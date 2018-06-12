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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | باحثون: ملائكة مكناس وكنز سرغينة هذيان والتفاف على المقاطعة

باحثون: ملائكة مكناس وكنز سرغينة هذيان والتفاف على المقاطعة

باحثون: ملائكة مكناس وكنز سرغينة هذيان والتفاف على المقاطعة
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:00

حظيت واقعة "كنز جبل سرغينة"، التي خلفت نقاشا واسعا، باهتمام عدد من السوسيولوجيين المغاربة، الذين انبروا إلى تحليل سلوك مئات الناس الذين صعدوا إلى ذلك الجبل، وانساقوا وراء حلم استخراج كنز قيل لهم إنه سيُغنيهم وسينقذ قراهم من الفقر الذي تتخبط فيه.

مصطفى شكدالي، الباحث في علم النفس الاجتماعي، ربط واقعة "كنز جبل سرغينة" بوقائع أخرى برزت خلال الأيام الأخيرة، وخاصة "رؤية الملائكة" في مدينتي مكناس وتطوان، ليخلُص إلى أن هذه الوقائع هي "مظاهر لهذيان جماعي ومؤشر قوي على دخول المجتمع في حالات مرضية وهو يبحث عن الخلاص".

الوكيلي: ثلاثة عناصر لفهم ما جرى

وتساءل الباحث السوسيولوجي يونس الوكيلي: كيف استطاع الشاب، الذي أوهم الناس بوجود كنز في باطن جبل قرية سرغينة، الواقعة نواحي بولمان، أن يجمع كل ذلك الجمهور في مكان وزمان محددين؟ الوكيلي قدم ثلاثة عناصر أساسية بنى عليها جواب السؤال السالف، وهي الداعية (الشاب)، والجماعة (سرغينة)، والثقافة (شيوع ثقافة الكنز المدفون).

وانطلق الوكيلي، في تحليله المنشور على صفحته الفيسبوكية، من تسليط الضوء على "الداعية"، الذي قد يكون يتمتع بقدرات معينة، مثل المستوى التعليمي والمؤهلات الخطابية وربما حظوة نَسَبية في البلدة؛ لكن هذه الخصائص، حسب الباحث السوسيولوجي، لا تكفي وحدها للتأثير في الناس وحشدهم على ذلك النحو.

يَعتبر الوكيلي أن العنصر الأهم هنا هو الجماعة، أي ثقة الجماعة في داعيتها، وتواطؤها اللاشعوري على التوافق الجماعي لتصديق الداعية، لأنه يحمل آمالهم وتطلعاتهم، حتى وإن كانت وهمية.

ويشرح "الجماعة هي التي صنعت داعيتها للتعبير عن حاجات اقتصادية، وإن بشكل رمزي، في ظل غيابها فعليا؛ أي أن الداعية قام مقام الجماعة في الدعوة، ولو لم يكن الشخص 'أ' لكان شخصا آخر غيره 'ب'. ثم، بطبيعة الحال، تم استثمار ثقافة الكنز السائدة في العقل المغربي التقليدي، لتكون الأداة للتعبئة".

ويشرح الوكيلي دلالة ما جرى يوم أمس على جبل قرية سرغينة بالقول "هناك حاجات اقتصادية حقيقية عبرت عنها الجماعة، الحاجة إلى الثروة، الرفاه، التنمية"، مضيفا "أن يأتي التعبير عن هذه الحاجة من خلال الرجاء في ما "تحت الأرض" مؤشر على فقدان الجماعة الثقة في الحصول على هذه الحاجة من "فوق الأرض"".

ويرى الباحث السوسيولوجي أن هذا الحدث، وباستثمار أدوات تقليدية (الكنز)، هو شكل من أشكال الاحتجاج على سوء توزيع الثروة، وعلى انقطاع الرجاء في تحقق العدالة بوسائل مرئية تعاقدية؛ فلسان حال الجماعة، يردف المتحدث، يقول: نحن نعرف أنكم لن تعطوننا من ثروات البلاد شيئا. إذن، فلنبحث عنها تحت أقدامنا. خلاصنا الاقتصادي تحت أرضنا، لن نعول على برامجكم".

