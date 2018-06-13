24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3316:1319:4421:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيراني؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عبد النباوي: هذه إكراهات تعيق عمل النيابة العامة (5.00)

  2. "اتحادية الأحرار" تفتح أنشطتها بمسابقة للتجويد (5.00)

  3. طالبان تطالب "الغزاة الأمريكيين" بمغادرة أفغانستان (5.00)

  4. "ضحايا بوعشرين" يطالبن العثماني بموقف البيجيدي (5.00)

  5. مغاربة وجزائريون يدعون إلى ملفٍ مشترك لربح رهان المونديال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | عيد الفطر يجدد مخاوف المسافرين من ارتفاع أسعار تذاكر السفر

عيد الفطر يجدد مخاوف المسافرين من ارتفاع أسعار تذاكر السفر

عيد الفطر يجدد مخاوف المسافرين من ارتفاع أسعار تذاكر السفر
هسبريس - نور الدين إكجان
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 23:58

"بأي حال عدت يا عيد" هو شطرٌ من بيت شعري للمتنبي، يُعِيْدُهُ القاطنون بعيدا عن عائلاتهم باستمرار، وهم يتوجهون صوب المحطات الطرقية لاقتناء تذكرة سفر، دون أدنى فكرة عن الثمن الذي سَيَقْتَنُونَ به ورقة الذهاب لزيارة أسرهم، في ظل حالة التَسَّيُبِ التي يفرضها أرباب الحافلات و"الكورتيا" داخل المحطات الطرقية للمسافرين.

محطة القامرة بالعاصمة الرباط، إحدى أكثر الروابط الطرقية نشاطا خلال "العواشر"، تكاد لا تستكين إلا بإرسال كل مسافر إلى وجهته؛ لكن بتكلفة قد تكون مضاعفة بمجرد نطق أسماء مناطق قصية عن المركز، حيث يجد "الكورتيا" كامل راحتهم في فرض أثمنة غير معقولة وبعيدة عن السعر القانوني.

هسبريس تنقلت صوب محطة القامرة، واستقت آراء المسؤولين والمسافرين، الذين تباينت مواقفهم بخصوص أثمنة التذاكر وأجواء السفر قبيل العيد بأيام قليلة؛ لكنها لم تنفِ وجود مشاكل مرتبطة أساسا بمناسبة العيد والإقبال المتزايد على التنقلات.

تشكي المواطنين

أكد العديد من المسافرين، الذين التقتهم هسبريس بمحطة القامرة، أن الأسعار تشهد ارتفاعا كبيرا خلال فترة العيد.

أحد المسافرين، في حديثه، أورد أن تذكرة السفر من مدينة فاس إلى الدار البيضاء وصلت 150 درهما بعد أن كانت لا تتجاوز 70 درهما في الأيام العادية؛ فيما شدد مسافر آخر متوجه إلى كلميم على أن الثمن يكون مرتفعا على طول السنة، مع تفاوتات في الأعياد والمناسبات، حيث تتضاعف الأسعار بشكل أكبر.

المسافرون صوب المناطق الجنوبية للمملكة كانوا الأكثر تذمرا، إذ يُسَجِلُ كثير من المتنقلين إلى مدن أكادير وتيزنيت وتافراوت مشاكل بالجملة، بداية برفع التسعيرة من 150 درهما إلى 200 درهم، وكذا عدم توفر العرض على طول اليوم؛ فالمسافر يَضْطَرُهُ غياب الحافلة إلى الانتظار حتى الليل من أجل السفر نحوه وجهته.

نفي المسؤولين

سعيد العوفير، المدير العام المنتدب لشركة المحطة الطرقية للمسافرين بالرباط، أكد "أن مفتشية النقل والسلطات الأمنية والمحلية باشروا اجتماعا من أجل اتخاذ التدابير اللازمة داخل المحطة الطرقية لتأمين سلالة حركة النقل، حيث جرى تكوين لجنة مراقبة الأثمنة داخل المحطة، دون تسجيل أية شكاية إلى حدود الساعة من لدن المواطنين بهذا الشأن، بعد أن تَجَوَلَت اللجنة بأرجاء المحطة ونبهت المسؤولين على التذاكر من الزيادة في الأثمنة".

وأضاف العوفير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الرحلات العادية سيبقى ثَمَنُهَا مستقرا، دون مشاكل. أما بخصوص حافلات النقل الاستثنائية التي تُوصِلُ المسافرين إلى وجهاتهم مع عودتها فارغة من الزبناء، فقد خَصَصَتْ لها وزارة التجهيز والنقل 20 في المائة كهامش للربح".

من جهته، قال عزوز الروكاني، مفتش النقل العمومي للمسافرين بالرباط، إن "المفتشية اتخذت العديد من الإجراءات لضمان نقل المسافرين في أحسن الظروف، انطلاقا من ضمان احترام التعريفة القانونية بالنسبة إلى الخطوط المنتظمة وكذلك الاستثنائية".

