الحرمان من الدعم يدفع كتبيين مغاربة إلى التصعيد

هسبريس – فاطمة الزهراء جبور

تستمر حالة الشدّ والجذب بين وزارة الثقافة والاتصال والكتبيين المغاربة؛ وذلك إثر إقصائهم من الدعم العمومي المخصص للأنشطة الثقافية والفنية.

واحتجت جمعية الكتبيين المغاربة على "الإقصاء من الدعم"، وقال رئيسها يوسف بورة: "نعتبر دعم الجمعيات مكسبا لنا ولسنا مستعدين للتخلي عنه".

وأضاف: "بغض النظر عن هزالة الغلاف المالي المخصص لهذا القطاع الحيوي من طرف الحكومة فإنّ ما يسترعي الانتباه، ويبعث على الحيرة والسخط، هو أن هذا البرنامج أقصى بجرة قلم طائشة ولا مسؤولة عددا من أهم الفاعلين، من بينهم الجمعية البيضاوية للكتبيين التي أثبتت، منذ أزيد من عشر سنوات، جديتها واستقلاليتها من خلال تنظيم العشرات من الأنشطة الثقافية والمبادرات الاجتماعية".

وأضاف بورة: "منذ عشر سنوات لم يتعب الكتبيون من النضال من أجل إسماع صوتهم ولفت الانتباه إلى مهنتهم؛ لكن كل شيء ذهب في مهب الريح، لأنّ الإهمال جواب حكومي مغربي حتى أصبح أمام الكتبيين باب واحد ووحيد هو الاستنجاد بالملك محمد السادس، مُقابل حكومة غير آبهة بمصير مهنة كان لها دور واعتبار في تاريخ المغرب والمغاربة، ولدى الملوك والسلاطين والعلماء على مر القرون"، بتعبيره.

وأعلن الكتبيون المغاربة، من خلال الجمعية ذاتها، رفض ما وصفوه بـ"الأسلوب التحكمي والإقصائي الذي تنهجه الحكومة والاتجار بحقوقهم"، مهددين بـ"خوض أشكال نضالية قانونية لرد الاعتبار لكرامتهم وتحقيق مطالبهم".

وعن أوضاع هذه الشريحة المهنية يقول بورة: "أدْوار الكتبي تتراجع، ويتم إهْماله وتناسيه في المخططات وإقصاؤه من كل حوار في شأن تطوير المهنة، بدل ترك الكتبي وحيدا يصارع من أجل البقاء في أسواق هامشية أو في محلات لا تليق بالمهنة".

هذه الأوضاع التي يعيشها الكتبيون ليست حكراً على المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط، يسترسل رئيس جمعية الكتبيين، بل تزداد سوءاً في المدن الصغيرة والمتوسطة.

كما أضاف رئيس جمعية الكتبيين المغاربة: "في مدينة مثل الدار البيضاء، التي يقارب عدد سكانها ستة ملايين نسمة، لا يتعدى عدد الكتبيين 60 ، نصفهم يشتغلون على الكتب الجديدة والمقررات الدراسية، وهو ما يؤشر على أن الطابع الثقافي لمهنة الكتبي يتراجع، ويكاد ينمحي ليضيع معه تراث يشهد بأهميته وغناه جميع أطر ومثقفي البلاد، والذين كان للكتبيين عظيم الأثر في تكوينهم رغم أن أغلبهم تناسوا ذلك وهم اليوم في مواقع القرار والمسؤولية".