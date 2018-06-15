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كُتّاب وآراء
عبد النباوي يتجه إلى تعيين مطار مراقبا عاما
يتجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إلى تعيين حسن مطار، الوكيل العام للملك السابق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مراقبا عاما برئاسة النيابة العامة.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن رئيس النيابة العامة، عبد النباوي، من المنتظر أن يعين الوكيل العام السابق، الذي أنهى خدمته وولج مهنة المحاماة، في منصب مراقب عام للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك.
وأوضحت مصادر هسبريس أن حسن مطار، الذي فتح مكتبا استشاريا للمحاماة بعد تقاعده، سيصير "عين" رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، على ممثليه بمختلف المحاكم، مبرزة أن تعيين المسؤول القضائي السابق سيكون عن طريق التوظيف بالتعاقد "الكونترا".
ويرى عدد من المتتبعين أن تعيين حسن مطار في هذا المنصب الكبير سيكون له أثر إيجابي في تدبير ومراقة عمل الوكلاء العامين ووكلاء الملك، خاصة أنه ذو تجربة كبيرة في سلك النيابة العامة.
ومن المنتظر في حالة تعيين الوكيل العام السابق، الذي يحظى باحترام كبير من طرف القضاة والوكلاء بمختلف محاكم المملكة، مراقبا عاما للوكلاء، أن يمنح مؤسسة النيابة العامة دعامة قوية بالنظر إلى تجربته الطويلة، وصرامة رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسن مطار، قد أحيل على التقاعد في دجنبر من السنة الماضية، ليغادر منصبه الذي عين فيه سنة 2014.
وقرر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس، إحالة حسن مطار على التقاعد بعدما استفاد من التمديد لولايتين متتاليتين.
وخلف نجيم بنسامي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، حسن مطار في منصبه، وجرى تسليم السلط بينهما، قبل أن يقرر مطار ولوج مهنة المحاماة.