وأورد الروكاني، في تصريح لهسبريس، أن "الحركة إجمالا في هذا العيد ضعيفة مقارنة مع السنوات الماضية"، مبديا "استعداد المفتشية الدائم من أجل تلقي شكايات المسافرين في حالة واجهوا مشكلا طوال فترة السفر المتزامنة مع عيد الفطر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - chergui mohamed الخميس 14 يونيو 2018 - 00:10
c est comme ca quand va organiser la coup du monde
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - kafakom الخميس 14 يونيو 2018 - 00:12
الكرطيون هم من يتحكم في اسعار تتذاكر السفر في كل محططات المملككة امام اعين مسؤولي ههذه المحطات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
3 - nour الخميس 14 يونيو 2018 - 00:17
ها علا ش متخدوشي تنظيم كأس العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
4 - مواطن الخميس 14 يونيو 2018 - 00:21
ههههههههههه اودي ياودي كال لك مراقبة أسعار التذاكر.المش هو الاخر كيعرف اش كايوقع ف المحطات ايام العيد الكبير وعيد الفطر.احتكار التذاكر واستغلال بشع. المشكل هو أن المواطن المغربي عاطفي اكثر من القياس وجيبه هو لي كياكل الدق. الرباط اكادير 200 درهم ياك اودي لاباس!!!!! سؤال للمغاربة: شنو غايوقع ف ملك الله ألا ماعيدش الواحد مع عائلته؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - ستيتو حمو الخميس 14 يونيو 2018 - 00:22
سلطات الضبط منعدمةً وضروف السيبة ستستمر ولوبي الفساد المسيطر على قطاع النقل لن يرضخ للضوابط لانه لن يجد سلطة تردعه كالعادة .
والمواطن يكون الضحية داءما لان الدولة تخلت عن دورها في حمايته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
6 - مسافر بالقطاع الان الخميس 14 يونيو 2018 - 00:26
الان وبعد عناء طويل امام طابور تمكنت من ركوب القطار.اش غنقول الله يهديك الحق فكل من كان سبب فهاد المحنة 2سوايع دالانتظار والصراع بين المسافرين والسيكوريتي اللي أدت بخليان ضاربة واحد تلسيكوريتي تستدعي انه عندو الصفة الضبطية وتيجر الناس زيدو معايا البيرو هادشي فمحطة طنجة مالاباطا .المهم بلاد كبير عليها كاس العالم بزاف ممنضماش حتى راسها كيفاش تقدر تنظم كاس العالم.
الله يعفو علينا منها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
7 - Samsung الخميس 14 يونيو 2018 - 00:32
يجب أيضا مقاطعة هؤلاء بشكل حتى يتم وقفهم عند حدهم كفى مص دماء المغاربة الفقراء المساكين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
8 - مهاجر مغربي الخميس 14 يونيو 2018 - 00:43
السلام عليكم عواشركم مبروكة...نتمنى من السادة المسؤولين والسيد وزير النقل واللوجستيك..مناسبة حلول العطلة الصيفية ... ان يراقبوا تسعرة تذاكير السفر البحرية الجزيرة الخضراء طنجة...ارتفاع تمن التذاكر ..اغلب المهاجرين المغاربة يجدون أنفسهم مضطرين باقتناء تذكرة السفر والتوجه نحو ميناء سبتة عوض موانىء طنجة مما يزيدهم مشقة في الطريق عند خروجهم من الميناء للتوجه إلى أماكن اسرهم وعاءلاتهم .....نفس المسافة نجد الثمن اكثر من مضاعف...اين هو المشكل ...؟ نتمنى من المسؤولين التدخل العاجل كي يتمكن جميع المسافرين المغاربة من زيارة اهلهم واقاربهم ببلدهم الاصلي وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
9 - لا رحمة لا شفقة!!! الخميس 14 يونيو 2018 - 00:45
سبحان الله، كثر العديان في هاد الشهرً المبارك. ها العرب صوتوا ضدنا، ها البوليزاريو مصدرنا، ها الحوت مشا بجوج فرانك لاوروبا، ها الشركات ديال للحليب والمازوت مازال كيحلبو فينا. وحتى الطوبيسات ديال الموت زايديين فيها الثمن. او آش غان كولو. كل نهار دايز في هاد لبلاد حسن من النهار الجاي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - محمد الخميس 14 يونيو 2018 - 00:51
الصورة تعكس بوضوح اننا غير منظمين والوساخة في الأماكن العمومية ولسنا في مستوى تنظيم تظاهرة مثل كأس العالم. لا نرى هذه المناظر في اوربا وامريكا.يجب الاستثمار في الانسان قبل العمران والجدران.التربية والتعليم قبل كل شيء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - خميس الإمارة الخميس 14 يونيو 2018 - 00:55
بلغت تذكرة السفر من الدار البيضاء صوب خميس الزمامرة 80 درهم فأين مراقبة الأسعار
الإدارة تقول ما لا تفعل .أكل ينهش المواطن المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - علولة الخميس 14 يونيو 2018 - 00:57
غير العيد والنَّاس خايفين لا التذكرة تغلا ؟
لو كنّا نضمنا الكأس د العالم آش كان غادي ايكون؟؟
الى كان كولشي عليه الطلب؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.