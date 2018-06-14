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الرئيسية | مجتمع | عاملات مغربيات بالحقول الإسبانية يَتَبَرأن من "موسميات مُحتجات"

عاملات مغربيات بالحقول الإسبانية يَتَبَرأن من "موسميات مُحتجات"

عاملات مغربيات بالحقول الإسبانية يَتَبَرأن من "موسميات مُحتجات"
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الخميس 14 يونيو 2018 - 13:30

يبدو أن قضية العاملات الموسميات المغربيات اللواتي يشتغلن داخل حقول الفراولة بمدينة هويلبا الإسبانية تتجه إلى مزيد من التعقيد، بعد تقديم عشرات العاملات في مزارع "دونانا 1998" شكاية جماعية إلى مصالح الحرس المدني الإسباني، يَتَبَرَّأْنَ فيها من شهادات زميلاتهنَّ في العمل بشأن تعرُّضهن لإيذاء جنسي من طرف ملاك المزارع، مؤكدات أن "ادعاءات المشتكيات باطلة وكاذبة وتفتقد إلى الوضوح"، مرجعات الهدف وراء إقدام "المغربيات على الاحتجاج هو الحصول على بطاقة الإقامة بإسبانيا".

الشكاية "المُضادة" قامت بوضعها 131 عاملة مغربية، يشتغلُ مُعظمهن في حقول "هويلبا" بالجنوب الاسباني، جنباً إلى جنب مع العاملات المُشتكيات اللواتي تقدَّمْنَ بشكاية جماعية إلى الحرس المدني خلال الشهر الماضي، يَتَّهِمن فيها رُؤسائهنَّ بالاستغلال في العمل وبالتحرش الجنسي بهن داخل حقول "الفواكه الحمراء"، وقالت الشكاية المضادة رداً على هذه الاتهامات إن "الأمر غير صحيح".

واتهمت الوثيقة ذاتها، بحسب ما نشرته وكالة "إيفي" الاسبانية، العاملات "المُحتجات" بتشويه سُمعتهنَّ والترويج لأكاذيب عبر وسائل الإعلام، موردةً أن "ادعاءات المغربيات اللواتي اشتكين برؤسائنا مُزيفة كلياً"، نافية في هذا الصدد وجود "أي سوء معاملة أو تحرش أو استغلال جنسي"، قبل أن تضيف أن "العاملات المشتكيات يضغطن للحصول على بطاقة الإقامة مع امتيازات أخرى".

وتعيش أزيد من 500 عاملة مغربية في منطقة "هويلبا"، جنوب إسبانيا، حيث يشتغل مُعظمهن داخل حقول الفراولة مقابل مبلغ 40 يورو عن كل يوم عمل، علماً أن عليهن الاشتغال 7 ساعات يومياً مع نصف ساعة استراحة، ويوم واحد عطلة في الأسبوع، دون تغطية اجتماعية وفي بيئة تستقبل المهاجرين بالرفض والمضايقات.

وفي وقت تشتكي فيه مئات العاملات المغربيات تعرضهن لاعتداءات داخل حقول "الفراولة" من طرف ملاك المزارع، الأمر الذي دفعهنَّ إلى الاحتجاج أمام مقر المحكمة التابعة لمدينة "هويلبا" من أجل إنصافهنَّ، خرجت عاملات أُخريات ينفين صحة ادعاءات المشتكيات؛ إذ أكَّدن في شكايتهن أنهن "يعشن حالة تذمر بسبب سلوك المحتجات لأن ذلك جلب لهنَّ المشاكل مع أسرهن في المغرب التي قد ترفض عودتهن الموسم المقبل إلى العمل في الحقول الإسبانية".

وكان ملف العاملات الموسميات قد عَرَفَ منعطفاً خطيراً بعد احتجاز مئات العاملات المغربيات الموسميات (400 امرأة) في إحدى الضيعات وحَمْلهنَّ على متن حافلات في محاولة لتهجيرهن إلى المغرب، للحيلولة دون تقديم شكايات حول الأوضاع المزرية والاعتداءات التي يتعرضن لها، فيما فضَّلت أُخريات الانزواءَ والتزام الصَّمت مخافةً من مغبة الطرد والترحيل إلى المغرب.

ولم تستبعد الشكاية وجود أطراف وجهات تحاول استغلال ملف العاملات بتحريضهن على تقديم الشكايات مقابل "الأوراق"، وقالت النسوة في وثيقة الشكاية إنهن "تلقين العرض نفسه، غير أنهن رفضن". كما عبرن عن استيائهن مما يُروج داخل وسائل الإعلام؛ ما قد يسبب لهن مشاكل مع أزواجهن حال عودتهن إلى المغرب.

