24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3216:1219:4321:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيراني؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حكومة العثماني .. الجدار الآيل للسقوط (5.00)

  2. تدخل للقوة العمومية يعطب عمالا محتجين بطنجة (5.00)

  3. شذرات من ذاكرة صحافي .. مقتطفاتٌ عفوَ الخاطر (5.00)

  4. استطلاع: 90% يعتبرون الأعمال التلفزيونية الرّمضانية "ضعيفة" (5.00)

  5. نهاية قصة "كنز سرغينة" .. الدرك الملكي يباشر التحقيق القضائي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تغيير اسم شركة أمريكية يغضب عمالا في طنجة

تغيير اسم شركة أمريكية يغضب عمالا في طنجة

تغيير اسم شركة أمريكية يغضب عمالا في طنجة
هسبريس - يوسف لخضر
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 11:10

تسبب اعتزام الشركة الأمريكية المتخصصة في إنتاج أسلاك السيارات «دلفي» تغيير اسمها إلى اندلاع احتجاجات وسط عمالها بمصنعها بطنجة، حيث تناقل العديد منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد احتجاج وسط مقرها وتدخل لقوات الأمن لفض إضرابهم.

شركة دلفي، التي تشغل الآلاف من الشباب في وحدتها الصناعية بطنجة، قرّر مسؤولوها تغيير اسمها؛ وهو القرار الذي دفع العمال إلى الدخول في إضرابات منذ أيام، وقالوا إن هذه الخطوة ستترتب عنها آثار قانونية ليست في صالحهم

قال بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع طنجة، إن "احتجاجات العمال بساحة الشركة طالها تدخل أمني خطير"، مشيرةً إلى أنه "جرى قمعهم الاثنين بشكل عنيف أثناء اعتصامهم على قرار الشركة القاضي بتغير اسم الشركة من Delphi إلى شركة Aptive SERVICE MAROC".

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أن هذا القرار "سينجم عنه آثار قانونية تمس بحقوق العاملات والعمال، متمثلاً في إبرام عقود عمل مع الشركة باسمها الجديد مما قد يهدد حقوقهم المكتسبة المتعلقة بالأقدمية ويسهل عملية تسريحهم وفصلهم تعسفياً".

ودعت الجمعية إلى ضمان الحق في الإضراب والاحتجاج للعمال وفقاً لما ينص عليه الفصل الـ22 من الدستور، كما طالبت مسؤولي الشركة والسلطات المحلية بـ"تبني منهجية الحوار في التعاطي مع مثل هذه القضايا والبحث عن مخارج الحلول الممكنة والمنصفة للعاملات والعمال".

وظهر محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة الحسيمة تطوان، في فيديو يحاور المحتجين منذ يومين، ويحاول ثني المعتصمين وإقناعهم، كما أشار مسؤول بشركة في دلفي في الفيديو نفسه إلى قرار هذه الأخيرة التراجع عن قرار تغيير الاسم والاحتفاظ بالحالي.

وأشارت تصريحات لعدد من العمال أنهم تفاجئوا باستلام أجرهم الشهري الأخير باسم شركة "أبتيف" عوض "دلفي"، بالرغم من أنهم لم يوقعوا أي عقد أو وثيقة مع الشركة تحت هذا الاسم الجديد؛ وهو الأمر الذي دفعهم إلى الإضراب.

وحسب بعض المصادر الحقوقية في طنجة، فإن العمال قرروا الاستمرار في الاعتصام والاحتجاج بعدما لم تلتزم الشركة الأمريكية بما وعدت به، حيث طالبوا بتطبيق إرجاع الاسم كي لا تضيع حقوقهم واعتبارهم يشتغلون في شركة حديثة التأسيس.

ولدى شركة دلفي، المعروفة عالمياً في مجال صناعة أسلاك السيارات، ثلاث وحدات صناعية بالمغرب، في كل من مدن طنجة ومكناس والقنيطرة، وتشغل آلاف الشباب والشابات، عن طريق اتفاقيات توقعها مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - تلمبوط الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 12:04
اشتغلت مع هذه الشركة لمدة معينة.
وصراحة العمال هناك يعانون من أجرة 2000 درهم. والمعاملة الفوقية....
لا مستقبل هناك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
2 - المتتبع الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 12:07
لعلم العمال اذا كانت الشركة تنوي تغيير اسمها بس مع الاحتفاظ بسجلها التجاري ورقم جدولها في الضريبة على الشركات والضريبة المهنية و TVA فهذا لن يضر العمال في شيء فاقدميتهم مكفولة انا غير ذلك فمن حقهم ابدفاع عن حقهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - عذري مازغ الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 12:20
الغريب ان مقالكم ركز على تغيير الإسم مع أنكم تعرفون أن المسألة ليست تغيير الإسم بل الإجهاز على حق الأقدمية وإخضاع التعاقد لقانون تجديد الشركة وفق شروط اخرى خصوصا مع غياب التشريع أو تنزيل الفصول التي تبقي العمال الأقدمون على نفس حقوق اقدميتهم حتى لو تحولت الشركة إلى مالك جديد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - كمال الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 12:21
سؤال ليس ببريئ : لماذا لم تعامل الداخلية عمال دلفي مثل عمال دانون ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.