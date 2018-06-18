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الرئيسية | مجتمع | وفاة والدة القاضي تؤخر جلسة محاكمة بوعشرين

وفاة والدة القاضي تؤخر جلسة محاكمة بوعشرين

وفاة والدة القاضي تؤخر جلسة محاكمة بوعشرين
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:10

لم يكتب لأول جلسة بعد رمضان لمحاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" المتابع بتهم أبرزها الاتجار بالبشر، أن تنعقد اليوم الاثنين، بسبب وفاة والدة القاضي المشرف على الملف.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف على إثر وفاة والدة القاضي بوشعيب فارح، بعدما قام أحد القضاة بترأس الجلسة ليعلن تأجيلها إلى غاية الخميس المقبل.

وقدم كل من المحامي الحبيب حاجي، عن دفاع المطالبات بالحق المدني، والمحامي المسناوي، عن دفاع المتهم بوعشرين، التعازي للقاضي وأسرته في هذا المصاب الجلل، وداعيا الله أن يسكن الفقيدة فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

ويأتي هذا التأجيل في الوقت الذي كان منتظرا أن تبت المحكمة في الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة في آخر جلسة، المتعلق بطلب إجراء خبرة تقنية على الفيديوهات المعروضة.

ملتمس النيابة العامة أيد ملتمس إجراء خبرة تقنية على الفيديوهات كان قد تقدم به المحاميان عن المطالبات بالحق المدني محمد الهيني، والحبيب حاجي.

وبحسب ممثل النيابة العامة، جمال الزنوري، فإن التقدم بهذا الملتمس "ليس من باب التشكيك، وإنما لتكذيب ادعاءات الفبركة"، قائلا في الجلسة الماضية وهو يخاطب دفاع المتهم: "نحن متيقنون بأن بوعشرين من يظهر في الفيديوهات لكن حين نسمع الحديث عن فبركة، لا يسعنا سوى أن نتقدم به (ملتمس إجراء الخبرة)".

وطلبت النيابة العامة من رئيس الجلسة التداول في الموضوع، لكن دفاع المشتكى به توفيق بوعشرين عبّر عن رفضه للملتمس، وطالب رئاسة الهيئة بعدم قبوله، خاصة أنه سبق له التقدم بطعن بالزور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مغاربي الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:22
الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين
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2 - wood الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:25
الخبرة يجب ان تشمل الاجهزة و المحتوى الرقمي معا ، كما ان تحليل الصورة قد يكشف نوع الاجهزة التي تم بها التصوير ،كما يجب تحليل طبيعة المشاهد هل هي تصوير تجسسي او استعراضي ؟ و هل خضعت لميكساج و ربط بين مشاهد مختلفة ؟؟، اما التركيز على وجوه و ملامح الاشخاص فيمكن ان تكون النتيجة سلبية و يستحيل بالمطلق ان تؤكد هوية الشخص المعني ، بمعنى ان الخبرة يمكن ان تقول ان من يظهر في أحد لقطات الفيديو ليس بوعشرين اعتمادا على اختلافات محددة ، لكن يستحيل ان تتأكد بان الشخص هو حقيقة بوعشرين ، و بالتالي فما تطلبه المحكمة ليس له اية قيمة قانونية بحكم ان هذه الفديوهات مطعون في مصدرها و طريقة التحصل عليها !!!
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3 - أيوب المغربي الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:28
قضية بوعشرين قضية محسوم فيها...كل الأدلة ضده...
لقد انخدع فيه الكثيرون كما انخدعوا في حزب النذالة
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4 - محمد الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:33
اولا انا للله وان اليه راجعون.ثم حتى إذا لم يكن هذا العذر فمحاكمة بوعشرين وأمثاله تعد ماراطونية وتعكس الوضع المائل للقضاء المغربي
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5 - الهاشمي الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:34
إن لله وإن إليه راجعون، عزاؤنا للسيد فارح ولعائلته الكريمة لله ما أعطى ولله ما أخذ رزقكم الله الصبر والسلوان.
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6 - عزاؤنا واحد الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:46
إنا لله و إنا إليه راجعون،اللهم أسكنها فسيح جناتك مع الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا،و ارزق أهلها الصبر و السلوان،و عظم الله أجر الجميع،خير إن شاء الله،أبشر إن شاء الله،و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون،و حسبنا الله و نعم الوكيل،و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم،و السلام ختام.
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