24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3316:1319:4421:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. نقابة تطالب بإقالة الحكومة ورفع "السميك" إلى 4000 درهم (5.00)

  2. أنماط تغلغل "الوهابية" في المملكة .. سلفية مغربية وتدين مشرقي (5.00)

  3. "التصويت السعودي" يدفع المغرب إلى مقاطعة اجتماع في جدة (5.00)

  4. الخماسية الروسية في مرمى السعودية تثير سخرية معلقين مغاربة (5.00)

  5. الكعبي .. من ورشة النجارة إلى حلم التهديف في كأس العالم 2018 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | جمعية تستقبل مئات المعوزين بالحي المحمدي

جمعية تستقبل مئات المعوزين بالحي المحمدي

جمعية تستقبل مئات المعوزين بالحي المحمدي
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 15 يونيو 2018 - 16:54

نظمت جمعية دار لمان للأعمال الاجتماعية والتنموية، طوال شهر رمضان، مائدة الرحمان، استفاد منها يوميا مئات الأشخاص من المساكين والفقراء وعابري السبيل بالحي المحمدي عين السبع بالدار البيضاء.

وعملت الجمعية المذكورة، في جو أخوي وعائلي، على استقبال وتلبية طلبات المستفيدين الذين توافدوا على المائدة الرمضانية.

وتحرص الجمعية من خلال هذه العادة السنوية على إحياء قيم التآخي والتراحم الإنساني التي يتسم بها المجتمع المغربي، خاصة خلال شهر رمضان الفضيل.

وشهدت مائدة الإفطار الجماعي هذه السنة إقبالا غير مسبوق رغم غياب دعم من أي جهة رسمية، بحسب ما أكده رئيس الجمعية، كريم الكلايبي.

وأوضح المتحدث نفسه أن هذه المائدة تروم من خلالها الجمعية التأكيد على قيم التآخي والتآزر التي تسود بين المغاربة، وتقديم الدعم لفائدة المعوزين والفقراء.

يشار إلى أن هذه المائدة دأبت الجمعية على تنظيمها منذ سنوات، إلى جانب انخراطها في عدة أنشطة اجتماعية كمحاربة الأمية والنهوض بالتعليم الأولي ومساندة النساء في وضعية صعبة.

كما تتوفر الجمعية على أربع سيارات إسعاف لنقل المرضى والجرحى والموتى مجانا، بالإضافة إلى حافلة للقيام برحلات ترفيهية لفائدة المعوزين والأيتام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.