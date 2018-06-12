وزير التعمير يعد بإنجاز "مساكن المتزوجين حديثا" في أرجاء المملكة

هسبريس- محمد بلقاسم

اعترف عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بوجود عوائق حالت دون إخراج السكن الموجه لفئة الشباب حديثي الزواج، والذي جاءت به الحكومة السابقة، ملتزما بإكمال الإجراءات القانونية لإخراجه إلى حيز الوجود.

إجابة على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية، حول موضوع "السكن المخصص للشباب والأسر حديثة التكوين"، قال الفاسي إن "البرنامج السنوي للحكومة السابقة تضمن محورا يتعلق بإنعاش سكن مخصص للشباب والأسر حديثة التكوين"، مشيرا إلى "بلورة منتج سكني لهذه الفئات، غير أن الشروط الكفيلة بتفعيله لم تكتمل حينئذ".

وأكد الفاسي أن "إخراج منتج سكني يستجيب على المقاس لهذه الفئات يقتضي إرساء منظومة خاصة تتداخل فيها الجوانب التقنية والجبائية والعمرانية والقانونية، مع ما يقتضيه ذلك من وسائل تمويل وغيرها، ومسح إحصائي شامل لهذه الفئات وضبط لتطلعاتها ليسهل استهدافها"، مشددا على أهمية انخراط المستثمرين العقاريين في هذا النوع من السكن.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه "لا يكفي أن يتم إخراج تركيبات معينة لمنتجات سكنية دون أن تلقى الاستجابة المطلوبة، كما حصل لأصناف أخرى من السكن تم اقتراحها في السابق"، موردا أن "الوزارة منكبة على تدقيق وتطوير التركيبة المتعلقة بهذا المنتج حتى يتكامل مع غيره من المنتجات السكنية الموجودة حاليا، وحتى يتم إنضاج الشروط الموضوعية للإقبال عليه من قبل مهنيي القطاع".

من جهة ثانية، وعلاقة بالسكن الكرائي بعدما تم سن مقتضيات تحفيزية بموجب قانون المالية لسنة 2012 و2013 لفائدة المنعشين العقاريين المستثمرين في وحدات للسكن الاجتماعي الموجه للكراء، تأسف الفاسي لكون هذا المشروع "لم يعرف انخراطا للمنعشين العقاريين"، موضحا أن ذلك لأسباب ضمنها "ضعف المردودية التجارية بالنسبة للاستثمار في هذا القطاع، مقارنة مع منتجات أخرى".

وفي هذا الصدد سجل الفاسي "وجود هامش مخاطرة غير ضئيل مع ارتفاع كلفة الضمانات من تأمين وغيره"، لافتا إلى "ضعف ثقافة اللجوء إلى الكراء في مقابل الولوج إلى الملكية لدى شريحة كبيرة من المواطنين؛ ما يفسر نسبة التملك في المغرب التي فاقت 65 في المائة".

وكانت دراسة قامت بها الوزارة الوصية حول الطلب في مجال السكن أشارت إلى أن نسبة الراغبين في الكراء تقدر بنحو 14 في المائة، موضحة أن 80 في المائة من المكترين يؤدون سومة كرائية أقل من 1500 درهم.