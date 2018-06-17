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التوهج يعود إلى "حراك الريف" ببرنامج لإطلاق سراح المعتقلين

التوهج يعود إلى "حراك الريف" ببرنامج لإطلاق سراح المعتقلين
هسبريس – نور الدين إكجان
الأحد 17 يونيو 2018 - 23:00

أعْلَنَتِ الحركة الحقوقية بالريف عزمها "تنفيذ برنامج نضاليّ حقوقيّ سَيَسْتَمِرُ إلى حين إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتسوية الأزمات العميقة التي تعرفها المنطقة، رافضة بشدة الأوضاع الحقوقية والاجتماعية التي يتخبط فيها الريف عموما والحسيمة على وجه الخصوص، مُحَمِّلَة المسؤولية الكبرى للدولة في كل ما جرى".

وأوضح بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومنتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان أن "أولى الخطوات سَتُبَرْمَجُ يوم الجمعة المقبلة، في أفق الاعلان عن البرنامج النضالي كاملا"، مُطالبا بـ"الإفراج الفوري عن جميع معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين، وإلغاء المتابعات في حق النشطاء سواء بالداخل أو الخارج، ووضع حد لمسلسل مسرحي لمحاكمات صورية لن تزيد الأزمة إلا استفحالا".

واستنكر المصدر ذاته "إصرار الدولة على العناد ضد شعبها الذي صرخ ضد الفساد والمفسدين وطالب بحقه العادل في الثروة والسلطة؛ وهو عناد لا يُفسر إلا بمنطق الرغبة في الانتقام، بعد أن قام الحراك الشعبي بتضييق الخناق على شرعية زائفة كانت تؤثثها انتخابات صورية نصبت هياكل هُلامية تركها الحراك وراءها، وهي في وضعية لا تحسد عليها".

وشدد البلاغ على استعجالية "رفع كل أجواء العسكرة عن الريف وإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي وتمكين أنباء الريف من العودة إلى وطنهم دون خوف من الملاحقة، واعتبار درس الريف مناسبة للقيام بإصلاحات جوهرية من شأنها إطلاق دينامية حقوقية تسمح بالحق في التعبير وتوفير مناخ تعايش وازدهار كل التوجهات والآراء السياسية المجتمعية على اختلاف اختياراتها الحرة".

وفي هذا الصدد، كشف محمد الغلبزوري، عضو منتدى شمال المغرب لحقوق الانسان، أن "البرنامج النضالي يتضمن ندوات ومسيرات احتجاجية، وسَتُعْلَنُ تفاصيله في قادم الأيام، ويأتي بُغية إطلاق سراح معتلقي حراك الريف، ووقف محاكماتهم التي تابعناها عن كثب وتبين لنا أنه لا دليل للدولة على إدانتهم".

