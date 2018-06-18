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كُتّاب وآراء
عطية يقود شبيبة حركة "قادمون وقادرون"
نظمت اللجنة التحضيرية لشبيبة حركة "قادمون وقادرون"، الأحد، بمقر جمعية "جيل التنمية" بواد زم، جمعها العام التأسيسي، في إطار استكمال هيكلتها التنظيمية على صعيد جهات المملكة.
ووفق بلاغ صادر عن الحركة، فقد جرى الجمع التأسيسي تحت إشراف المنسق الجهوي للحركة، هشام حسباني، وعدد من أعضاء الهيئة الاستشارية، ولجنة مكونة من سكينة بنسعيد، أحمد فتح الله، بختاوي بنسعيد، عبد الإله المنصوري لعراش وعبد الله الشتي.
وبعد التعريف بمرجعية وأهداف حركة "قادمون وقادرون- مغرب المستقبل"، ومناقشة القانون الأساسي والنظام الداخلي لشبيبة الحركة، صوت الجمع العام، بشكل علني، على يوسف عطية رئيسا للشبيبة.