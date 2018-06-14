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الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر بالرباط
الخميس 14 يونيو 2018 - 20:32
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي صلاة عيد الفطر بالرباط.
وذكر بلاغ للوزارة أن الملك سيؤدي صلاة العيد، يوم غد الجمعة فاتح شوال 1439 هـ الموافق 15 يونيو 2018 م، بمسجد أهل فاس في المشور السعيد بمدينة الرباط.
ستبث وقائع صلاة العيد مباشرة، على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد.