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الرئيسية | مجتمع | "يتيم" يدعو عاملات الفراولة إلى فضح التحرش‎

"يتيم" يدعو عاملات الفراولة إلى فضح التحرش‎

"يتيم" يدعو عاملات الفراولة إلى فضح التحرش‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:17

ما زال موضوع العاملات بالحقول الإسبانية يثير الكثير من الجدل، حيث أكدت وزارة الشغل والإدماج المهني على كونها تتابع نتائج التحقيق القضائي في موضوع تعرض العاملات الفلاحيات للتحرش في مزارع الهويلفا بالجارة الشمالية للمغرب، وأنها هي والجهات الحكومية المعنية سترتب عليه ما يلزم من النتائج كما ستتابع أي شكايات تتوصل بها من قبل المعنيات.

الوزارة أوردت، في بلاغ لها توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أنها ستواصل، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية وبناء على اجتماعات عقدت في الموضوع سواء في المغرب أو في إسبانيا، يقظتها وعملها المشترك لتطوير ظروف عمل العاملات الزراعيات وتوفير شروط حمايتهن من أي استغلال، مجددة دعوتها للبرلمان من أجل تكوين لجنة استطلاعية في الموضوع.

وزارة "يتيم" دعت النساء المعنيات من جديد إلى "عدم السكوت عن أي إساءة إليهن والتبليغ عن أية حالة من هذا القبيل"، محذرة من "تعميم صورة نمطية تسيء إلى العاملات، والكثير منهن ربات أسر يسهمن من خلال هذا العمل الموسمي في إعالتها، وتعميم صورة نمطية على المشغلين، علما أن الطلب على اليد العاملة الذي بلغ هذه السنة رقما قياسيا مرشح للارتفاع".

وأكد البلاغ أنه لم يسبق للوزارة أن نفت تعرض العاملات المعنيات للتحرش، تفاعلا مع ما اعتبرته "مواصلة بعض المنابر الإعلامية تحميل وزارة الشغل والإدماج المهني ما لم يصدر عنها في موضوع العاملات الفلاحيات ولا ما صرح به الوزير في مجلس النواب"، وزادت: "بل إنها تكلمت عن حالة واحدة سبق لبعض المنابر الإعلامية الوطنية أن تحدثت عنها نقلا عن موقع ألماني، حيث تأكد للوزارة بعد الفحص والتثبت أنها لا يمكن أن تكون في ذلك الوقت من العاملات الزراعيات بحكم شرط السن".

وأضاف البلاغ: "سبق للوزير أن صرح، في معرض جوابه عن طلب إحاطة بمجلس النواب، بأن تعرض بعض العاملات للتحرش في الحقول وارد، وأن ذلك يقع في المغرب أيضا، مطالبا العاملات المعنيات بعدم السكوت عن أي إساءة إليهن".