في مقابل ذلك، تستعدُّ جمعيات حقوقية وعمالية إسبانية للخروج في مسيرة حاشدة يوم الأحد المقبل، للتنديد بما تتعرض له "نساء الفراولة" من "اعتداءاتٍ جنسية وانتهاكات لحقوقهن الشغلية كالحرمان من الأجور، وحجز جواز السفر، والعمل لساعات طويلة، إضافةً إلى سوء المعاملة من طرف مُلاك الضيعات الفلاحية الإسبان".

ودعا اتحاد عمال الأندلس الإسباني جميع مكونات المجتمع الإسباني إلى "المشاركة في هذه المسيرة لدعم عاملات الفراولة، اللواتي يَعِشن في ظل الحصار الذي يفرضه عليهن مُلاك المزارع منذ سنوات"، مع "المزيد من التعبئة من أجل الضغط على الحكومة الإسبانية لاتخاذ مزيد من الإجراءات في حق الموقوفين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - karim الخميس 14 يونيو 2018 - 13:51
أصبح الشرف آخر ما يهم بعض المغربيات،بل أول ما يقدمنه من أجل كل شيء ولأجل لا شيء
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37
2 - abdoo abdoo abdoo abdoo الخميس 14 يونيو 2018 - 13:52
tu es là yatim ?
هل بمتل هؤلاء السياسيين الشعبويين كيتيم والعثمانى وبن زيدان وغيرهم ستتقدم بلادنا وسنجلب مستتمرين.
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4
3 - فرق تسد الخميس 14 يونيو 2018 - 13:53
فرق تسد سياسة يتبعها المغاربة حتى في الجحيم سبحان الله .في الوقت الذي كان عليهن أن يتحدن تفرقن .واخبار الأستغلال الجنسي لخادمات ضيعات الفراولة بالجنوب الأسباني ليست بالأمر الجديد فقد مورست على من قبلهن وحين انفجرت الفضيحة هناك من يحاول طمسها قفط لأنهن من المغلوبات على أمرهن.
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19
4 - طنجاوي الخميس 14 يونيو 2018 - 13:56
كل ما في الأمر، ان الحسد والحقد،طغى عليهن،لأنهن لا يريدن الخير لبعضهن البعض،وكذلك من أجل ان يعودوا الموسم المقبل من اجل الاورو، لا يهم سمعتهن،لأنهن اصلا بدون سمعة.اذا شفت شي مغربية نجحت،اعرف انها لم تكن برفقة مغربيات اخريات .ونفس الشيء ينطبق على الرجال. ليكن في علمكم ان الموسم المقبل ان تعود اي واحدة منكم. لأنه سيتم جلب يد عاملة من بولونيا
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25
5 - abouama الخميس 14 يونيو 2018 - 13:58
باسم الله الرحمن الرحيم،
عندما تكون هناك شكاية و شكاية مضادة من طرف مجموعة واحدة فاعلم ان هناك ايدي خفية تريد زرع الفتنة والبلبلة اوساط المجموعة والركوب على القضايا لتمرير رسالة والضغط على جهة معينة من اجل مصالح فئة انتهازبة ولو كان ذلك على حساب سمعة الاخرين.
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13
6 - حوما الخميس 14 يونيو 2018 - 14:00
العاملات الواتي يحتجون ضد العاملات الواتي يقولون انهن تعرضن التحرش هم على حق لأني انا كدلك اعيش قريب من المنطقة واعرف كل مايجري هنا واللهم الطف بنساءنا
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10
7 - البهجة الخميس 14 يونيو 2018 - 14:02
هد الناس كما درتي معاهم توحل خدمتهم توحل خلتهم توحل (عطينهم الاصبع طمعوا في اليد) الرجوع لله خدموا بالمعقول اورجعوا لعند الاسر ديالكم بخير لان هادشي ماشي في صالحكم مرة أخرى. وهدا رأي المتواضع. وشكرا
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2
8 - مواطن الخميس 14 يونيو 2018 - 14:03
نحن مغاربة . ونعرف جيدا ماتقدر عليه بعض المغربيات ... العفيفات والمسكينات لايهاجرن الى اسبانيا من دون ازواجهن او احد معارفهن .
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8
9 - Younes-Painter الخميس 14 يونيو 2018 - 14:03
شحال صعيب ملي كحل الراس يبيع خوه مقابل حفنة من الاورو. هاد الجقلة اللتي تبرات من اخواتهن يبدو لي اما انهم الفن الاعتداء الجنسي عليهن و اما انهن اخذن المال مقابل التبرء من ضحايا التحرش.
