24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3316:1319:4421:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيراني؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. جراحة ناجحة لمصاب بورم خبيث في الحسيمة (5.00)

  2. مغاربة وجزائريون يدعون إلى ملفٍ مشترك لربح رهان المونديال (5.00)

  3. محامون ينبشون الفتنة و"قداسة التاريخ" بخريبكة (5.00)

  4. شذرات من ذاكرة صحافي.. حديث في السينما: الواقعي والمصنوع! (5.00)

  5. نجاة 20 عاملا في انهيار منجم للفحم بإقليم جرادة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر بالرباط

الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر بالرباط

الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر بالرباط
هسبريس من الرباط
الخميس 14 يونيو 2018 - 20:32

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي صلاة عيد الفطر بالرباط.

وذكر بلاغ للوزارة أن الملك سيؤدي صلاة العيد، يوم غد الجمعة فاتح شوال 1439 هـ الموافق 15 يونيو 2018 م، بمسجد أهل فاس في المشور السعيد بمدينة الرباط.

ستبث وقائع صلاة العيد مباشرة، على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.