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بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

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فنانون يبرئون ذمتهم من "ريع المونديال" .. المنتخب فوق الحسابات

فنانون يبرئون ذمتهم من "ريع المونديال" .. المنتخب فوق الحسابات
هسبريس - فاطمة الزهراء جبور
الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:20

رغم نفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تكفلها بسفر برلمانيين إلى روسيا، يتواصل الجدل حول ذهاب عدد من الفنانين المغاربة والإعلاميين من أجل متابعة أطوار نهائيات كأس العالم ودعم "أسود الأطلس".

وأطلق مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة بالكشف عن لائحة المستفيدين من "ريع المونديال"، فيما طالب حقوقيون البرلمان بالتحرك من أجل إيقاف ما أسموه "نزيف هدر وتبديد المال العام، ومحاسبة المستفيدين من هذا الريع".

الفنان المغربي حاتم عمور الذي شدّ الرحال رفقة زوجته ومديرة أعماله، هند التازي، الأربعاء الماضي، إلى روسيا، لدعم وتشجيع المنتخب المغربي، نفى أن تكون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد تحمّلت مصاريف سفره، قائلا في اتصال هاتفي بهسبريس: "التعاليق والأخبار الرائجة حول الموضوع لا أساس لها من الصحة، لقد سافرت رفقة زوجتي من مالي الخاص حبا في بلدي ودعما للمنتخب الوطني وأصدقائي اللاعبين الذين تربطني بمعظمهم علاقات صداقة قوية".

وأضاف عمور: "لم أتردد يوما في دعم الأسود ومنتخب بلدي طيلة الإقصائيات، وأنتجت أغنية لدعم المنتخب من مالي الخاص، وتكلفة الفنادق والتذكرة أيضا، ولم أتوصل بأي درهم من جامعة كرة القدم"، وتابع: "لم آت إلى روسيا من أجل السياحة، بل حبا في الراية المغربية وبلدي".

وعن تحضيرات اللاعبين للمباراة المقبلة، قال المتحدث نفسه: "بعد لقاء المنتخب المغربي بنظيره الإيراني، عاش اللاعبون ليلة سوداوية أكثر من الجمهور، كانت النتيجة مخيبة للآمال، لكن نفسية لاعبي المنتخب اليوم مرتاحة أكثر، خاصة بعد دعم الجمهور المغربي على مواقع التواصل الاجتماعي؛ الشيء الذي أثر بشكل كبير وأعطى شحنة إيجابية للأسود".

من جهته، كشف "اليوتيوبرز" المغربي سيمو السدراتي أنّ تكاليف سفره وإقامته بروسيا تحمّلتها إحدى الشركات الخاصة التي يشتغل معها في مجال الإشهار، وقال في تصريح لهسبريس: "ليست لي أي علاقة بالجامعة المغربية لكرة القدم، المبادرة جاءت من طرف إحدى الشركات الخاصة بهدف دعم الأسود في المونديال، وتقديم إشهار بشكل غير مباشر بمشاركة أهم اللحظات التي نعيشها في روسيا مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي".

وانضم عدد من الفنانين والإعلاميين إلى الوفود المتوجهة إلى روسيا، من بينهم رشيد العلالي، وهند بومشمر، ومريم سعيد، ومومو، لدعم المنتخب المغربي الذي يرتقب أن يواجه غريمه البرتغالي يوم الأربعاء المقبل، برسم نهائيات بطولة كأس العالم 2018.

في السياق ذاته، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، أنّ "صرف مبالغ مالية من المال العام لتغطية مصاريف ونفقات بعض الشخصيات لحضور ومتابعة أطوار كأس العالم بروسيا غير مبررة من الناحية القانونية والأخلاقية"، مضيفا أن "المستفيدين منها لم يقدموا أية خدمات لفائدة الرياضة المغربية، وكل ما في الأمر أنهم يقومون برحلات سياحية على حساب المال العمومي، وهو ما يشكل تبذيرا وهدرا للمال العام".

واعتبر الفاعل الحقوقي ذاته أن "صرف تلك المبالغ من المال العام يسائل البرلمان ومؤسسات الحكامة، ويضعها أمام مسؤولية دستورية وقانونية، وعليها أن تتحرك من أجل إيقاف نزيف هدر وتبديد المال العام ومحاسبة المستفيدين من هذا الريع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - احمد الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:40
مشات البلاد في المزاح الخوت
إن لله وإنا إليه راجعون
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62
2 - za3ma hhhh الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:44
ههههههه زعما المطحونين والمقهورين حتى اليوم باش فاقو وعاقو
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36
3 - jawad الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:51
طالب حقوقيون البرلمان بالتحرك من أجل إيقاف ما أسموه "نزيف هدر وتبديد المال العام، ومحاسبة المستفيدين من هذا الريع".!!!!
بل محاسبة من سمح و أمضى وشارك و فكر في توزيع الاستفادة قبل محاسبة من أستفادة
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22
4 - Said الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:51
في حالة استمرار الريع و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، فنحن مُستعدون السيناريو السوري
المهم التضحية من أجل الكرامة
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15
5 - Mouatene الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:52
و ثيرة التخلف اسرع بسنواة ضوئية من وثيرة التقدم
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26
6 - أمين الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:58
كون غير لقيت كيفاش نهدر مع رونالدو شي طريقة فقط للنقاش واقناعه لوجه الله لانه بنتيجة عريضة ضد المنتخب هو انكار للطعام لي كلا في المغرب الفوز بنتيجة صغيرة سيؤهل البرتغال ولا يهين المغرب ان شاء الله بعد شوهة ايران وشوهة طبيب المنتخب اتمنى عدم السقوط في شوهة اخرى
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-1
7 - باسطا الاثنين 18 يونيو 2018 - 22:01
سمعت عادل العمري لراديوا مارس يقول قايقلوا مالغاوش على اللاعبين الدوليين وموموا ما موموا زعما دا vip و خمس الدراهم واش هو عضو في الجامعة ولا محسوب من العصب ولا عضو ديال الرجاء اسدي اللاعبين الدوليين في الخارج والداخل هم لهم الحق في vip واما الجامعة والعصب يعطيوها للصحفيين واعضاء العصب وراساء البلديات ماعندكومش الحق هذا ريع
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0
8 - dahnoun الاثنين 18 يونيو 2018 - 22:01
والله العضيم الا مشينا فيها صافي.... المغرب كامل فيه رشيد شو او دنيا باطما ...اامة المساجد خلصوهم ب الفطرة.... والفنانة والبرلمانين سيفطوهمم ن روسيا الله يرحمك المغرب
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9 - خديجة الاثنين 18 يونيو 2018 - 22:02
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم من الانفاق على البرلمانيين والموظفين السامين لاداء مناسك الحج الى الانفاق عليهم للترفيه وهناك من الفقراء من يموت في ابواب المستشفيات لانه لم يجد سريرا
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10 - غريب الاثنين 18 يونيو 2018 - 22:07
الان عرفت لماذا هزم المنتخب المغربي. الله لا يحب الظلم.
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