وختمت الوزارة تواصلها بالتشديد على أن البلاغات الصادرة عن الوزارة إنما أكدت أنه لم يثبت لديها ولدى المصالح القنصلية تعرض العاملات للتحرش، حيث إنها لم تتلق أي شكاية في الموضوع سواء مباشرة عند زيارة وفدين حكوميين لإسبانيا أو عبر القنصلية المغربية، مشيرا إلى وجود أشرطة فيديو تصرح فيها العاملات بتعرضهن للتحرش وفي أخرى تنفي ما أثير في الموضوع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - mol chekara الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:29
قرار يتيم من الوزير يتيم يعكس يُتْمَ المغربي في الغربة ويُتْمَ المغربي في البلد
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46
2 - كاره الخزن الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:31
وانت ماهو دورك أيها اليتيم لماذا تتقاضى راتب 60 مليون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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44
3 - big الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:31
ce qui ce fait normalement lorsqu on envoie des ouvrières à travers l etat .une délégation de l etat doit suivre et etre sur place et faire des inspections au hasard voila .c pas du bétail que vous avez envoyez c des etres humains
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24
4 - باحث عن الحقيقة الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:31
ههههه... والسي يتيم راك انت الي تفضحتي حيت هذه قضية مفضوحة اصلا في الاعلام الدولي راك انت وحدك الي كنت تتغافل حتى وصلتك اصداء الفضيحة الى غرفة نومك وانت في سبات عميق
قالك يتيم يدعو الى فضح التحرش .. مسؤول متأخر عن الاحداث ب 200 سنة ضوئية
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50
5 - نداء الاغاثة الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:34
بغيت غير نفهم .لماذا لم ترسل الوزارة الرجال للعمل عوض النساء واش مابقاوش الرجال في المغرب واش عندكم غير النسا راه حشومة وحرام حتى في الدين الاسلام نخليو راجل ملاقيش حتى عشرين درهم في نهار او مصايفطين النسا كيتخلصو اكثر من 400 درهم في نهار وشوها لكبيرا لي ولينا فيها قدام العالم ولاو يضحكو علينا
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25
6 - المهدي الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:36
طروطار يا يتيم .. عاملات الفراولة فضحوك انت قبل يفضحوا من تحرش بهن .. الوزير يقول انه يتابع نتاج التحقيق القضائي ! إيوا راه حتى احنا نتابع والوالدة فالدار تتابع وجدّا تتابع .. أفضل ان تخجل وتتوارى عسى ان ينساك المتحرشون فلا يطلبوا من المحكمة الاسبانية الأخذ بتصريحك واستدعاء كشاهد نفي لإثبات براءتهم .. الله ينعل اللي ما يحشم ..
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27
7 - moha lblidi الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:37
بل يجب فضح الفاسدين هنا في المغرب الذين اوصلوا المغرب إلى ماهو عليه. حتى أصبحت نساءنا تهجر البلاد من أجل لقمة العيش
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21
8 - رضوانلعلالي الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:39
هادا هوا تخربيق بعينيه. مالكم متكلمتو على ليتيمشيو ليبيا صابقا و سعوديه وامرات و قطر ووووو سبليون لبغوهم راه هما لغادين يلسقو فيهم راهم هم لباغين هادشي ولخلي مراطو تسفر بحدها. اش لغادي تجيب ليه غير العار وشوها
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-5
9 - houssam الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:41
لاحول ولاقوة الابالله الوزير اليتيم الذي نفى تعرض المواطنات للتحرش والأغتصاب يعود ليدعوهن للأبلاغ عن التحرش والأغتصاب بربكم هل يستحق هدا منصب وزير أو حتى مقدم الحومة ؟
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13
10 - مواطنة الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:42
الوزير يتيم كان يتيم عن المعلومة حسب قوله فادعاء المغربيات لا أساس له من الصحة يوم قامت إسبانيا بفتح الموضوع .الآن غي خليوهم مع القضاء الإسباني ينصفهم حيت الحكومة ديالنا ناعيسن .وباز حكومة النوام والهوان
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11
11 - كمال الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:55
انا لم اعود افهم شيئا. البارحه مساء عرضت القناه الاسبانيه الوطنيه 24 horas ربورطاجا عن وضعيه العاملات المغربيات في حقول التوت او الفراوله في ويلبا وبالتحديد في نفس الضيعه التي قيل عنها كانت مسرحا للاعتدئات على هذه العاملات. فالحاله تبدو طبيعيه. وبحضور النقابات صرحت بعض من هذه العاملات ان كل ما في الأمر هو أن بعض منهن ارادو استغلال القانون لكي لا يعودن الى المغرب وذالك باتهامهن اصحاب الضيعات بالاعتداء عليهن جنسيا.
قلن بالحرف الاول لا احد يعتدي علينا .والسلام
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1
12 - الذنب أقبح من الزلة الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 16:16
ماذا يمكن التعليق على تصريح اليتيم ؟ يقول لتلك العاملات "عوموا في بحركم".
حرام هذا. يجب على الحكومة أن تجند كل طاقاتها لرد الاعتبار لتلك النساء. إنها قضية دبلوماسية تستوجب التدخل على أعلى المستويات.
نعم القضية أمام القضاء ولكن يجب أن تحس عاملاتنا بالمساندة الضرورية لأنهن ضحايا جريمة نكراء.
كل هذا تمني لأن مع الحكومة الحالية ومع مثل هؤلاء الوزراء الذين لا صلة لهم بالمسؤولية علينا انتظار الساعة. لقد قال السي اليتيم أنه وزير وليس مواطن في الزنقة.
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0
13 - شوف تشوف الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 16:23
( پيل أوفاص ) هادي حكومة جوج وجوه واحد الراس تيقولي نكذب علا هاد القوم ونرتاح مع سي مخي واحد الراس تيقولي غادي يطليوك يلا صارحتيهم أكذب عليهم واخرج من واسع باب واطلع تاكل الكرموس أنزل شكون قالها لك . وقالوا سيادنا الكداب نسيه وسولوا . وبعد شكاوي العاملات وتحري البوليس الإسپاني في النازلة سيظهر بأن الوزير يتيم وطمأنته للمغاربة كذب ومكر وقضية الإغتصاب حقيقية وهدا يوضح بالملموس بأن الحكومة بنت جوهر أهدافها منذ البداية على التلاعب بمشاعر الشعب وما الوزير يتيم إلا أطروحة من بركة التعليم المنحط وماركة مسجلة لعدالة اللحائيبن ونموذج للنفاق الإجتماعي وفضل الصمت والكذب على شعب وإستحاء كرامة المغربيات وإغتصابهن على أن يقوم بدوره كمسؤول عن عقوق الإنسان ويدافع عنهم نجده وحكومته يبخسون شرف المغاربة أجمع ولهاذا يقبرون نفايات أوروپا في مزبلة الوطن وهم يدفنون صرخة الشرف في مقبرة حكومتهم )
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14 - مصطفى كاراطيكا الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 16:26
علاش ميمشيش هو براسو ويدير معم لقاء مباشر ولا خايف اتصدم ولا مبغاش يتخلط مع مغربيات من الدراجة التانية
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15 - wood الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 16:27
يتيم كغيره من الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة مجرد كراكيز لا يملكون من أمرهم شيئا . فالمسؤول عن هذه الفضيحة هو المخزن و لا أحد غيره بسياساته المذلة للمغاربة . فالمخزن لم يكتفي بإخضاع الرجال المغاربة امام السلطة بل يتمادى في سلوكه و يسعى ان يحولهم الى مجرد ديوثيين لا كرامة لهم بسن قوانين المدونة و تحرير المرأة و محاربة العنف ضد النساء و تصدير النساء المتزوجات للعمل في اسبانيا و اوروبا و تركيا و دول الخليج !!!
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