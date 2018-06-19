24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1420:4522:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. مؤتمر يحوِّل مراكش إلى وجهة للمحتجين ضد خوصصة التعليم (5.00)

  2. رؤساء ومنتخبون يفضلون "متعة المونديال" على مشاكل السكان (5.00)

  3. مبادرة تونسية ترشح الدول المغاربية لاحتضان مونديال 2030 (5.00)

  4. حافلات جديدة للنقل الحضري تجوب شوارع تازة (5.00)

  5. أولياء تلاميذ يشْكون فرض المدارس الخاصة رسوم شهر يونيو (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مؤسسات "تتجاهل" خطاب الملك ولا تتفاعل مع شكايات المغاربة

مؤسسات "تتجاهل" خطاب الملك ولا تتفاعل مع شكايات المغاربة

مؤسسات "تتجاهل" خطاب الملك ولا تتفاعل مع شكايات المغاربة
هسبريس – يوسف لخضر
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 09:00

بالرغم من الدعوة الصريحة التي وجهها الملك محمد السادس في خطاب سابق إلى الإدارات والمؤسسات العمومية بضرورة التفاعل مع شكايات وتساؤلات المواطنين، فإن عدداً مهماً من تلك الإدارات والمؤسسات لم يتفاعل بعد مع إجراءات التواصل مع البوابة الوطنية للشكايات التي أطلقتها الحكومة منذ خمسة أشهر.

إن حوالي 20 في المائة من المؤسسات والإدارات والشركات المحسوبة على الدولة لم تنخرط في تنفيذ مقتضيات المرسوم المتعلق بتلقي ومعالجة شكايات المواطنين، والذي أشرفت عليه وزارة إصلاح الوظيفة العمومية بشراكة مع وزارة التجارة والصناعة.

وكان الملك قد وجّه، في خطاب افتتاح البرلمان سنة 2016، انتقادات شديدة اللهجة إلى الإدارة المغربية، حيث قال إنه "من غير المقبول أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة".

وشدد الملك محمد السادس، في خطابه الذي خصص حيزاً كبيراً منه للإدارة، على أن "المواطن من حقه أن يتلقى جوابًا عن رسائله، وحلولاً لمشاكله، المعروضة على الإدارات العمومية وأنها ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون".

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من لدن وزارة إصلاح الوظيفة العمومية، فإن عدد الإدارات العمومية المنخرطة في تنفيذ مقتضيات المرسوم المتعلق بتلقي ومعالجة شكايات المواطنين بلغ 76 إدارة عمومية اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل نظام البوابة الوطنية للشكايات.

ويحذو وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تخوف من ألا تتفاعل باقي الإدارات والمؤسسات العمومية مع البوابة الوطنية "شكاية. ما"، خصوصاً أن الأمر يتعلق ببوابة وطنية وليست وزارية، وأن وظيفتها الأساسية لن تتحقق إلا إذا التحقت بها كافة المؤسسات العمومية.

إن عشرات المؤسسات العمومية، التي تضطلع بدور اقتصادي بارز في المغرب، لم تتفاعل إلى حد الساعة مع البوابة الوطنية للشكايات، بالرغم من المراسلات العديدة التي وجهتها مصالح وزارة إصلاح الوظيفة العمومية المكلفة بالمشروع.

ويبلغ عدد المؤسسات العمومية بالمغرب أكثر من 250، وتضطلع بدور اقتصادي بارز في المغرب وتمثل أول مستثمر عمومي، إذ تبلغ استثماراتها المتوقعة برسم سنة 2018 ما يفوق 107 مليارات درهم، على رأسها صندوق الإيداع والتدبير والمجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية ومجموعة التهيئة للعمران والخطوط الملكية المغربية.

وتفيد إحصائيات البوابة الوطنية للشكايات، على موقعها الإلكتروني، بأن عدد الشكايات الواردة من المغاربة منذ انطلاقها قبل أشهر حوالي 31310 شكايات تمت معالجة نسبة كبيرة منها بـ69.74 في المائة منها، أي ما معدله 11 شكاية يومياً، فيما أعيد فتح حوالي 2596 شكاية.

وتكشف الأرقام الإحصائية أن المغاربة يتقدمون بمعدل 5000 شكاية شهرياً عبر البوابة الوطنية منذ تاريخ انطلاق البوابة في يناير الماضي، وبلغت الشهر الأول ذروته بحوالي 6734 شكاية وملاحظة واقتراح.

ويتوجب على القطاع العمومي، ويضم الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، أن تنضم إلى هذه الآلية لفتح المجالات لمأسسة شكايات المغاربة بخصوص خدماتها، لكي تكون مجبرة على التفاعل والبت فيها.