ويخلص الوكيلي إلى أن هذا الشكل من الاحتجاج "هو مجرد "تنفيس" (بالمعنى الذي يقدمه التحليل النفسي)، تنفيس يجمع بين الدراما والكوميديا عن أزمة اقتصادية خانقة تعيشها ساكنة المنطقة، إنه إشارة إلى من يهمه الأمر (لم يكن اعتباطا أن يكون من فوق الجبل حيث الجماعة تريد أن تُسمع وتَكشف)، على أن بولمان مرشحة أن تكون ريفا آخر وجرادة أخرى".

أبلال: محاولة للالتفاف على "المقاطعة"

عياد أبلال، الباحث في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، يرى أنّ واقعة "كنز جبل سرغينة" خطِطت جهات معينة وَلَمْ تكن بالبساطة التي صوّرها بها الناس، وذهب إلى القول إن الهدف من ما جرى في تلك القرية النائية هو كسر مقاطعة المنتجات الاستهلاكية التي انخرطت فيها فئات واسعة من المغاربة منذ أزيد من شهر.

وبنى أبلال رأيه على جملة من الملاحظات، التي يرى أنها تبرز أن جهة ما تقف خلف حشد الناس، أولاها أن مئات المواطنين الذين جرى حشدهم حملوا معهم أعلاما وطنية تبدو من حالتها أنها أعلام جديدة، بما فيها العلَم الذي يلتحفه الشاب برحلة اكتشاف الكنز.

ملاحظة أخرى أبداها أبلال، وتتعلق بـ"الخُطبة" التي ألقاها الشاب الذي زعم وجود الكنز، متسائلا "كيف يمكن أن نستوعب أن الشاب الخطيب يقرأ خطبة؛ عمليا هو مؤلفها، في حين أن قراءته توضح أن الخطبة قد كتبت له، والدليل هو العي في التعبير والقراءة، والأخطاء الإعرابية واللحنية الناجمة عن صعوبة نطقه لكثير من الألفاظ، وكأنه يقرأها لأول مرة؟".

سؤال آخر طرحه أبلال ويتعلق بعدم تحرك السلطات، سواء أثناء اشتغال الشاب لحشد الجماهير من دواوير ومدارس المنطقة، أو لوقف زحف تلك الأفواج الكثيرة من الناس التي حجت إلى قرية سرغينة، من دواوير بعيدة، وسيرها على الأقدام لمسافات طويلة، دون أن تحضر السلطات، بالرغم من أن زحف الناس إلى تلك المنطقة كان يُبثّ بالمباشر.

مؤشر آخر على أن واقعة كنز جبل سرغينة خططت لها جهة معينة هو وجود عدد لا بأس به من الشباب الماسك بالهواتف الذكية، وسط تلك الحشود من الناس، وتركيزه على تصوير الواقعة، والإلحاح على نقل تفاصيلها بشكل مباشر.

وفيما لا يزال الكثير من المتابعين يطرحون سؤال كيف استطاع ذلك الشاب أن يوهم تلك الجماهير بوجود كنز عظيم في بطن جبل، فسّر أبلال ذلك بالقول إنه يكفي تكوين الخلية الأولى التي تتشكل من مجموعة أولية، على شاكلة ما يُسمّى أنثربولوجيا بخلية النحل، حتى تثير الجماهير المقهورة، المدفوعة بالفضول والإيمان بالمعجزات والخرافة، كجزء من الإسلام الشعبي بالقرى والمداشر المعزولة، كفضاءات ثقافية مغلقة، وهو ما ضمنه الشاب من خلال عائلته وأصدقائه.

