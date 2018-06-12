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رقم هاتفي للتبليغ عن مخالفات النقل خلال العيد

رقم هاتفي للتبليغ عن مخالفات النقل خلال العيد
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 16:15

دعت كتابة الدولة المكلفة بالنقل المواطنين إلى برمجة تاريخ سفرهم عبر حافلات النقل العمومي مسبقا؛ وبوقت كاف قبل يوم العيد كلما أمكن ذلك، والتبليغ عن المخالفات المسجلة سواء في أسعار التذاكر أو في عدد المسافرين على متن الحافلة.

وأهابت كتابة الدولة بالمواطنين أيضا، في بلاغ، اقتناء تذاكرهم من الشبابيك المخصصة لذلك، والحرص على أن يسجل سعر الرحلة على التذكرة، واللجوء كلما دعت الضرورة إلى أعضاء اللجان المتواجدين على صعيد المحطات الطرقية، أو الاتصال بمركز النداء 4646 التابع للوزارة للتبليغ عن المخالفات في الأسعار وعدد المسافرين، وكل ما يتعلق بنقل المسافرين بواسطة الحافلات خلال فترة العيد.

وسجلت الوزارة أن حجم تنقلات المواطنين بمناسبة الأعياد الدينية يعرف ارتفاعا مهما، الشيء الذي يؤدي إلى تزايد الطلب على وسائل النقل بجميع أصنافها، وبالخصوص على حافلات النقل العمومي للمسافرين، حيث يسجل إقبال كبير على المحطات الطرقية التي تجد صعوبة في تأمين استقبال مُر۟ض للعدد الهائل من المسافرين، وتوفير وسائل النقل المناسبة لهم وتنظيم بيع التذاكر داخل الشبابيك، والسهر على أمن وسلامة المسافرين وأمتعتهم.

و أضاف المصدر نفسه أنه لتجاوز إكراهات هذه الوضعية وانعكاساتها السلبية على المواطنين، تعتمد وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مند عدة سنوات مقاربة الإعداد المسبق لعملية نقل المسافرين بمناسبة الأعياد والمناسبات، وذلك بتعاون وتنسيق مع المهنيين والسلطات المحلية وإدارات المحطات الطرقية.

وترتكز هذه المقاربة على تعبئة طاقة نقلية إضافية، حيث تقوم الوزارة بمنح رخص استثنائية للمهنيين لتقوية خطوط النقل بهدف تلبية الحاجيات الإضافية المتوقعة وتنظيم عملية النقل على مستوى المحطات الطرقية، حيث تتكلف لجنة خاصة تتكون من ممثلي السلطة المحلية والإدارة العامة للأمن الوطني وإدارة المحطة الطرقية والمهنيين والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بتتبع هذه العملية على صعيد المحطات الطرقية.

كما ترتكز المقاربة على تضمين الرخص الاستثنائية لتعرفة خاصة بالرحلات الاستثنائية التي ترخص لها مصالح الوزارة، تأخذ بعين الاعتبار الرجوع الفارغ لهذه الحافلات، والتي لا تتعدى بالنسبة للرحلات الاستثنائية 20 في المائة مقارنة مع تعرفة الرحلات المنتظمة التي تبقى ملزمة بتطبيق التعرفة العادية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - hero الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 16:26
طيبتونا بهاد أرقام خضراء . واش هادي هي تدابير لقديتوا عليها . وسيفطوا لجان المراقبة إالى محطات المسافرين باش يراقبوا فبدي العين المكان
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2 - متابع ١ الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 16:28
من بقي يثق في المحكومة سيخرج لنا لحسن الداودي وسيقول زرت القامرة بالرباط ووجدت ثمن الكار من الرباط الى اغادير ب 15 dh و قولوا العام زين
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3 - يونس السلفي الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 16:28
هذا ما يسمى الضحك على الذقون
في الأعياد نقتني التذاكر في الشباك و مع ذلك بضعف الثمن
و من لم يعجبه الأمر فليشرب من البحر !!!
و مع ذلك الدولة لا تتدخل و تتركنا أمام جشع شركات النقل
الله ياخذ فيكم الحق أجمعين
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