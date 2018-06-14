عفو ملكي لفائدة 707 أشخاص بمناسبة عيد الفطر

هسبريس من الرباط

بمناسبة عيد الفطر السعيد لسنة 1439 هجرية، الموافق 15 يونيو 2018 ميلادية ، أصدر الملك محمد السادس عفوا على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 707 أشخاص.

المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة اعتقال عددهم 407 سجناء .. حيث عرفوا العفو مما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة سجين واحد، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 401 من السجناء، كما تم تحويل السجن المؤبد إلى محدد لفائدة 5 أشخاص.

أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح فإن عددهم 300 شخص، موزعين على 52 طالهم العفو من العقوبة الحبسية أو السجنية أو مما تبقى منها، بينما حضر العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، مقابل 8 مستفيدين من العفو من عقوبتي الحبس والغرامة، والعفو من الغرامة لفائدة 230 فردا.