وخلُص الباحث في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا إلى أن واقعة "كنز جبل سرغينة" وشيوع "رؤية ملائكة" في سماء مكناس ليس حتما مجرد صدفة، متسائلا: "هل يمكن القول إن ملائكة مكناس وكنز سرغينة سيناريوهات غبية لتكسير المقاطعة وتشتيت الرأي العام عن الأزمة السياسية للبلد؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - أستاذة الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:07
هذه الوقائع لها في الحقيفة دلالات متعددة.تجتمع في ان المجتمع اصبح يعيش على حافة الفقر الروحي والمادي.والكل أصبح جاهزا لتقبل أي خبر يدخل علبه القليل من الأمل لتغيير وضعيته
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123
2 - مصطفى الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:08
يا ودي قولو لينا إمتى يعلنوا غدا على شكون يستضف كأس العالم 2026. ... أما هادشي راه غير تخربيق(ماكان لا كنز لا كنزة وحتى الناس راه غير من قلة مايدار وصلوا الكذاب لباب الدار )
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44
3 - نوري الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:09
مغرب المفاجآت عش نهار تسمع خبار ناس ضربة إيديها فالملايبن أوو حنا عايشين فالكذوب ديالهم أوو مصدقنهم لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
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31
4 - دكالي الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:11
لاحول ولاقوة الا بالله ، المغرب خاصو رقية شرعية عبر الساتليت كلشي خاصو الدوااااا ، المهم لا تنساوش الم،،،ق،،،ا،،،ط،،،ع،،،،ة
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45
5 - عبد المنعم الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:12
حسب رأي ارى ان ماحدت في مكناس (ظهور ملائكة) و في جبل سرغينة (وجود كنز ) فماهوى إلى دعاء من الحكومة لتظليل المقاطعة ... واش ملائكة ملقات تبان هي فكناس ازيدينها بالكنز كون كان الكنز فيعلان غادي يديه ماليه بلاما يعرف شي حد خباى خدموا عقلكم
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14
6 - حوما الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:12
الخلاص يأتي من العلي القدير اما هؤلاء ما وقع لهم هو البعد عن طريق الله وسنة سيدنا محمد ص
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22
7 - الشعب الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:13
الشعب واعي المقاطعة مستمرون فيها واسوء في دالك ظهور منتجات جديدة بدأت في المقاطعة.
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30
8 - Mek' Naci الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:13
اللعب بالليزر الأبيض خلال السحاب يعطي تناثر عجيب. ذهب ضحيته مساكين ليلة 23 رمضان . اللي بغا يعرف تنزُّل الملائكة عليه بقراءة الأحاديث في الصحيحين وفي القرآن.
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5
9 - مرنيسة تاونات الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:14
كنحشم نقول انا مغربي! ما زلنا نعيش في العصور المظلمة. اللهم اهدينا فيمن هديت!
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32
10 - جلال الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:14
الله يعتيني شي هربى من المغرب و أنتم قلبو على كنز
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10
11 - mouktadi abderrazak الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:15
ان الدولة وسياستها هي السبب الرئيسي وراء ما وقع بالأمس بسرغينة . تريد الدولة إرساء الخرافة والأولياء والسادات والمواسم الاحتفالية .والدولة العميقة تعرف حق المعرفة ان ماتصرفه من أموال على قبة الأولياء وقبة النوام وقبة المسوشرين لن يذهب باطلا . وخير دليل ما وقع بالأمس وما يقع والمواسم السنوية بالسادات والأولياء .
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15
12 - Soufyan الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:17
مظاهر و ظواهر و حالات اجتماعية تنم على مستوى التخلف و الأمية التي مازلنا نقبع بها... ازداد يقيني أن وعينا بالمقاطعة ما هو إلا بروبغاندا فارغة.
يا مغاربة با إخواني الحل في وعينا و تعليمنا الجيد.
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7
13 - العاقل الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:18
المواطن المغربي اصبح واعيا ولم يعد يصدق التفاهات.
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3
14 - مقاطعون ومستمرون الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:22
نحن مقاطعون وخا يبان سيدهم علي وإفريقيا وسنطرال فالقمر أما هاذ الخزعبلات غاكاضيعو بهم الكونيكسيو
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11
15 - الحقيقة المرة الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:22
عن اي مقاطعة تحدث انها حرب بين بنكران المخلوع و خلفه العثماني فقط ، و يشارك فيها شعب جاهل فاقذ للوعي.
