جمعية تستقبل مئات المعوزين بالحي المحمدي

هسبريس من الدار البيضاء

نظمت جمعية دار لمان للأعمال الاجتماعية والتنموية، طوال شهر رمضان، مائدة الرحمان، استفاد منها يوميا مئات الأشخاص من المساكين والفقراء وعابري السبيل بالحي المحمدي عين السبع بالدار البيضاء.

وعملت الجمعية المذكورة، في جو أخوي وعائلي، على استقبال وتلبية طلبات المستفيدين الذين توافدوا على المائدة الرمضانية.

وتحرص الجمعية من خلال هذه العادة السنوية على إحياء قيم التآخي والتراحم الإنساني التي يتسم بها المجتمع المغربي، خاصة خلال شهر رمضان الفضيل.

وشهدت مائدة الإفطار الجماعي هذه السنة إقبالا غير مسبوق رغم غياب دعم من أي جهة رسمية، بحسب ما أكده رئيس الجمعية، كريم الكلايبي.

وأوضح المتحدث نفسه أن هذه المائدة تروم من خلالها الجمعية التأكيد على قيم التآخي والتآزر التي تسود بين المغاربة، وتقديم الدعم لفائدة المعوزين والفقراء.

يشار إلى أن هذه المائدة دأبت الجمعية على تنظيمها منذ سنوات، إلى جانب انخراطها في عدة أنشطة اجتماعية كمحاربة الأمية والنهوض بالتعليم الأولي ومساندة النساء في وضعية صعبة.

كما تتوفر الجمعية على أربع سيارات إسعاف لنقل المرضى والجرحى والموتى مجانا، بالإضافة إلى حافلة للقيام برحلات ترفيهية لفائدة المعوزين والأيتام.