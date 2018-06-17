24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:33
|17:14
|20:45
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الجماهير المغربية بروسيا تصفح عن بوحدوز وتتضامن مع أمرابط
- عزيز بوحدوز "المخطئ" .. الاعتذار يكفي المغاربة
- صورة سبابة الشهادة لأمرابط تفطر قلوب المغاربة
- صلاح يشارك في التدريب استعدادا لملاقاة روسيا
- النعاس وراء دهس سائق أجرة للمارة في موسكو
"مفوضية اللاجئين" تفضح الظروف الكارثية لساكنة مخيمات تندوف (5.00)
- 50 برلمانيا يسافرون إلى روسيا لمتابعة "المونديال" من أموال الدولة - (193)
- خبر سعيد يمحو أحزان المغربي بوحدوز بعد هدف "النيران الصديقة" - (111)
- رونالدو: الطريق إلى الدور الثاني في المونديال يمر عبر هزم المغرب - (95)
- رصيف الصحافة: الملك محمد السادس يدخل على خط حملة المقاطعة - (74)
- الجماهير المغربية بروسيا تصفح عن بوحدوز وتتضامن مع أمرابط - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سلفيون مغاربة يتصدون لتنظيم ندوة دولية حول الحريات الفردية
من جديد، خرج عدد من السلفيين المغاربة لتوجيه الانتقاد لأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بسبب ندوة دولية حول الحريات الفردية قالوا إنها ستنظم بمقر مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بمدينة الدار البيضاء، التي يرأسها الوزير، يومي 22 و23 يونيو 2018.
وقال مصدر من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن هذه الندوة ليست مبرمجة بمقر مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، بل بفندق "إيدو أنفا" بالمدينة نفسها، عكس ما أشار إلى ذلك عدد من السلفيين المغاربة الذين قالوا إن الوزير وافق على احتضان المؤسسة البحثية لهذه الندوة الدولية.
ولجأ السلفيون إلى مواقع إعلامية تابعة لهم لمهاجمة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، التي يرأسها الوزير أحمد التوفيق، متهمين المملكة العربية السعودية، التي أسست هذه المؤسسة في ثمانينات القرن الماضي، بأنها "تقود حرباً ضد الهوية الإسلامية في المغرب".
واستغرب مصدر من مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود لتهجمات السلفيين المغاربة في كل مرة، خصوصاً أنهم استهدفوا هذه المرة مؤسسة بحثية عرفت بفتحها لنقاشات عقلانية، وتحتضن أعمالاً ودراسات في مجالات العلوم الاجتماعية والإسلامية، إضافة إلى العمل التوثيقي الهام الذي تقوم به.
ويكشف برنامج الندوة أسباب مهاجمتها من طرف السلفيين، خصوصاً أنها تنظم من طرف مجموعة الديمقراطية والحريات التي يرأسها نور الدين عيوش ذو التوجه الحداثي، الذي اختار لها موضوع "الحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون".
كما ستعرف الندوة الدولية مناقشة مواضيع أخرى مثيرة للجدل يرفض السلفيون نقاشها، من بينها "العالم الإسلامي وحرية المعتقد"، بحضور الأستاذة رجاء بنسلامة من تونس، والأستاذ صلاح غمريش من الجزائر، والأستاذ شعبان عبد الحسين من العراق، و"حقوق الأقليات الدينية"، بمشاركة المغربي المسيحي محمد سعيد، والمغربي الشيعي ادريس هاني، والمغربي البهائي جواد مبروكي، والمغربي الأحمدي عصام الخمسي.
كما سيتطرق الموعد أيضاً لموضوع "السياسة والدين أية آفاق للعلمنة"، بحضور غالب بن الشيخ من فرنسا، وعبد المجيد الشرفي من تونس، ونبيل مولين من المغرب، فيما سيناقش موضوع "المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة" كل من الأستاذة أمال القرامي من تونس، والأستاذة سمية النعمان جسوس من المغرب، والبرلماني المغربي عمر بلافريج.
وسيكون موضوع الإجهاض المثير للجدل حاضراً في أشغال هذه الندوة الدولية، حيث ستتدخل كل من نزهة كسوس وحليمة مروان وعائشة الشنا في محور "الحق في الخصوصية وتملك الجسد والتصرف فيه والإجهاض والبنوة".
أما موضوع "العلاقات خارج الزواج والمثلية"، فسيناقشه كل من البرلمانية السابقة الحقوقية نزهة الصقلي، والسياسي محمد الساسي، والمحامية خديجة الروكاني، وشكيب كسوس، على أن تختتم الندوة أشغالها بخلاصات وتوصيات حول المواضيع المثارة على مدى يومي 22 و24 يونيو الجاري بالدار البيضاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
افغانستان انطلقت في السبعينات من هكذا نقاشات و انتهى بها المطاف من نظام ملكي يجمع الجميع الى دولة فاشلة مدمرة.