة فهو حماية للفساد.
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