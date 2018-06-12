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كُتّاب وآراء
العيد يفرض برمجة خاصة لسير قطارات المملكة
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية وضع برنامج خاص لسير القطارات من الثلاثاء 12 إلى الأحد 17 يونيو 2018، بهدف تأمين سفر زبنائه في أحسن ظروف الراحة والسلامة خلال فترة عيد الفطر.
ويشمل هذا البرنامج، وفق بلاغ صادر عن المكتب ذاته، "تعزيز العرض على المحاور الرئيسية للشبكة الحديدية (الدار البيضاء - الرباط - فاس - مراكش - طنجة - وجدة – الناظور)، وكذا تكثيف الفرق التأطيرية التي تهتم باستقبال وإرشاد المسافرين، سواء داخل المحطات أو على متن القطارات، وتسهيل عملية بيع التذاكر".
ووفق البلاغ ذاته فإن أهم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار تتمثل في تسهيل عملية اقتناء التذاكر تفاديا للانتظار، وذلك بتعزيز عدد شبابيك التذاكر بالمحطات، وتوفير الموزعين الآليين للتذاكر، وإمكانية اقتناء التذاكر عبر موقع البيع: www.oncf-voyages.ma.
إلى ذلك، سيعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية على تعزيز فرق المساعدة والإرشاد بالمحطات والقطارات من أجل استقبال وإرشاد المسافرين وتسهيل الولوج إلى الأرصفة والقطارات، مع وضع مصلحة الإرشادات في خدمة المسافرين بدون انقطاع، والمتمثلة في مركز خدمة الزبناء (2255)، والموقع الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذا تطبيق المحمول "ONCF Trafic" للاستعلام حول حالة سير القطارات.
كما أورد البلاغ ذاته أن المكتب سيعمل على تعزيز شرطة القطار من أجل ضمان أمن وسلامة المسافرين بالمحطات وعلى متن القطارات، إضافة إلى وضع عروض تجارية للسفر بأثمان أقل تخص جميع شرائح المسافرين من عائلات وشباب وطلبة.
كما دعا البلاغ ذاته الزبائن إلى ضرورة الاستعلام مسبقا عن مواقيت السفر واقتناء تذاكر الذهاب والإياب قبل تاريخ السفر، وكذا امتطاء القطارات المشار إليها على تذكرة السفر؛ وذلك لتفادي الاكتظاظ الذي تعرفه مناسبة عطلة عيد الفطر.