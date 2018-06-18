وفاة والدة القاضي تؤخر جلسة محاكمة بوعشرين

هسبريس من الدار البيضاء

لم يكتب لأول جلسة بعد رمضان لمحاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" المتابع بتهم أبرزها الاتجار بالبشر، أن تنعقد اليوم الاثنين، بسبب وفاة والدة القاضي المشرف على الملف.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف على إثر وفاة والدة القاضي بوشعيب فارح، بعدما قام أحد القضاة بترأس الجلسة ليعلن تأجيلها إلى غاية الخميس المقبل.

وقدم كل من المحامي الحبيب حاجي، عن دفاع المطالبات بالحق المدني، والمحامي المسناوي، عن دفاع المتهم بوعشرين، التعازي للقاضي وأسرته في هذا المصاب الجلل، وداعيا الله أن يسكن الفقيدة فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

ويأتي هذا التأجيل في الوقت الذي كان منتظرا أن تبت المحكمة في الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة في آخر جلسة، المتعلق بطلب إجراء خبرة تقنية على الفيديوهات المعروضة.

ملتمس النيابة العامة أيد ملتمس إجراء خبرة تقنية على الفيديوهات كان قد تقدم به المحاميان عن المطالبات بالحق المدني محمد الهيني، والحبيب حاجي.

وبحسب ممثل النيابة العامة، جمال الزنوري، فإن التقدم بهذا الملتمس "ليس من باب التشكيك، وإنما لتكذيب ادعاءات الفبركة"، قائلا في الجلسة الماضية وهو يخاطب دفاع المتهم: "نحن متيقنون بأن بوعشرين من يظهر في الفيديوهات لكن حين نسمع الحديث عن فبركة، لا يسعنا سوى أن نتقدم به (ملتمس إجراء الخبرة)".

وطلبت النيابة العامة من رئيس الجلسة التداول في الموضوع، لكن دفاع المشتكى به توفيق بوعشرين عبّر عن رفضه للملتمس، وطالب رئاسة الهيئة بعدم قبوله، خاصة أنه سبق له التقدم بطعن بالزور.