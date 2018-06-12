مستثمر يطالب العثماني بالتحقيق في خوصصة شركة

هسبريس من الدار البيضاء

لا يزال المستثمر المغربي محمد بنصالح يطالب السلطات الحكومية بفتح تحقيق في قضية تعرض إحدى الشركات التي يعد مساهما فيها بنسبة محددة للخوصصة، مؤكدا أن هذه العملية شابتها "خروقات قانونية".

وفي الوقت الذي تفاعل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع مراسلة المستثمر المذكور، عبر تأكيده على أن الفصل في موضوع الشكاية يعود إلى المؤسسة القضائية وليس السلطة التنفيذية، اعتبر المستثمر صاحب المصنع الوطني للدراجات الموجود بالحي الصناعي بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء أن "عملية خوصصة وتصفية شركة سيميف بفاس شابتها خروقات إدارية وقانونية وقضائية".

وطالب صاحب الشكاية، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة، بإنصافه لما لحق به من أضرار، مشددا على أنه "بالرغم من كون القضاء قال كلمة الفصل بأحكام نهائية إلا أنها معيبة ويشوبها الخلل".

وبدأت تفاصيل الواقعة التي كبّدت المستثمر مئات الملايين، حسب شكايات وجهها إلى مختلف الجهات والمصالح الحكومية، في عهد حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمان اليوسفي، إذ أشرف محمد بنسعيد بصفته مستشارا للوزير آنذاك على عملية فسخ عقد تفويت الخوصصة، إلا أنه بعد استرجاع الشركة سنة 2003 تم تعيين سانديك كمراقب للحسابات من لدن وزارة التجارة والصناعة.

وبعد تقدم الدولة، تضيف شكاية المستثمر المذكور، سنة 2004 بطلب التسوية القضائية لشركة "سيميف"، جرى تعيين المراقب نفسه سانديكا؛ وهو ما يجعل، حسب المشتكي، حالة التنافي قائمة ويبرز وجود عملية تحايل تم من خلالها الاستيلاء على رأسمال دون تطبيق الفصل الـ14 من القانون الأساسي وبدون صدور أي أمر أو حكم قضائي أو محاضر موثقة.

ويطالب المستثمر محمد بنصالح بفتح تحقيق في الموضوع، وإنصافه واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكينه من استرجاع الأموال التي استثمرها منذ سنة 1995.