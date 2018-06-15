منيب تدعو إلى تتويج فرحة العيد بإطلاق سراح "معتقلي الريف"

هسبريس – نور الدين إكجان

طالبت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بـ"الإفراج الفوري عن كل معتقلي حراك الريف، ليعودوا إلى عائلاتهم لتَنْعَمَ هي الأخرى بفرحة العيد، ومن أجل إبقاء الأمل في بناء مغرب جميل ديمقراطي يسود فيه التوزيع العادل للثروة".

وقالت منيب في شريط مصور عنون بـ"مبروك العيد .. طلقوا الدراري"، إن "المعتقلين ليسوا بمجرمين، بل هم نشطاء طالبوا بأن تَصِلَ الجامعة والمستشفيات إلى جِهتهم وتُحَقَّقَ فيها التنمية"، وطالبت بأن يبقى المغاربة متضامنين "على عادتهم مع المعتقلين".

وتمنت منيب "عيدا سعيدا لمختلف الشعوب والبلدان التي صامت رمضان"، مذكرة بأن "هناك عائلات لم تفرح بقدوم العيد، بسبب بقاء أبنائها في السجون ووراء القضبان".

وكان معتقلو "حراك الريف" الذين تتم محاكمتهم باستئنافية الدار البيضاء قد "أعلنوا يوم الأربعاء الماضي، مقاطعتهم لباقي الجلسات التي بلغت مرحلة تقديم مرافعات الطرف المدني بعد الانتهاء من الاستماع للشهود".

وقرر المعتقلون منذ أكثر من سنة، خلال الجلسة التي عقدت بغرفة الجنايات في الملف الذي يتابع فيه 49 متهما، وفق مذكرة كتابية سلمت لرئيس الهيئة، علي الطرشي، مقاطعة ما تبقى من جلسات المحاكمة، تعبيرا منهم عن احتجاجهم على مسارها.

وقال ناصر الزفزافي، أيقونة "حراك الريف" الذي قام بتلاوة المذكرة، إن "الانتظارات المبدئية للمعتقلين من هذه المحاكمة تتجلى في أن تكون عادلة ومنصفة؛ وذلك عبر التزام المحكمة بالحياد، وانحيازها فقط إلى جانب الحق والحقيقة، وعدم السماح لأي جهة كانت أن تجعلها أداة لتصفية حساباتها ضد طرف آخر مهما كان شأن هذه الجهة أو نفوذها".

وأضاف: "لم يكن أملنا يصل إلى حد الانتظار من هذه المحكمة أن تعلن بكل الجرأة المطلوبة مباشرة بعد اطلاعها على الملفات عن وجود خلفية سياسية تحكمت في ملف دعاوى الاعتقالات في ما يتعلق بقضيتنا، وما يستتبعه ذلك من إعلان عن بطلان أساس الدعاوى، والحكم بإخلاء سبيل المعتقلين".