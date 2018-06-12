"يتيم" يدعو عاملات الفراولة إلى فضح التحرش‎

هسبريس من الرباط

ما زال موضوع العاملات بالحقول الإسبانية يثير الكثير من الجدل، حيث أكدت وزارة الشغل والإدماج المهني على كونها تتابع نتائج التحقيق القضائي في موضوع تعرض العاملات الفلاحيات للتحرش في مزارع الهويلفا بالجارة الشمالية للمغرب، وأنها هي والجهات الحكومية المعنية سترتب عليه ما يلزم من النتائج كما ستتابع أي شكايات تتوصل بها من قبل المعنيات.

الوزارة أوردت، في بلاغ لها توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أنها ستواصل، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية وبناء على اجتماعات عقدت في الموضوع سواء في المغرب أو في إسبانيا، يقظتها وعملها المشترك لتطوير ظروف عمل العاملات الزراعيات وتوفير شروط حمايتهن من أي استغلال، مجددة دعوتها للبرلمان من أجل تكوين لجنة استطلاعية في الموضوع.

وزارة "يتيم" دعت النساء المعنيات من جديد إلى "عدم السكوت عن أي إساءة إليهن والتبليغ عن أية حالة من هذا القبيل"، محذرة من "تعميم صورة نمطية تسيء إلى العاملات، والكثير منهن ربات أسر يسهمن من خلال هذا العمل الموسمي في إعالتها، وتعميم صورة نمطية على المشغلين، علما أن الطلب على اليد العاملة الذي بلغ هذه السنة رقما قياسيا مرشح للارتفاع".

وأكد البلاغ أنه لم يسبق للوزارة أن نفت تعرض العاملات المعنيات للتحرش، تفاعلا مع ما اعتبرته "مواصلة بعض المنابر الإعلامية تحميل وزارة الشغل والإدماج المهني ما لم يصدر عنها في موضوع العاملات الفلاحيات ولا ما صرح به الوزير في مجلس النواب"، وزادت: "بل إنها تكلمت عن حالة واحدة سبق لبعض المنابر الإعلامية الوطنية أن تحدثت عنها نقلا عن موقع ألماني، حيث تأكد للوزارة بعد الفحص والتثبت أنها لا يمكن أن تكون في ذلك الوقت من العاملات الزراعيات بحكم شرط السن".

وأضاف البلاغ: "سبق للوزير أن صرح، في معرض جوابه عن طلب إحاطة بمجلس النواب، بأن تعرض بعض العاملات للتحرش في الحقول وارد، وأن ذلك يقع في المغرب أيضا، مطالبا العاملات المعنيات بعدم السكوت عن أي إساءة إليهن".

وختمت الوزارة تواصلها بالتشديد على أن البلاغات الصادرة عن الوزارة إنما أكدت أنه لم يثبت لديها ولدى المصالح القنصلية تعرض العاملات للتحرش، حيث إنها لم تتلق أي شكاية في الموضوع سواء مباشرة عند زيارة وفدين حكوميين لإسبانيا أو عبر القنصلية المغربية، مشيرا إلى وجود أشرطة فيديو تصرح فيها العاملات بتعرضهن للتحرش وفي أخرى تنفي ما أثير في الموضوع.