سؤال لماذا لم تنجح حملة مقاطعة التي نضمها المداويخ يوم الاحد السبب راجع انها لم تكن مدعومة من بنزيدان
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-22
16 - صوري الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:22
محاولة من"الدولة" لتصوير الشعب امغربي على انه غبي,يصدق الخزعبلات,يعني غير راشد للتدخل في امور الثروات والحكم ووو خاصة بعد المقاطعة و بداية المطالبة برحيل المسؤول المعلوم,خوفا من توسع المطالب.لكن مقاطعوووووووون مهما فعل هؤلاء الخونة
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7
17 - ورديغة الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:22
من كثرة الزلطة هذا الراجل اللي ذاع هذا الخبر بغى يوهم حتى الناس معاه بانه فعلا كاين كنز وحتى كون قاليهم الشتاء صبت بالفلوس كون تيقوه
لعن الله الفقر
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8
18 - sawsan الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:23
عياد أبلال، الباحث في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، يرى أنّ واقعة "كنز جبل سرغينة" خطِطت جهات معينة وَلَمْ تكن بالبساطة التي صوّرها بها الناس، وذهب إلى القول إن الهدف من ما جرى في تلك القرية النائية هو كسر مقاطعة المنتجات الاستهلاكية
وبنى أبلال رأيه على جملة من الملاحظات، التي يرى أنها تبرز أن جهة ما تقف خلف حشد الناس، أولاها أن مئات المواطنين الذين جرى حشدهم حملوا معهم أعلاما وطنية تبدو من حالتها أنها أعلام جديدة
ملاحظة أخرى أبداها أبلال، وتتعلق بـ"الخُطبة" التي ألقاها الشاب الذي زعم وجود الكنز، متسائلا "كيف يمكن أن نستوعب أن الشاب الخطيب يقرأ خطبة؛ عمليا هو مؤلفها، في حين أن قراءته توضح أن الخطبة قد كتبت له، والدليل هو العي في التعبير والقراءة، والأخطاء الإعرابية واللحنية الناجمة عن صعوبة نطقه لكثير من الألفاظ، وكأنه يقرأها لأول مرة؟".
سؤال آخر طرحه أبلال ويتعلق بعدم تحرك السلطات، سواء أثناء اشتغال الشاب لحشد الجماهير من دواوير ومدارس المنطقة، أو لوقف زحف تلك الأفواج الكثيرة من الناس التي حجت إلى قرية سرغينة، من دواوير بعيدة، وسيرها على الأقدام لمسافات طويلة، دون أن تحضر السلطات
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6
19 - ahmed الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:23
بغض النظر عن محاولات التفاف عن المقاطعة، انطلاقا من هذه الأحداث قطعا و لا شك فيه أن الأغلبية في المغرب لا زال يؤمن بما وراء الطبيعة و الخرافات وقد تجده يستعمل السيارة و يسكن في الحضارة و يستعمل السيارة و التكنولوجيا و S9 و الجالكسي، إلا أن عقله في القرن 19 و جسده في القرن 21 ومن السهل قيادته تخيل لو شاف شخص كوري أو أروبي أعتقد أن سيضحك !
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-1
20 - aziz الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:25
أقول المقاطعة أصبحت عادة وأنتم تعرفون العادة اصعب لكي تزول في يوم وليلة ومن خلال الأسئلة التي تروج بين العائلات والاصدقاء بالنسبة لسنطرال لقد نسي تماما أنه يوجد حليب ومشتقاته بحمل اسم سنطرال اما سيدهم علي فالماء الروبيني أحسن وتبقى افريقيا حرب قوية للإطاحة بها وإنشاء الله سننتصر لذا لا خوف على المقاطعة لأنها اصبحت عادة وتقاليد والمغاربة معروفين بالتشبت بالتقاليد والعادات والسلام
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5
21 - The Stranger الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:28
كل هذه التراهات ما هي إلا محاولات من الدولة لإلهاء الشعب وتوجيه إهتمامه بعيدا عن المقاطعة.
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7
22 - مغربي الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:28
وصلنا إلى الهاوية
الكل بدأ يبحث عن قشة أمل تغير واقعه المرير الذي يعيشه، وكله نتيجة الفساد المستشري في جميع قطاعات الدولة وعدم محاسبة المفسدين وجعل القانون فوق الكل. وليس "عفا الله عما سلف"
اللهم الطف بنا
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7
23 - YOUSSEF الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:29
اظن ان كتز جبل سرغينة هو اكبر حدث وقع في هذاةالشهر المبارك. وبالتالي فان الشاب الذي خلق هذه القثة يستحق ادخاله في قاموس جينيس.
كما يجب على علماء الاجتماع ان يحللوا لنا هءه الظاهرة لمعرفة المستوى الثقافي الذي وصل االيه الشعب المغربي العزيز.
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4
24 - هشام الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:29
صاحب التعليق رقم زوج ونتأ لاقي مايدار لي كتسنى القرعة ديال كأس العالم 2026 شوف واش تبقى حي و لا لا رآك بحالهم نيت
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4
25 - وديعه الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:30
....احداث ....!! لقراءة ردود الافعال ودراستها !!


