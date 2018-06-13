24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3216:1319:4421:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيراني؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عبد النباوي: هذه إكراهات تعيق عمل النيابة العامة (5.00)

  2. "اتحادية الأحرار" تفتح أنشطتها بمسابقة للتجويد (5.00)

  3. طالبان تطالب "الغزاة الأمريكيين" بمغادرة أفغانستان (5.00)

  4. "ضحايا بوعشرين" يطالبن العثماني بموقف البيجيدي (5.00)

  5. أوروبا تتجاهل البوليساريو وتتمسك بدمج الصحراء في اتفاق الصيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الشركة الوطنية للطرق السيارة تنبه إلى "إيقاع العيد"

الشركة الوطنية للطرق السيارة تنبه إلى "إيقاع العيد"

الشركة الوطنية للطرق السيارة تنبه إلى "إيقاع العيد"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 20:03

دعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الأربعاء، مستعملي الطريق السيار إلى تنظيم تنقلاتهم والتعرف على حالة المرور قبل السفر خلال فترة عيد الفطر.

وأوضحت الشركة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة، خاصة غدا الخميس بين الساعة الثالثة بعد الزوال و العاشرة ليلا، وخلال الفترة بين الرابعة بعد الزوال و العاشرة ليلا من يوم الأحد المقبل، الذي يصادف يوم الرجوع من عطلة العيد.

وأوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، وذلك بتحميل تطبيق التعرف على حالة المرور في "الأوطوروت"، واختيار الخدمة التي ستتيح لهم المرور في محطات الأداء براحة وأمان أكثر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.