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مؤتمر يحوِّل مراكش إلى وجهة للمحتجين ضد خوصصة التعليم

مؤتمر يحوِّل مراكش إلى وجهة للمحتجين ضد خوصصة التعليم
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الاثنين 18 يونيو 2018 - 12:00

ستكون مدينة مراكش، على غير العادة، قِبلة لكل المُحتجين على وضعية الوظيفة العمومية بالمغرب، بعد أن أعلنت العديد من التنظيمات النقابية، تَتَقَدَمُها الجامعة الوطنية للتعليم، عن خوضها وقفات ومسيرات، تزامنا مع انعقاد منتدى الأمم المتحدة حول الوظيفة العمومية، احتجاجا على "ما تعيشه الوظيفة من عملية تفكيك ممنهجة من لدن الدولة، تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية".

ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، في نداء صادر عنها، "الجميع إلى النزول يوم الخميس المقبل صوب مراكش، للتصدي للمخططات الليبيرالية الساعية لخوصصة ما تبقى من الخدمات العمومية، والإجهاز على مكتسبات نساء ورجال التعليم"، مؤكدة على "أهمية الوظيفة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأضافت الهيئة النقابية أن "الدولة المغربية مُطالبة بإلغاء كل المراسيم التراجعية والقوانين المؤطرة للتراجع عن الوظيفة العمومية"، مشددة على ضرورة إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة ودَعْمِهَا العملي لكل الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

وفي هذا السياق، أوضح عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن "الاحتجاجات تأتي في سياق الاستمرار في الدفاع عن الوظيفة والتعليم العموميين، حيث يُشَكِّلُ المؤتمر الدولي فرصة لتجسيد دورنا والتعريف بالوظيفة العمومية وأوضاعها بالمغرب، وكشف سياسات الدولة في هذا الباب".

وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "وتيرة خوصصة قطاع التعليم شَهِدَتْ تزايدا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية؛ فحتى الأمم المتحدة حَذَرَتِ المغرب في مراسلة لها من السرعة التي يَسِيرُ بها المغرب في هذا الشأن، إذ انتقلت النسبة من 4 في المائة سنة 2004 إلى 14 في المائة سنة 2014".

وأشار المتحدث إلى أن "الدولة ماضية في مسار إضعاف الوظيفة العمومية، من خلال سَنّ سياسة التعاقد مع الأساتذة التي لن تأتي سوى بالهشاشة وبضرب التعليم العمومي، بسبب جعل المدرس والإداري في وضعية مبهمة، بالإضافة إلى وضع رسوم التسجيل على التعليمين الجامعي والثانوي ما يُحَتِمُ الهدر المدرسي على التلاميذ".

وزاد الفاعل النقابي أن "فَتْحَ قطاع التعليم أمام الرأسمال الأجنبي والوطني من خلال "الشراكة العمومية الخصوصية" كارثي، ولن تأتي هذه الخطوة سوى بمزيد من تشجيع القطاع الخاص، مسجلا أن "الجامعة تَعْتَزِمُ تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المؤتمر وكذا مسيرة تجوب شوارع مراكش خلال اليوم ذاته، من أجل إيصال صوت المدافعين عن الخدمة العمومية وجودتها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Mahzala الاثنين 18 يونيو 2018 - 13:03
اغير غتعمرو لمدينة وتخلقو فيها رواج فلقهاوي والطكسيات ولكيران اما رؤساء المجالس والبرلامانين راهم مبرعين فروسيا واروبا
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2 - Sam الاثنين 18 يونيو 2018 - 13:08
يجب خوصصة التعليم وفرض الرسوم والخدمة المدنية.فلا يعقل أن تتحول الجامعات لساحات الإقتتال بين الفصائل ولا يمكن أن تصرف الدولة المليارات على تكوين الأطباء و المهندسين لينتهي بهم المطاف في مستشفيات فرنسا أو كندا.

يجب فرض رسوم أيضا عن كل إطار يريد الهجرة لخارج
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-3
3 - حنان الاثنين 18 يونيو 2018 - 13:15
عندما ترفع الدولة يدها عن التعليم بدل الاستثمار فيه لغايات يلفقونها وجب دق ناقوس الخطر فالتعليم هو الاساس للنهوض بالامم
دول ترقى بالتعليم ودول تلقي به الى الحافة
لا حول ولا قوة الا بالله
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