هناك خيط رفيع بين الاوهام والحقيقة .... وبين ما يظن الناس انه وهم ولكنه في الحقيقة حقيقة !!
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1
26 - م ع الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:30
هؤلاء هم من يصوتون على جماعة بنكيران.
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8
27 - رضوانلعلالي الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:31
سلام انا وليت شاك بان هاد لهضره صحيح و كوشات عليه شركه اونا لتتسغل تحت لرض. وغادي يغمقو عليهم. المغرب راه خاصو شي كنز صرصاحه هادي واحد نكته
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-1
28 - Mohamed الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:37
Al Kanze cest vrais Il existe mais Il faut traversée la Méditerranée Pour Le trouvé y'a qu'à voir les africaines il font 10000 km pour trouvé al kanze. Si non Dans Les montagne marocains Ilya que des cailloux...
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2
29 - نورالدين الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:43
اشمن ملائكة، الله يهديكم. هذه اطباق من الفضاء لكائنات Aliens متفوقين علمياً علينا.
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2
30 - سمير الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:44
سميها الالتفاف ، لعبة ، فخ ، الهاء ،جهات خفية ، سياسات حكومات متعاقبة ، الدولة العميقة ... سميها لي بغيتي النتيجة حاليا جزء كبير منا شعب مدااااااااااويخ ولا يمكن ان نغير للافضل الا عبر عن المؤسسات للأسف.
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5
31 - sam الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:44
لاحول ولاقوة الا بالله, نقول انا مغربي :(
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1
32 - صالح الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:56
السلام عليكم ورحمة الله، أيها الإخوان راه ماكاين لاكنز فبولمان لا حتى حاجة فقط تم استغلال قبائل ايت سغروشن لكونها تعتبر من القبائل التي لازالت تعاني من الفقر والتهميش وكذا الجهل، أما فعلا الكنز فهو موحود بالبرلمان وليس ببولمان.
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3
33 - علي الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:57
لفهم كيف استطاع الضاب حشد المواطنين فهدا سهل : يكفي ان تقنع بعض الاشخاص لاتباعك و الاشخاص الاخرون سيقولون لا ضير للدهاب لنرى مادا يجري ...مثلا . و لاقناع الناس في تلك المناطق فهو سهل لسبب المعاناة التي يعيشها اصاحبها لان الشرق رغم الفضة و الدهب و التمور و السياحة التي يزخر بها فهو مهمل من طرف الدولة ..فمقارنة مثلا الدار البيضاء او الرباط مادا تعطي للدولة فنجد انها مدن ماهولة بالسكان و لا مناجم فيها و حتى السياحة ليست كمانطق الشرق ة الا القليل من الفلاحة .و سبب اخر هو ان الكثير من الاحانب ياتون لتلك المناظق للبحث عن الاحجار الكريمة او كنوز دفنت في قبور و فعلا كم شخص وجد تلك الكنوز هدا ما جعل الناس تصدق ..و ايضا اسم المنطقة فهو سرغينة جعل البعض يقول سر غنى ...ادعو الدولة للاهتماما بتلك المناطق الماهولة بكثرة الامازيغ الدين لحد الان يحترمون و يخافون من الدولة الا القليل منهم والا فالدولة ستجد صعوبة في اسكات الناس هناك خصوصا بعد المعانات و لان هناك من ينبش في هدا الموضوع
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0
34 - karim الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 16:02
هادا دليل على ان الشعب المغربي او بمعنى آخر 80/ منهم لا زالو ياءمنون بأشياء واهية وهدا ان دل على شيء فإنه يدل على تكليخة ناس وصلات اوصلات وحنا ها الكنز ها الملائكة. ونوضو سيرو قراو ووعاو...
