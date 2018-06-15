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نقابة تطالب بإقالة الحكومة ورفع "السميك" إلى 4000 درهم

نقابة تطالب بإقالة الحكومة ورفع "السميك" إلى 4000 درهم
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:18

اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن حملة المقاطعة، التي عرفتها مجموعة من السلع والخدمات منذ أسابيع، قد دقت ناقوس الخطر حول "فوضى الأسعار واستنزاف جيوب الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل".

وعلى ضوء هذه الحملة وفي ظل الحركات الاحتجاجية التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة، دعت المنظمة، التي تعد الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارضة، إلى "إقالة الحكومة الحالية وإعفائها، لحماية وطننا من الهزات الاجتماعية، واتخاذ كل الخطوات والإجراءات الجراحية المناسبة، في سبيل تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي وضمان امن المواطنين".

وشددت النقابة، في بلاغ لها، على ضرورة إنشاء "حكومة انتقالية من مسؤولياتها فتح حوار وطني واسع حول الإصلاحات الدستورية ومشروع النموذج التنموي لمستقبل المغرب، ووضع قانون للحوار الاجتماعي كإحدى آليات الديمقراطية التشاركية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة واحد مرتكزات السلم الاجتماعي".

وأمام ضعف القدرة الشرائية للمغاربة، فإن الـ"ODT" دعت إلى "الزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد بنسبة 20 في المائة بالقطاع العام والخاص"، كما شددت على وجوب "رفع الحد الأدنى للأجر إلى 4000 درهم وملاءمة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجر بالقطاعين العام والخاص والقطاع الزراعي".

ولفت المصدر نفسه إلى أنه وجبت، في ظل هذا الغليان المجتمعي بخصوص أسعار مجموعة من المواد، "إعادة النظر في قانون تحرير الأسعار وضبطه وتحديد هامش الربح المقبول اجتماعيا، ويتماشى مع القدرة الشرائية للأسر المغربية والقضاء على الوسطاء والسماسرة والمضاربين وتفعيل قانون زجر الغش واحترام معايير الجودة".

كما شنت المنظمة الديمقراطية للشغل هجوما على الشركات الأجنبية والمنافسة غير المتكافئة مع المقاولة المغربية، حيث شددت على وجوب "حماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير المتكافئة، ومن إغراق السوق المغربية بالبضائع والسلع الأجنبية، خاصة التركية والأسيوية، وترك المقاولات المغربية أمام شبح الإفلاس والمتابعات القضائية، وضرورة إعطاء دفعة تحفيزات للمقاولات "المواطنة "التي تحترم مدونة الشغل والمسؤولية الاجتماعية، وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار الوطني والأجنبي وتشجيعه وتقويته، وتقوية القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المغربية في الصناعة والفلاحة والصيد البحري والصناعة التحويلية والتكنولوجيا الحديثة، باعتماد عدالة ضريبية وملزمة وزجر الغش في المواد الغذائية والأدوية والتجهيزات والألبسة والبناء".

ودعت الهيئة النقابية المذكورة إلى "القيام بتعديلات وإصلاحات دستورية، لتجاوز النواقص وتحسين مضامين الدستور على مستوى الجيل الثالث من الحقوق الإنسانية وملاءمته مع المتغيرات المجتمعية والدولية والكونية، وتعزيز وتقوية النظام الجهوي بصلاحيات واسعة وتمويل كاف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - kamal الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:31
سؤال للحكومة ولجميع النقابات العمالية بالمغرب: هل هذه النقابات لا تدافع سوى على حقوق موظفي القطاع افقط،لعام أم على العمال بصفة عامة، فمثلا نجد في مراكز الرعاية الاجتماعية أو ما يسمى بالخيريات، هناك من يعمل ب 600،00 درهم في الشهر فقط، وأغلب المستخدمين ليس لديهم تغطية اجتماعية ولا صحية ولا تقاعد، يعملون بشواهد عليا وفي ظروف مزرية، والمستفيد الأول والأخير هم أعضاء الجمعيات االمسيرة لدور الطالبة والطالب، ومنح الدعم من التعاون الوطني والجهات والجماعات المحلية تذهب الى جيوب المسيرين تحت مسميات متنوعة وبدون حسيب ولا رقيب،فهل مسيروا الخيريات خارج القانون، وليسوا تحت نفوذ النقابات والحكومة، وبالتالي هل ما تسمونه رفع السميك الى 4000،00 درهم شهريا لا يعني عمال الخيريات أم أن دور النقابات العمالية مزاجي ولا يهم عموم العمال وشكرا لكل من يريد توضيح هذه القضية
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5
2 - وجدي الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:32
الشعب المغربي ابتلاه الله بحكومة لم يسبق للشعب ان عرفها منذ الاستقلال وجثمت على صدونا 8 سنوات تعادل 8 قرون واستطاعت ان تنزع من الشعب ما اكتسبه خلال 50 سنة في مدة قياسية المقاصة التقاعد التعاقد البطالة تحرير البنزين تحرير الاسعار غياب الحوار الاجتماعي الاقتطاعات الضرائب والبقية تاتي
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