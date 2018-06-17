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كُتّاب وآراء
سجن عين السبع يفند إضراب الأبلق عن الطعام
فندت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بخصوص دخول ربيع الأبلق، الناشط المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، في إضراب عن الطعام.
وأكدت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي اليوم الأحد، أن المعتقل "يتسلم ويستهلك كافة وجباته الغذائية بشكل يومي"، مشيرة إلى أنه لم يسبق له أن تقدم إلى إدارة المؤسسة بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام.
وأضافت أن "الرأي العام سئم من نشر وترويج افتراءات وأكاذيب مثل هذه المواقع الإلكترونية، في كل مرة وحين بغية تضليله"، مؤكدة أنه "ولفرط ما افترت واختلقت من وقائع، حتى فقدت مصداقيتها، فإن الرأي العام لن يصدقه".