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0
35 - elaim الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 16:02
هذه الوقائع لها دليل على أن نحن مداويخ وليس أكثر
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1
36 - عروة الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 16:10
مثلما يتعاون المغرب عسكريا مع أمريكا، ويجريان مناورات مشتركة كما هو معلوم، تقوم أجهزة المخابرات المغربية، بين الفينة والأخرى، بطلب من بعض المراكز العلمية التابعة للمخابرات الأمريكية CIA وتحت إشرافها، ببعض التجارب tests لقياس بعض الأمور المتعلقة بسيكولوجية الشعب المغربي. وهذا يجري في غير المغرب أيضا، وليس بجديد...فيقوا من الگلبة!
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0
37 - ابو هداهية المغربي الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 16:15
انا لله وانا اليه راجعون: امة اقرا نسية ان تقرا ما ينفعها في دينها ودنياها واصبحت من المقلدين بدرجة 100%. اصبحت ايادين هي السفلي....
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0
38 - MED الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 16:15
الحدثان يؤكدان مستوى هذا الشعب الذي يصر سياسيوه على تجهيله.افقاره.تجويعه....بكل الوساءل.
.... .شعب لا زال يؤمن بالغيبيات والعالم يعيش عصر التكنولوجيا...
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1
39 - الحبيب الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 16:21
السلام عليكم راه احتمال هزو شي كنز فعلا من الدوار وباش يخويو هاد الاخير من السكان دارو حيلة . والغريب ان الناس ضعاف ودغيا كيتيقو فالاكاديب اذن الا جاهم المسيح الدجال غايتبعوه بلا مابفكرو.الله يهدي ماخلق هادشي بزاف الخاوي فالخاوي و الي مكيعرفوهش ان الطمع طاعون فتاك.
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0
40 - حميد الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 16:23
انا واحد النهار مشيت نصاوب شهادة السكنى هو يقوليا المقدم واش هداك لحيط لغادي تريب فدار عندك فين غادي ترمي داك الحجر قلت انا غير فكرت نريب قاليا منين تفكر بلا متهضر فكر فراسك لبغيت نقول ان هادشي دار بخبار لمخزن .
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0
41 - علي او عمو آيت واحي الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 16:25
يستغل خصوم الشعب المغربي العظيم كل الثغرات و نقط ضعف المواطنين المفقرين من الشعب المغربي للترويج لمسرحياتهم العفنة القدرة للالتفاف حو المقاطعة الميمونة التي يخوضها الشعب المغربي ضد هؤلاء الأعداء. إلا الشعب العظيم كشف كل مؤامراتهم الخسيسة و فضح أساليبهم المتجاوزة البالية و المهترئة التي كانت تستعمل لتنويم الشعب في الستينيات من القرن الماضي ( شخص في القمر ) .. تجاوزنا تلك الحقبة المريرة و وعى الشعب المغربي كل شيء و كشف أعداء تقدمه و ازدهاره و هاهو يهز أركان عروشهم المتجاوزة بهذه الصيغة الحضرية و الأسلوب الراقي الذي يتجلى في مقاطعة شركات الأثرياء الجشعين الذين لا يكترثون بمعاناة الشعب المغربي العظيم و لا يهمهم إلا السعي وراء مصالحهم الشخصية
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42 - عزيز الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 16:27
هده الاحداث تنم عن الفشل الدريع للمنظومة التربوية، فعوض تعليم علماني علمي تقني، يرفع من القدرات التحليلية و التركيبية و النقدية و العلمية التقنية للمتعلم، نجد تعليمنا لايزال تقليديا حيث الحفظ و الشحن، مادة الفيزياء مثلا تدرس في الاعدادي في ساعتين و التربية الاسلامية في ساعتين و الاجتماعيات في ساعتين فكيف يمكن ان نصنع مهندسين و تقنيين، مدارسنا تنتج الفقهاء و الجهلاء و المتخلفين،
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