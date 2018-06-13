سجن عين بورجة ينفي مقاطعة سجناء للحليب‎

هسبريس من الرباط

نفت إدارة السجن المحلي عين بورجة خبر مقاطعة نزلاء المؤسسة علامة تجارية خاصة بمادة الحليب، موردة أنهم يتناولون المنتج الغذائي كغيره من المواد الغذائية الموزعة عليهم في إطار الوجبات اليومية من طرف الشركة المفوض لها مهمة التغذية الجماعية بالمؤسسة، وذلك بشكل يومي وعادي.

وأكدت المؤسسة السجنية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن مختلف النزلاء يقتنون حاجياتهم الإضافية من دكان المؤسسة، بما فيها مادة الحليب، بشكل عادي.

ونددت إدارة السجن بالترويج لـ"مثل هذه الافتراءات والأكاذيب من طرف مواقع إلكترونية معينة، دأبت على الاصطياد في الماء العكر وخلط الأوراق، إذ تسعى إلى إقحام قطاع السجون وإعادة الإدماج في أمور بعيدة كل البعد عن اختصاصاته وانشغالاته"؛ كما "تحذر من مغبة الاستمرار في الترويج لمثل هذه المزاعم، وتحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء".