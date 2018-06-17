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أوجار يتبرأ من ندوة عيوش للحريات الفردية

أوجار يتبرأ من ندوة عيوش للحريات الفردية
هسبريس من الرباط
الأحد 17 يونيو 2018 - 18:20

استغرب مصدر مقرب منه اقحام اسم وزير العدل، محمد أوجار، في ندوة حول الحريات الفردية أعلن عن تنظيمها رجل الإشهار المغربي نور الدين عيوش.

وأكد مصدر من ديوان الوزير التجمعي، في اتصال بهسبريس، أن محمد أوجار لن يشارك في ندوة مجموعة الديمقراطية والحريات، مشيرا إلى أن الوزير "تفاجأ بإدراج اسمه في لائحة الجلسة الافتتاحية في إطار ما أطلق عليه ندوة دولية بالمغرب حول الحريات الفردية".

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