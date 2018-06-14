"حقوق المؤلف" تحذر قراصنة القنوات الفضائية

هسبريس من الرباط

بتزامن مع نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، دخل المكتب الوطني لحقوق المؤلفين على خط الحرب بين القراصنة والقنوات التلفزيونية، خاصة مع انتعاش نشاط بيع أجهزة فك تشفير القنوات الفضائية العاملة بأنظمة معلوماتية.

وأبرز مكتب المؤلفين أنّ بيع أداة أو نظام أو وسيلة تم إعدادها لتسهيل أو التمكين من فك رموز الإشارات المشفرة الحاملة لبرامج دون ترخيص الموزع الشرعي يعتبر بمثابة خرق لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، بمقتضى القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، ويعرض من يقوم بها إلى عقوبات قانونية.

وحذر المكتب ذاته مستغلي ومستعملي الأجهزة والأدوات والوسائل التي تمكن أو تساعد على استقبال وإعادة توزيع الإشارات الحاملة للبرامج المشفرة أصلا، وبائعي هذه الأجهزة والأدوات، دون ترخيص الموزع الشرعي، من العقوبات القانونية الناتجة عن تشفير القنوات الفضائية.

ودعا المكتب، في بلاغ له، كل المستغلين للمصنفات المحمية إلى الالتزام بالقوانين المؤطرة لهذا المجال والاستغلال والانتفاع القانوني والمشروع بها، منبها إلى الخروقات التي تطال مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ويعرف نشاط بيع أجهزة فك تشفير القنوات الفضائية العاملة بأنظمة معلوماتية مقرصنة انتعاشا بسبب "مونديال 2018"، في عدد من الأسواق المغربية المعنية ببيع الأجهزة الإلكترونية والنظم والحلول المعلوماتية، التّي توفر للزبناء إمكانية الاستفادة من مجموعة عريضة من باقات القنوات الفضائية بشكل مجاني رغم كونها مؤدى عنها.

وأسهم انتشار الأنترنيت فائق السرعة وأنترنيت الألياف البصرية في إنعاش هذه التجارة، وشجعت أسعارها البخسة الأسر المغربية على اقتناء مثل هذه الأجهزة لمتابعة القنوات الفضائية.

ورغم كل المحاولات التي أعلنت عنها القنوات التلفزية للحد من ظاهرة القرصنة، كانت المواقع المتخصصة تزداد تقنية في تقديم اللقاءات لمتتبعيها وتجد دائما المنفذ إلى كل الإجراءات التي تتخذها القنوات التلفزيونية، ورغم تغيير التشفير باستمرار، تمكنت فرق القرصنة من اختراقها مرارا.