أما فيما يتعلق بتخصيص أرقام هاتفية رهن إشارات المرتفقين، فتفيد أرقام البوابة الوطنية للشكايات بأن ثلاث وزارات فقط تفاعلت مع هذه الخدمة؛ وهي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، وزارة الصحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - أبو هاجوج الجاهلي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 09:26
الملك يؤكد والادارة لم تتحرك من اجل اعادة هيكلة هذه الادارة وتكوين وتغيير هذه العقلية وسلوكيات الموظف. لابد من تغيير العقليات ليس الجدران فقط. ان ادارتنا ابانت عن عقلية الموظف بصفة عامة ومعاملته مع الاخر.( عقلية سير واجي حتى لغدا راه مكاين لي يسنيي راهم مشاو لمونديال على حساب ظهورنا)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - توفيق الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 09:32
لم يعد المسؤولون يأخذون تعليمات الملك على محمل الجد.... زمان السيبة....لا خوف ولا حشمة...إلى متى يا جلالة الملك؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - الأعرج الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 09:34
أحسن مثال قنصليات الذل و العار فبعد الغضبة الملكية زادت تعنتا واستفزازا واحتقارا لافراد الجالية ولا من متدخل رغم السيل الهائل من الشكايات الموجهة للمسؤولين مركزيا الشئ الذي يجعل المهاجر مكره بقبول الأمر الواقع على مضض مقاطعووووووووون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - مواطن الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 09:35
مادمتم تنتظرون من الناس الخوف من الملك، راه عمركم لا طفرتوه .. الدول اللي هي دول كاتخوف الموظفين ديالها بالقضاء .. ماشي بشخص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - abdel الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 09:40
نعم والموظف لمن سيشكي همومه وتعسفات الرؤساء خاصة بالجماعات وجدة نموذج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
6 - مراد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 09:43
لم يعد المغاربة يشكون ان المغرب اصبح محكوما من طرف عصابات منظمة على شكل حكومة ومهرجة في نفس الوقت...فالى متى يا ترى !؟؟والله ثم والله ان عذاب الله بكم لقريب ...لم يبق سوى ان تقولوا قولة فرعون الملعون انا ربكم الاعلى ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
7 - عبد السلام اطراشلي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 09:46
من المعلوم ان الادارة المغربية أنها تتقن فن التزوير. وحتى إن تقدم اليها المواطن بشكاية لرفع الضرر عنه أو لفت إنتباه لخروقات قانونية أو تقاعس في أداء الخدمات العمومية. فإن الإدارة المغربية قادرة على التجاوب مع كل الشكايات لكن بما يفيد التمسك بآرائها وأنها دائما على صواب وقامت بما يتوجب عليها . وحتى إن اعترفت بتقديم الشكاية فستعطيها تفسيرات إما أن المعلومات التي وردت بها كانت كاذبة أو ربما ما يفيد بأن المواطن المتقدم بالشكاية لم يكن في كامل قواه العقلية. لأنه جرت العادة أن يكون المخزن قادرا بشغله والمواطن هو الذي سخان عليه رأسه وتدخل فيما لا يعنيه وبالتالي وجب تقويمه واخضاعه للطاعة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - عبد العزيز أستاذ بشيشاوة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 09:51
لقد بعثت مجموعة من الشكايات عبر هذه البوابة آخرها شكاية تحمل رقم 1905364 موجهة لمديرية الموارد البشرية قطاع التربية الوطنية و لا زالت الوزارة كعادتها تخبرني عبر البوابة أن الشكاية في طريق المعالجة.
نقطة أخرى و هي أن مؤسسة شكايتي تكتفي فقط بإطلاعك على جواب الإدارة أو المسؤول دون متابعة القضية و معرفة ما إذا كان الجواب مبررا أم غير مبرر. و بذلك لا يجب أن نعول على مثل هذه المؤسسات الشكلية في معالجة قضايا المواطن و الموظف .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - portarieu الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 09:55
نجو من صاحب الجلالة نصره الله ان يعجل بتطبيق هذا المرسوم بمدينة خنيفرة خاصة على مستوى العمالة والبلدية حيث يعامل المواطن كالحشرة او اقل كما ان الدخول عند العامل لايناله سوى اصحاب المصالح الذين تقضى اغراضهم بسرعة عكس المواطن المقهور اما القسم التقني الذي يعرف كيف يعذب المواطن من اجل قضاء مصلحة ما فحدث ولاحرج وكان الموظفين اسياد والمواطن عبد ذليل يرغب عافاك اخويا عافاك اختي ادارة حقا تكرس التخلف في ظل التسيب وعدم المحاسبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - المرغادي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 10:02
هذه المؤسسات لم تتفاعل مع خطاب الملك لانها مدمنة رشاوي وفساد لا ينفع الا استئصالها لانه سرطان قاتل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - مغربي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 10:04
الادارة المغربية تحكمها مافيا خطيرة واي واحد ابغي اخدم من نيتو اصيفطوه بشكايات لا اساس لها في الواقع واذا توجهت للقضاء فغالبا تكون في صالح رئيس الادارة او رئيس المافيا بتعبير اصح لان له السلطة التقديرية راه تكون طبيب واجيب ليك مقدم اكون هو الرئيس ديالك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.