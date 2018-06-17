أخصائي: العلاج المجاني حق .. وصحة المغاربة منتوج تجاري

د.جواد مبروكي *

يعيش المواطن المغربي عذاب الجحيم عندما يصاب بمرض ما، وكلما كان المرض خطيرا كانت التكاليف خيالية، وازدادت حدة عذابه وعذاب أهله.

أعيش هذه الأوضاع المزرية يوميا خلال مزاولة مهنتي، وأتساءل: هل هذا أمر محتوم ومقدر على الإنسان؟ أليس بإمكاننا تغييره؟ وإلى متى سنستمر في هذا العذاب الجهنمي، خصوصا أن كل مغربي يعيش في هذا الوقت، بالضبط، وضعا من هذه الأوضاع؟

1- أسباب معاناة المريض المغربي وأقربائه

أ- تكاليف مادية تفوق الاستطاعة

عدم قدرة المريض على تكاليف الطبيب والأدوية، سواء في القطاع الحر أو العمومي، يجعله عاجزا عن متابعة البرنامج العلاجي، مما يجعله في عذاب مزمن لأنه ينقطع عن العلاج رغما عنه.

ب- عدم توفر كل الاختصاصات الطبية في كل بقاع الوطن

عدد كبير من المرضى يقطعون، ذهابا وإيابا، مئات الكيلومترات في يوم واحد، ليزوروا الطبيب المختص، علما أن وضعيتهم المادية سيئة جدا. ناهيك عن ظروف النقل ومصاريف السفر، علما أن المريض يكون دائما مرفوقا بشخص أو شخصين من أقربائه.

د- غياب الثقافة الطبية

لا يزال المريض المغربي يُعتبر جاهلا ولا كفاءة له لإدراك نوع مرضه، ويتلقى أجوبة تضاعف جهله مثل هذه العبارات: "فيكْ البْردْ، فيكْ المْصْرانْ الغْليضْ، فيكْ القْلبْ، فيكْ الأعصاب..."، مما يجعله يتهاون في تطبيق البرنامج العلاجي!

وأتساءل: هل من المعقول أن يتجاهل الوطن مواطنيه وهم في عذاب أليم؟ هل من المنطقي أن يكون العلاج الطبي غير مجاني وغير متوفر في جميع أرجاء الوطن؟ أليس العلاج حقا من الحقوق الأولية للمواطنين، خاصة أنهم يعتبرون أنفسهم وصية على وطنهم؟

كما أتساءل: لماذا هناك الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة لحماية أمن المواطنين، وليس هناك أمن صحي؟ ولماذا هناك الأمن الروحي لحماية عقيدة المواطنين وليس هناك أمن صحي لمعالجتهم عند مرضهم؟

2- هل العلاج الطبي حق من حقوق المواطن أم لا؟

أعتبر الوطن بمثابة الأب والمواطن بمثابة الابن. هل الأب يعطي الأولوية للأمن الروحي أم للأمن الصحي لطفله؟ أليس الهاجس الأول للأب هو تحقيق أمن صحة طفله؟ إذن، أليس من المسؤوليات الأولية للوطن أن يسهر على الأمن الصحي لمواطنيه؟

لمّا يصاب الرضيع بمرض ما، هل يقول له الأب: "هذا لا يعنيني، اذهب وابحث عن مصاريف العلاج" ويتركه يتخبط في آلامه؟ هل هذا يعقل؟

عندما يرى الوطن، صباحا ومساء، أبناءه يتألمون، وهم عاجزون عن الحصول على العلاج، ويتركهم في حالهم المؤلم، فبم سيشعر إذن المواطن؟ هل هذا يعبر عن حب الوطن لأبنائه؟ هل الأب يشترط مقابلا ماديا من طفله كي يعالجه؟

لماذا العلاج المجاني حق من حقوق الطفل تجاه والده وليس حق من حقوق المواطن تجاه وطنه؟

3- هل الأمن الصحي منتوج تجاري؟

لماذا خدمة الأمن الوطني مجانية وليس الأمن الصحي؟ تصوروا معي إذا دخل عليك لص، وبعدما استنجدت بالأمن الوطني، طلب منك 600 درهم مقابل إنجادك؟ ولماذا يجب دفع مقابل مالي للحصول على التدخل الطبي؟

مع الأسف الشديد، أصبحت صحة المواطن منتوجا تجاريا في معظم الدول وحتى في الدول العظمى، لأن التغطية الصحية أو التأمين الصحي هو كذلك منتوج تجاري. صحيح أن المريض يتلقى في الدول المتقدمة علاجا مجانيا ظاهريا، بشرط أن يتوفر على تأمين صحي يُشترى مسبقا، وهذا ليس ما يسمى بالمجان، بل هي كذلك صفقات تجارية!

هل من المنطقي أن يستغل الأب مرض طفله ويحول علاجه إلى صفقة تجارية لكسب أرباح مالية على حساب صحة ابنه؟