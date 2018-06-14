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كُتّاب وآراء
عيد الفطر غدا الجمعة بالمغرب .. وهسبريس تهنئ زوارها الكرام
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الخميس، أن عيد الفطر المبارك يحل بالمغرب يوم غد الجمعة 15 يونيو الجاري الموافق لفاتح شوال 1439 هجرية، ليكون شهر رمضان الفضيل قد استغرق 29 يوما فقط.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر شوال بعد مغرب اليوم، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال.
وأضافت أن هؤلاء أكدوا لها جميعا ثبوت رؤية هلال شهر شوال. وعليه فإن شهر رمضان يتوقف عند اليوم التاسع والعشرين، وبذلك يكون عيد الفطر، الذي هو فاتح شهر شوال، يوم الجمعة 15 يونيو.
وكان باحثون فلكيون أفادوا في تصريحات لجريدة هسبريس منذ أيام خلت بأن عيد الفطر سيحل الجمعة، لسهولة مشاهدته في جل مناطق المملكة، كما أن عددا كبيرا من البلدان الإسلامية سوف تحتفل بالعيد في اليوم ذاته.
وبمناسبة حلول "العيد السعيد" تتمنى جريدة هسبريس الإلكترونية لكافة قرائها وزوارها الكرام، كما للشعب المغربي، عيد فطر سعيد.. وكل عام وأنتم بخير.