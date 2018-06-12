24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3216:1219:4321:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيراني؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حكومة العثماني .. الجدار الآيل للسقوط (5.00)

  2. تدخل للقوة العمومية يعطب عمالا محتجين بطنجة (5.00)

  3. استطلاع: 90% يعتبرون الأعمال التلفزيونية الرّمضانية "ضعيفة" (5.00)

  4. نهاية قصة "كنز سرغينة" .. الدرك الملكي يباشر التحقيق القضائي (5.00)

  5. مصطلحات كرة القدم باللغة الأمازيغية بالحرف اللاتيني (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | وزير التعمير يعد بإنجاز "مساكن المتزوجين حديثا" في أرجاء المملكة

وزير التعمير يعد بإنجاز "مساكن المتزوجين حديثا" في أرجاء المملكة

وزير التعمير يعد بإنجاز "مساكن المتزوجين حديثا" في أرجاء المملكة
هسبريس- محمد بلقاسم
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:01

اعترف عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بوجود عوائق حالت دون إخراج السكن الموجه لفئة الشباب حديثي الزواج، والذي جاءت به الحكومة السابقة، ملتزما بإكمال الإجراءات القانونية لإخراجه إلى حيز الوجود.

إجابة على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية، حول موضوع "السكن المخصص للشباب والأسر حديثة التكوين"، قال الفاسي إن "البرنامج السنوي للحكومة السابقة تضمن محورا يتعلق بإنعاش سكن مخصص للشباب والأسر حديثة التكوين"، مشيرا إلى "بلورة منتج سكني لهذه الفئات، غير أن الشروط الكفيلة بتفعيله لم تكتمل حينئذ".

وأكد الفاسي أن "إخراج منتج سكني يستجيب على المقاس لهذه الفئات يقتضي إرساء منظومة خاصة تتداخل فيها الجوانب التقنية والجبائية والعمرانية والقانونية، مع ما يقتضيه ذلك من وسائل تمويل وغيرها، ومسح إحصائي شامل لهذه الفئات وضبط لتطلعاتها ليسهل استهدافها"، مشددا على أهمية انخراط المستثمرين العقاريين في هذا النوع من السكن.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه "لا يكفي أن يتم إخراج تركيبات معينة لمنتجات سكنية دون أن تلقى الاستجابة المطلوبة، كما حصل لأصناف أخرى من السكن تم اقتراحها في السابق"، موردا أن "الوزارة منكبة على تدقيق وتطوير التركيبة المتعلقة بهذا المنتج حتى يتكامل مع غيره من المنتجات السكنية الموجودة حاليا، وحتى يتم إنضاج الشروط الموضوعية للإقبال عليه من قبل مهنيي القطاع".

من جهة ثانية، وعلاقة بالسكن الكرائي بعدما تم سن مقتضيات تحفيزية بموجب قانون المالية لسنة 2012 و2013 لفائدة المنعشين العقاريين المستثمرين في وحدات للسكن الاجتماعي الموجه للكراء، تأسف الفاسي لكون هذا المشروع "لم يعرف انخراطا للمنعشين العقاريين"، موضحا أن ذلك لأسباب ضمنها "ضعف المردودية التجارية بالنسبة للاستثمار في هذا القطاع، مقارنة مع منتجات أخرى".

وفي هذا الصدد سجل الفاسي "وجود هامش مخاطرة غير ضئيل مع ارتفاع كلفة الضمانات من تأمين وغيره"، لافتا إلى "ضعف ثقافة اللجوء إلى الكراء في مقابل الولوج إلى الملكية لدى شريحة كبيرة من المواطنين؛ ما يفسر نسبة التملك في المغرب التي فاقت 65 في المائة".

