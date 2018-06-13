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الرئيسية | مجتمع | سجن عين بورجة ينفي مقاطعة سجناء للحليب‎

سجن عين بورجة ينفي مقاطعة سجناء للحليب‎

سجن عين بورجة ينفي مقاطعة سجناء للحليب‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:20

نفت إدارة السجن المحلي عين بورجة خبر مقاطعة نزلاء المؤسسة علامة تجارية خاصة بمادة الحليب، موردة أنهم يتناولون المنتج الغذائي كغيره من المواد الغذائية الموزعة عليهم في إطار الوجبات اليومية من طرف الشركة المفوض لها مهمة التغذية الجماعية بالمؤسسة، وذلك بشكل يومي وعادي.

وأكدت المؤسسة السجنية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن مختلف النزلاء يقتنون حاجياتهم الإضافية من دكان المؤسسة، بما فيها مادة الحليب، بشكل عادي.

ونددت إدارة السجن بالترويج لـ"مثل هذه الافتراءات والأكاذيب من طرف مواقع إلكترونية معينة، دأبت على الاصطياد في الماء العكر وخلط الأوراق، إذ تسعى إلى إقحام قطاع السجون وإعادة الإدماج في أمور بعيدة كل البعد عن اختصاصاته وانشغالاته"؛ كما "تحذر من مغبة الاستمرار في الترويج لمثل هذه المزاعم، وتحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المجدوبي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:44
لقد استبشر السياسيون خيرا وفرحوا فرحا عظيما لأن المغاربة: (باقي فيهم مايدار ) باقين على الفطرة . يصدقون الكاذبين و.....والدليل قليلة السرغينة. مازااااال يكذبو علينا وينافقونا. ونصوتو عليهم . لأننا شعب مدوخ نية وحدة
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3
2 - fathi الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:44
دابا نتوما كضحكو عل وقت مسجون معندوش حرية حتى في الكلام عاد تكون عندو في اختيار الحليب او غيره
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12
3 - kader الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:50
إن هذه الفءة من المجتمع لها كل العذر بحكم أن حريتها محدودة في كل شيء وهي تستغل ماهو موجود أمامها لأنها مسيرة غير مخيرة و لا يمكن أن ترفض ما يعرض أمامها من سلع نظرا لمحوديته كما و نوعا
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3
4 - رأي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:53
وا قهرتونا بالقول : " اللجوء إلى القضاء " !!! . القانون يسري سوى على الضعفاء أما التماسيح و العفاريت لا يقدر عليهم أحد . كما أن المقاطعة هي رأي وليس إجبار . كل شخص له الحق في إختيار المنتوج الأنسب إليه . القانون في حق من نعت المغاربة ب " الخونة " " المداويخ " " الكذابين " .
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5
5 - يوسف الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:58
ادارة السجون "تحذر من مغبة الاستمرار في الترويج لمثل هذه المزاعم، وتحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء".
ما هذه الثقافة السجنية الاستكبارية الرديئة عند هؤلاء الاشخاص. انهم لا يفرقون بين الفاظ عملهم داخل السجون ومخاطبتهم للمجتمع. الا يعلمون ان حرية التعبير حق من حقوق الانسان الحر وعليهم احترام الشعب في التعبير عن نفسه. أم أنهم ألفوا التعامل بالقسوة من السجناء حتى قست قلوبهم وشينت تصرفاتهم وصاروا لا يفرقون بين السجين والحر.
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2
6 - abouama الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:01
السجناء هم ايضا من الشعب ومن حقهم مقاطعة المادة او عدم المقاطعة و لا يمكن لاحد ان يرغم احدا على شيء. ولذلك السجين له الحق في الاختيار. ادارة السجن يجب عليها الحياد حتى لا تغضب طرف على الاخر. وشكرا.
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