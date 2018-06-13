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كُتّاب وآراء
سجن عين بورجة ينفي مقاطعة سجناء للحليب
نفت إدارة السجن المحلي عين بورجة خبر مقاطعة نزلاء المؤسسة علامة تجارية خاصة بمادة الحليب، موردة أنهم يتناولون المنتج الغذائي كغيره من المواد الغذائية الموزعة عليهم في إطار الوجبات اليومية من طرف الشركة المفوض لها مهمة التغذية الجماعية بالمؤسسة، وذلك بشكل يومي وعادي.
وأكدت المؤسسة السجنية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن مختلف النزلاء يقتنون حاجياتهم الإضافية من دكان المؤسسة، بما فيها مادة الحليب، بشكل عادي.
ونددت إدارة السجن بالترويج لـ"مثل هذه الافتراءات والأكاذيب من طرف مواقع إلكترونية معينة، دأبت على الاصطياد في الماء العكر وخلط الأوراق، إذ تسعى إلى إقحام قطاع السجون وإعادة الإدماج في أمور بعيدة كل البعد عن اختصاصاته وانشغالاته"؛ كما "تحذر من مغبة الاستمرار في الترويج لمثل هذه المزاعم، وتحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
ما هذه الثقافة السجنية الاستكبارية الرديئة عند هؤلاء الاشخاص. انهم لا يفرقون بين الفاظ عملهم داخل السجون ومخاطبتهم للمجتمع. الا يعلمون ان حرية التعبير حق من حقوق الانسان الحر وعليهم احترام الشعب في التعبير عن نفسه. أم أنهم ألفوا التعامل بالقسوة من السجناء حتى قست قلوبهم وشينت تصرفاتهم وصاروا لا يفرقون بين السجين والحر.