اما احتمال ثالث هو ان المتبرءات اخذن بطاءق الاقامة كرشوة مقابل سكوتهن و وقوفهن الى جانب المشغل.
و في جميع الاحوال عندما يجتمع الفقر و الجهل يصبح الانسان عدو نفسه
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5
10 - م ع الخميس 14 يونيو 2018 - 14:11
السلطة الإسبانية لا تعرف كلمة مومسة لا يهمها هو هل تعرضت عاملات للإستغلال الجنسي و لا يهمها إلا الأدلة حتى لو تقدم الآلاف بشكاية مضادة.
إدا تأكدت التهمة على السلطة المغربية متابعة هده النسوة اللواتي تبرأت من الضحايا بسبب شهادة الزور و تضليل القضاء و مساعدة المجرمين و منعهم من السفر للخارج مستقبلا.
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6
11 - عباس الخميس 14 يونيو 2018 - 14:13
هذا هو عين الصواب هناك منهنً من صرحن بالتحرش بهن ولا يمكن لهن الرجوع الى البلاد خوفا من بطش عاءىلتهن لأنهن تعرضن للتحرش .ادعاء باطل ، الغرض منه الحصول على بطاقة الإقامة المستدامة . ابحثن عن طرق اخرى للحصول على الأقامة اما اتهام ارباب المزارع بالتحرش عليكم لا يصدقه العقل السليم . كيف بإسباني يملك إمراة جميلة شقراء ويتحرش بامرأة كلها راءىعة العرق تنبعث منها تزكم الأنوف .والاسباني لا يخون زوجته واو كانت مقعدة أو مسنة .ارجعن الى رشدكن وتمتعن بأجرة 40 يورو في يوم عمل لن تحلمن بها في البلاد .
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12 - عقلية وانما الخميس 14 يونيو 2018 - 14:17
ياه على شعب. يعني على هدة الحساب دوك النسوة غير رشقت لهن وبغاو يرميو الباطل على السبليون، الاستغلال الجنسي او التحرش موجود حتى عند الغرب. لكن القوانين زجرية لدرجة ان الانسان قد يحكم بالمؤبد. الاشكال هنا هو ان هناك العديد من النسوة قابلات للطعن في ظهور بنات جلدتهن. على الاقل اتركوا العدالة الاسبانية تاخد مجراها. لا انتن جايات كدافعوا على لتكرفس على وحدات اخريات. صراحة عقلية يمكن اختزالها في العبودية القصوى. لو كنت حاكما لهكدا عقليات لفعلت ماشئت وصرت فرعون وووو. الله ياخد بيديكم ياحرار المغرب انتم فعلا في وضع صعب للغاية.
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13 - Amir الخميس 14 يونيو 2018 - 14:20
فعلا هذا ما صرحن بها عدد من العاملات المغربيات في حقول التوت او الفراوله للتلفزه الاسبانيه الرسميه 24 horas ما قبل البارحه وهذا بحضور ممثلين عن النقابات الاسبانيه. وارباب العمل
ان زميلات لهن يتهمن اصحاب الضيعات بالتحرش الجنسي قصد البقاء في اسبانيا بشكل دائم.لانهن يعرفن بان القانون الاسباني يقدم للاجنبيات حق الاقامه الدائمه في حال تعرضهن للعنف الاسري والاعتدئات الجنسيه.
شخصيا لا استغرب ان تكون تلك هي الحقيقه فنحن المغاربه معرفون بطرافيك في كل شيئ والتحايل على القانون بشكل ممنهج.والسلام
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6
14 - ولد حميدو الخميس 14 يونيو 2018 - 14:20
قلتها سابقا بأن هدا الفوج فيه بعض العاملات خطيرات و لن اثق بهن ادا لم تكن عندهن أدلة مصورة و بوجوه مكشوفة فلو أراد المشغل الإسباني النزوات فهناك ملاهي ليلية فيها كل شيء
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15 - ولد حميدو الخميس 14 يونيو 2018 - 14:49
ادا تم البحث فربما عاملات دفعن اموالا لمافيا من أجل الحصول على الاوراق و طبعا ستعطيهن الخطة حتى يتعاطف معهن المجتمع المدني فبالله عليكم فهل التي زعمت بأن مشغلها أخذها بالقوة أمام صديقاتها و اركبها سيارته و اعتدى عليها فهل نحن في الغابة و غير دلك استعملت اسلوب لا يستعمله حتى الشمكارة و كما نقول
حوتة وحدة تتخنز الشواري
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16 - ح.ع.الله بركاك في الطاليان الخميس 14 يونيو 2018 - 15:04
هو فقط صراع المصالح.بكل بساطة.انها العقلية المغربية و سيخسرون كلهم،و اصلا هم خاسرون.
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