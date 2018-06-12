"إفطار الصائم" الإماراتية ترسم البسمة على وجوه فقراء زاكورة‎

هسبريس من زاكورة

في إطار سيرورة المبادرات الاجتماعية التي دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة على تخصيصها سنويا للفئات المتعففة في مختلف أنحاء المملكة المغربية بمناسبة شهر رمضان الكريم، احتضنت مدينة زاكورة "حملة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم" بإقليم زاكورة، والتي تم خلالها توزيع موادّ غذائية أساسية على أسر من جماعتي بني زولي والروحا.

الحملة، التي أشرف عليها كل من النسيج الجمعوي للتنمية بجماعة الروحا والجمعية النسائية للتنمية والتضامن بجماعة الروحا بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية، تندرج في إطار سلسلة المبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات العربية، خاصة في المجال الاجتماعي والتضامني.

وأكد المنظمون للحملة، من خلال بلاغ، أن المبادرة تأتي كثمرة للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين المغرب والإمارات العربية المتحدة، معبرين عن "تقديرهما وشكرهما لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، على مبادراته الإنسانية في المغرب، خاصة مبادرة إفطار الصائم"، معبرين عن شكرهما لـ"سفارة الإمارات العربية بالرباط، وعلى رأسها معالي السفير، على اختيارها لإقليم زاكورة للاستفادة من هذه المبادرة الاجتماعية والتضامنية".

مستفيدون من الحملة أكدوا، في تصريحات لهسبريس، أن ساكنة المناطق القروية في حاجة إلى مثل هذه المساعدات التي تروم تخفيف وطأة الفقر عليهم، موجهين شكرهم إلى القائمين على المبادرة الإنسانية.

أمين الجمعية النسائية للتنمية والتضامن بزاكورة أكد أن "حملة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم" استفادت منها 150 عائلة معوزة، معتبرا أن الحملة تجسد عمق العلاقات بين قائدي البلدين ومتانتها.

وأعلن المتحدث أن المبادرة هي "نقطة انطلاق لمشاريع مهيكلة تستهدف النهوض بالمنطقة بدعم قوي من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يندرج ذلك في إطار التنمية المستدامة".

بدوره، نوّه محمد العزوزي، رئيس جماعة الرروحا، بالمبادرة موجها "الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على مبادرته الإنسانية التي تنطوي على مجموعة من القيم النبيلة التي أساسها التضامن والتكافل".

لحسن زاهر، عضو المكتب التنفيذي للنسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة، شدد على أن المبادرة تأتي في إطار عدد من التحركات الاجتماعية التي تقودها دولة الامارات العربية المتحدة، مؤكدا أن هذا العمل الخيري يدخل في إطار اهتمامات التنظيم الجمعوي، موجها عميق الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتستمر المبادرة الإنسانية "حملة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم" بعدد من المدن بالمنطقة، حيث حطت الرحل بكل من الراشيدية وكلميم.