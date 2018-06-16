لا تنسوا زيادة ساعة إلى توقيت المغرب غدا الأحد

هسبريس من الرباط

لا تنسوا إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمغرب عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد 17 يونيو 2018 !، فقد أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية أنه ستتم إضافة ساعة إلى توقيت المملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا غدا الأحد.

وأوضحت الوزارة المنتدبة، في بلاغ، أن تغيير الساعة في المملكة يأتي عملا بمقتضى قرار رئيس الحكومة رقم 3.77.17 الصادر في فاتح شعبان 1438 الموافق لـ28 أبريل 2017.