وأضاف الغلبزوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوضع في الحسيمة عادي، في مقابل حراك متواصل في إمزورن، حيث شهدت المدينة التي تبعد عن الحسيمة بحوالي 25 كيلومترا مسيرة احتجاجية يوم العيد، لتتعرض بعدها شوارعها للتطويق؛ لكن النشطاء مستمرون في صمودهم بإعلانهم مسيرة جديدة اليوم الأحد، وسيُواصلون خطواتهم إلى حين إطلاق المعتقلين السياسيين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - عسو الأحد 17 يونيو 2018 - 23:15
المسألة معروفة. هذا موسم الصيف واكيد أن الأيادي الخارجية ومنها بعض المهاجرين المغاربة في هولندا وغيرها هم من يقف وراء تأجيج الوضع. نقول للجميع المغرب خط أحمر.
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-43
2 - Amine الأحد 17 يونيو 2018 - 23:17
"إصرار الدولة على العناد ضد شعبها الذي صرخ ضد الفساد والمفسدين وطالب بحقه العادل في الثروة والسلطة". كاين خطأ فهاذ الجملة، الشعب لم يطالب بعد بحقه فالسلطة. و هاذا هو المؤسف و المضحك فنفس الوقت، لان شوف اش داروا معاهم غير لانهم طالبوا باشياء بسيطة.
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28
3 - موحا الأحد 17 يونيو 2018 - 23:22
مااريد معرفته الإخوان الدين اعتقلوا في الريف هل هم في خانة المعتقلين السياسيين ام الناس تسببوا في الفوضى في الشريع العام وداخل المسجد
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-4
4 - المعقول الأحد 17 يونيو 2018 - 23:22
إصرار الدولة على العناد ضد شعبها الذي صرخ ضد الفساد والمفسدين وطالب بحقه العادل في الثروة والسلطة؛ وهو عناد لا يُفسر إلا بمنطق الرغبة في الانتقام، بعد أن قام الحراك الشعبي بتضييق الخناق على شرعية زائفة كانت تؤثثها انتخابات صورية نصبت هياكل هُلامية تركها الحراك وراءها، وهي في وضعية لا تحسد عليها". هذا هو جوهر الموضوع المخزن يحتكر الثروة و السلطة و يوزع الريع على خدامه وآخر البونات رحلات المونديال على نوام الأمة على حساب دافعي الضرائب. اتحاد الشعب و نضاله هو الحل الوحيد لبناء دولة المؤسسات و ليست دولة التعليمات قرون من التعليمات و هذه هي النتيجة عالم ثالث و فشل في كل شيء.
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2
5 - دا الحوس الأحد 17 يونيو 2018 - 23:27
اطلاق معتقلي الريف وايقاف المحاكمات يعني تدخل الدولة في القضاء.
ولن تعود بعد ذلك اية مصداقية لأجهزة الدولة .
نريد قضاء مستقلا لا تؤثر فيه التنديدات والتهديدات ااخارجية .
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-1
6 - عبدالله الأحد 17 يونيو 2018 - 23:29
من سيمولكم هده المرة
المهم اجمعوا و في الأخير سيتم جمعكم
و ادا كنتم تعتمدون على دول أوربية فهي صوتت لصالح المغرب
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-6
7 - Minamata الأحد 17 يونيو 2018 - 23:31
في جل دول العالم تتشكل الحكومات لتبحث عن حلول وتساهم في تنمية بلدانها ومواردها ...الا في المغرب حيث تتاسس الحكومات بعدد كبير من الوزراء لاستنزاف مقدرات البلد ولارضاء امناء الأحزاب بستوزارهم والدود عن امتيازاتهم ولكم في تقاعد الوزراء والبرلمانيين وسفريات البرلمانيين الى روسيا اكبر دليل ...اما ان تجد حلا لحراك الحسيمة وجرادة و لحملة المقاطعة واحتكارات الكمبرادوريين وغلاء الاسعار واختلاسات المسؤولين المحليين والجهويين ....فدالك منها بعيد
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-1
8 - bnt lf9ih bnsalah الأحد 17 يونيو 2018 - 23:35
أتمنى أن يطلقوا صراحهم ولالاكن علالالالالاش مكانوش يحملون الراية المغربية الحبيبة نحن نعرف أنهم ريافة ولاكن كيبقااااااو مغاربة وخوتنا المغرب را فيه شمالين وداخليين وصحراوة والامازيغ ولاكن راحن كولنا مغاربة
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0
9 - سوق عكاض الأحد 17 يونيو 2018 - 23:37
وجب على المغاربة كلهم الوقوف صفا واحدا ويد بيد لمحاربة الفساد والمفسدين وما أكثرهم الآن لأننا تركناهم يفسدون مدة طويلة كاننا غير معنيين.اذا وقف المغاربة الأحرار الان سنقضي على المفسدين في مدة قصيرة لأن في الاتحاد قوة نعم لا للضلم لا للحكرة لا للفساد ونعم لإصلاح القضاء لانه مربط الفرس فإذا صلح القضاء صلحت الدولة واذا فسد كما هو الان فسدت الدولة
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10 - مواطن الأحد 17 يونيو 2018 - 23:38
نحن معكم قلبا وقالبا
نحبكم في الله يا اهل الريف
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11 - Fook الأحد 17 يونيو 2018 - 23:38
منطق التعصب والتصلب الدي يسيطر على عقلية نظامنا وكان عليها من قبل الى يومنا هدا ويخطط ولا يزال يخطط لتفعيله لمستقبلا بعيد وليس حتى بالقريب . . .
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