الشركة الوطنية للطرق السيارة تنبه إلى "إيقاع العيد"

هسبريس من الرباط

دعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الأربعاء، مستعملي الطريق السيار إلى تنظيم تنقلاتهم والتعرف على حالة المرور قبل السفر خلال فترة عيد الفطر.

وأوضحت الشركة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة، خاصة غدا الخميس بين الساعة الثالثة بعد الزوال و العاشرة ليلا، وخلال الفترة بين الرابعة بعد الزوال و العاشرة ليلا من يوم الأحد المقبل، الذي يصادف يوم الرجوع من عطلة العيد.

وأوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، وذلك بتحميل تطبيق التعرف على حالة المرور في "الأوطوروت"، واختيار الخدمة التي ستتيح لهم المرور في محطات الأداء براحة وأمان أكثر.