وكانت دراسة قامت بها الوزارة الوصية حول الطلب في مجال السكن أشارت إلى أن نسبة الراغبين في الكراء تقدر بنحو 14 في المائة، موضحة أن 80 في المائة من المكترين يؤدون سومة كرائية أقل من 1500 درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - انسان الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:07
اين الزواج و اين المال و اين الوظيفة لشراء شقة ؟ واااش هدا مالقا ما يدار ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
107
2 - غير دايز الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:08
هاد السكن ماشي فابور و مزال مشافش النور ، اما الى فابور فراه غتزاد اعمى!
اسيدي اعطيو غير البقع و خلي الناس تبني ياك الارض ديال الله ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
79
3 - chihab الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:10
إذا كانت مثل مساكن السكن الإجتماعي التي هي عبارة عن قبور يدخل إليها الإنسان قبل مماته كما يجب الإنتباه إلى الثمن إذا كان ممكنا قبل أن تناقشوا الأمور التقنية والقانونية أقول لكم شيء في غاية الأهمية --
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
4 - محمد الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:11
المرجو اعطاء مبلغ سبعة ملايين سنتيم التي تخصصها الدولة للسكن الاقتصادي وتعطى للشركات الى الاسر مباشرة ، لان السكن الاقتصادي اكبر مشنقة للشباب في ظل عدم توفر الشغل والاجور المتدنية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
5 - مواطن.متزوج.مند.34سنة الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:12
وهل.وجدة.الحكومة.للمتزوجين.حديتا.
العمل.والجر.الكافي.لشراء.الشقق.التي.
س.تنجزها.وزارة.السكن.للمتزوجين.حديتا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
6 - mourad الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:12
وا غير صوبوا فين ابقاوا هذو اللي مزوجين بعدا. و زيدون شكون كاع غيفكر في الزواج مع هذ الغلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
7 - مولديان الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:14
خدو فلوس مونديال 2026 وبها تقدو تبنيو مساكن لجميع المواطنين متزوجين,عزاب,مطلقين ,اغنياء,فقراء,متوسطين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
8 - هرمنا الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:15
حنا تزوجنا هدي سينين ومدرنا والو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
9 - jamal الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:16
عاود الفاسي في الحكومة
لك الله يا وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
10 - مواطنة الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:20
ماعييتوش بالكذوب..شحال هذا باش واعدتو الشباب..ودابا را تزوجو وولدو ورا هم مدابزين مع رمضان و لكرا وفيهم اللي مشرد فالزناقي .. لاخدمة لاوالو لأن شعار بعض المغاربة "الزواج أولا"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
11 - متزوج حديثا الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:20
السكن حق من حقوق المواطن المهضومة في هذا البلد السعيد لم يكن ابدا امتيازا في الدول التي تعترف لمواطنيها بحقهم في العيش لكن هنا لا نجني من المسؤولين الا الوعود الكاذبة و أغلب الظن أننا (نحن معشر المتزوجين حديثا) سنسكن في القبور وهم ما زالوا يتخبطون في وعودهم الجوفاء ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
12 - حمزة قيراط الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:25
في الوقت الذي أصبحت فيه الجزائر أول دولة إفريقية بدون بيوت قصديرية بتوفيرها لقرابة 2,5 مليون سكن اجتماعي مجاني لسكانها وهذا غير موجود في أي دولة في العالم ، بالإضافة إلى ملايين السكنات المختلفة الصيغ من نوع التساهمي والترقوي المدعم وغيرها نجد المغرب لا تزال تغرق في سرطانات بيوت الصفيح ولا تملك أي استراتيجية لتوفير السكن لمواطنيها لا مجانا ولا بالكراء أو التساهم !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
13 - N.H الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:27
إذا كانت مثل قبور السكن الاجتماعي الرديئة و الباهضة التمن فمن الأفضل أن لا تنهبو جيوبنا بأكاذيبكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
14 - بششششش الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:32
وعد كوعد مشروع 200 الف سكن الذي ترك لاباطرة العقار و الأبناك التي يسيل لعابها لتمويل الاقفاص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
15 - شمالي الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:38
والله غير كيدحكو على الشعب.من اسس الدولة والمواطنة كل مغربي عندو حق في بيت مجانا هذه اقل حاجة .لكن مع الاسف المواطن يشتري قجر ب 25 مليون سنتيم كاش أما بالفاىدة راه 37مليون في أماكن بعيدة على المدى الحضري لا جودة لا تصميم لا مساحة. المغرب تباع واستفدو الخليجيين من هكتارات وكذلك خدام الدولة باثمان رمزية .وانتا ولد الشعب عندك الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
16 - skorta7 الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:38
كانكون بعقلي او مكالمي غي كنشوف هاد الاخبار ديال المسؤولين ديالنا كتشدني دوخا اتلقاو ليك سوكا تسوطى حتى حجا مكتفرح فيهوم غي المكر والخداع الله يعفو علينا وعليهم فهاد الايام المباركة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
17 - abdel الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:47
لم لا توفر لنا الدولة السكن بالكراء المنخفض التكلفة hlm تجربة فرنسا و الجزاىر ودول أخرى .... عمارات عمومية او خاصة للكراء بتكلفة منخفضة ما دامت الغاليية ليس لها القدرة على اقتناء السكن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
18 - Hicham khouribga الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:47
مشروع شركة اللاعمران بخريبكة الزيتونة الشطر الرابع متوقف مند الفين وعشرة ومل دالك بسبب مافيات العقار وظغوط على السركة من مختلف المتدخلين حتى يتمكن اصحاب الوداديات والمافياتومن بيع مشاريعهم السكنية أولا ....متى سيتم الافراج عن اراضي الفين اسرة من منخرطين ادو ثمن بقعهم الارضية والى اليوم لا حياة لمن تنادي دولة تتفنن في تعديب شعبها انتم أكثر من الصهاينة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
19 - زاكورية الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:49
سكنا كاع حنا لمزوجين قديما بقاو غير لمتزوجين حديثا 11سنة باش تزوجنا وباقي كريين غرباء في وطنينا غلاء العقار والضرائب اتقلة كاهل المواطنين حتى اصبح امتلاك سكن حلم يصعب تحقيقه ارج النشر يا هسبريس وشكرا لك على هدا المنبر الدي من خلاله نعبر عن ارائنا بكل حرية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.