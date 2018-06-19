جمعية تنتقد تدبير تشغيل المغاربة في الخارج‎

هسبريس من الرباط

تفاعلا مع ملف التحرش والاستغلال الجنسي الذي تتعرض له بعض العاملات المغربيات الموسميات في حقول جني الفواكه الحمراء بضيعات منطقة "هويلبا" الإسبانية، عبّر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استهجانه لـ"الطريقة الارتجالية والمتخبطة التي عبّرت عنها الحكومة المغربية، في شخص وزير الشغل والإدماج المهني، سواء داخل قبة البرلمان أو عبر البلاغات والتوضيحات والخرجات الإعلامية".

بلاغ للتنظيم الحقوقي، توصلت به هسبريس، سجل من خلاله استياءه من الطريقة التي يتم عبرها تدبير ملف تشغيل المواطنات والمواطنين المغاربة في الخارج، "التي لا تراعي المبادئ والحقوق الأساسية للأجراء، بقدر ما تهتم بالكم وحجم مناصب وأيام الشغل التي توفرها الاتفاقات الثنائية المبرمة في إطار عمليات التعاون الدولي، وكأن اليد العاملة المغربية أضحت مجرد سلعة يتم تداولها في إطار أسواق حرة للمتاجرة بالبشر، في ضرب مباشر لكل المواثيق الدولية المؤطرة لحقوق الأجراء المهاجرين".

واعتبرت العصبة أن تأخر الدولة المغربية في المصادقة على اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 97 بشأن العمال المهاجرين، و143 بشأن الهجرة وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، المكملة لاتفاقية العمال المهاجرين، وعدم نشرهما في الجريدة الرسمية، رغم موافقة البرلمان بغرفتيه عليهما، (اعتبرت ذلك) تهربا غير مبرر من الالتزامات الدولية للمغرب تجاه العمال المهاجرين والوافدين على السواء، وغطاء لتبرير معاملة بلدان الاستقبال بالمثل للعمال المهاجرين المغاربة في الخارج.

وشدد التنظيم على أن وزارة الشغل والإدماج المهني عبر إصدارها لأكثر من بلاغ وتصريح حول الموضوع، بين النفي والتأكيد والتكذيب والتشكيك، هو مؤشر سلبي حول مدى فهم مسؤولي الحكومة المغربية للدور المنوط في مجال تنظيم ومراقبة سوق الشغل، مؤكدا عدم استيعابه لرمزية التغيير الذي لحق تسمية الوزارة، من وزارة التشغيل إلى وزارة الشغل.

وأكد البلاغ أن توضيح وزارة الشغل والإدماج المهني الصادر بتاريخ 11 يونيو 2018، والإشارة إلى ما صرح به الوزير في معرض جوابه على طلب إحاطة بمجلس النواب بأن "هذا يقع في المغرب أيضا"، "يشكل تطبيعا مع الانتهاكات التي تتعرض لها الطبقة العاملة المغربية، خاصة فئة العمال الزراعيين، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة المخطط الوطني للتشغيل المعلن عنه مؤخرا المتعلق بإحداث ما مجموعه مليون ومائتا ألف منصب شغل، ومدى مراعاته لمفهوم العمل اللائق".

ونوه المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بعدم سكوت العاملات الموسميات المغربيات في حقول جني الفواكه الحمراء بالجارة الشمالية على الانتهاكات التي تعرض لها بعضهن، معبرا عن تضامنه معهن في مواجهة المتحرشين ومستغلي وضعية الهشاشة التي تخلفها عمليات التشغيل هاته، منوها بموقف الادعاء العام الإسباني الذي سارع إلى فتح تحقيقات قضائية حول الموضوع.