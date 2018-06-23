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الرئيسية | مجتمع | عمال الإنعاش الوطني .. أجور زهيدة تنسف مجهودات مُضْنية

عمال الإنعاش الوطني .. أجور زهيدة تنسف مجهودات مُضْنية

عمال الإنعاش الوطني .. أجور زهيدة تنسف مجهودات مُضْنية
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
السبت 23 يونيو 2018 - 11:30

"هل يُعقل أن يشتغل الشخص في الإدارة أزيد من 30 سنة دون حقوق؛ لا تغطية صحية ولا تعويضا عن حوادث الشغل ولا تقاعدا؟"، بهذا السؤال الاستنكاري، عبّرتْ "أمّ سفيان" عن غضبها من عدم التفات الحكومات المتعاقبة إلى أوضاع عمّال الإنعاش الوطني الذين يقولون إنهم "يعانون الويْلات".

عمل مُضْن مقابل أجر زهيد

قد لا تكفي 1500 درهم في الشهر حتى لتوفير أبسط شروط العيش، لكنَّ هذا المبلغ الهزيل هو سقْف الأجر الشهري الذي يتلقاه آلاف عمّال الإنعاش الوطني في المغرب لقاء عمل يومي مُضْن يقومون به في الإدارات العمومية والمستشفيات والوزارات، وغيرها من المرافق العامّة.

في مسيرة احتجاجية نُظمت في العاصمة الرباط مطلع شهر مارس الماضي، رفع عمّال الإنعاش الوطني شعارات موجهة إلى الحكومة عنوانها الأبرز "نحن نعاني الويْلات ونعاني الأمرّيْن، ونطالب بإدماجنا في الوظيفة العمومية لنتمتع بالحقوق التي يكفلها لنا القانون".

منذ سنوات ظلّ عمال الإنعاش الوطني، الذين يقدّر عددهم بأزيد من أربعين ألف شخص، يرفعون هذا المطلب إلى الحكومة، وطُرحتْ بشأنه أسئلة في البرلمان، لكنه ما زال عالقا، كونُ الحكومة تعتبرهم عُمّالا موسميين تنتهي مدة عملهم بانتهاء الأوراش التي يشتغلون فيها.

"الإنعاش الوطني ليس عملا توظيفيا أو مقاولات للتوظيف. فلسفة الإنعاش الوطني كانت هي فتح عدد من الأوراش، خصوصا في العالم القروي، للتخفيف من البطالة، وكذا في هوامش المدن. المستخدمون في الإنعاش الوطني مرتبطون بالأوراش التي يشتغلون فيها، وليس بعمل توظيفي"، يقول وزير الداخلية الأسبق، امحند العنصر، جوابا على سؤال في البرلمان.

عمال الإنعاش الوطني يرفضون تبرير المسؤولين الحكوميين المغاربة عدم إدماجهم في الوظيفة العمومية بكونهم عمالا موسميين تنتهي مدة عملهم بانتهاء الأوراش التي يشتغلون فيها، وتتساءل فاطمة الإدريسي، الكاتبة الوطنية لعمال الإنعاش الوطني، "هل هناك أوراش تظلّ مفتوحة لمدة عشرين أو ثلاثين سنة؟".

تبرير المسؤولين الحكوميين عدم إدماج عمال الإنعاش الوطني العاملين في مختلف المصالح التابعة للإدارات العمومية في الوظيفة العمومية بكونهم عمالا موسميين، كان موضوع رسالة استعطاف وجهها عمال الإنعاش الوطني إلى الملك محمد السادس، اعتبروا فيها أنهم "موظفون مع وقف التنفيذ منذ أزيد من عشرين سنة، ندير المرفق الإداري بمهارات وتقنيات عالية".

ظروف عمل مزرية

تصف فاطمة الإدريسي ظروف عمل عمال وعاملات الإنعاش الوطني بـ"المزرية جدا"، وتقول في تصريح لهسبريس: "نتخبط في مشاكلَ لا تُعدّ ولا تُحصى. نشتغل في مختلف الإدارات العمومية، ولا يتعدّى أجرنا 1500 درهم في الشهر، ولا نتوفر على تغطية صحية، ولا على ضمان اجتماعي".

تضرب الإدريسي المثل على المعاناة التي يُكابدها عمال الإنعاش الوطني بوضعية زملائها العاملين في مصالح وزارة الصحة بالرباط، قائلة: "حتى الطريقة اللي كنتخلّصو بها مهينة. كنكْلسو فالخلا وفالشمس بحال المُوقف، وأحيانا ننتظر ساعتين أو ثلاث ساعات قبل أن يأتي المسؤول المكلف بمنحنا أجورنا".

وتضيف الإدريسي: "الكثير من عاملات وعمال الإنعاش الوطني يقومون بالأعمال التي من المفروض أن يقوم بها الموظفون المرسّمون في الوظيفة العمومية، ولكن حْنا مقموعين، وحقوقنا مهضومة، والمسؤولين كيتعاملوا معنا باحتقار، يقولون لنا: انتوما غير إنعاشيين".

في الجواب الذي قدمه في البرلمان، قال وزير الداخلية الأسبق، امحند العنصر، إنّ الحكومة تعمل على تحسين عمال الإنعاش الوطني، موردا أن أجرهم ارتفع بـ21 في المئة ما بين 2009 و 2012، لكنّ عمال الإنعاش يقولون إنّ الحكومة لم تفعل شيئا لصالحهم، ويتساءلون كيف يشتغلون بأجر يقل حتى عن الحدّ الأدنى للأجور، ولا يتوفرون على أي حماية اجتماعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - حشومة السبت 23 يونيو 2018 - 12:09
والله العظيم الى كايبقاو في عمال الانعاش الوطني لا احد يلتفت اليهم عار على من يحكمون المبالاة بهذه الفئة المسحوقة التي تنتحر ببطء
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15
2 - أبو خليل السبت 23 يونيو 2018 - 12:09
قال أحد الحكماء : لو كان الأجر على قدر التعب لنام الحمار على سرير من ذهب.
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21
3 - ياسر السبت 23 يونيو 2018 - 12:11
لايريدون تسوية اوضاعهم لانهم لن يتمكنو من استغلال مناصب العمال الاشباح الدين يعدون بالالاف فبتحويل الاجون عن طريق الابناك سيمنعهم من استغلالها زد علي دلك استعباد الناس للعمل بمنازل المسؤولين بالمطابخ والبستنة و وووو
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12
4 - كفا ظلما!!! السبت 23 يونيو 2018 - 12:14
يا حكومة الشطيح والرديح.
الشعب يعاني الويلات ولا يستطيع ان يوفر لقمة عيش كريمة لأولاده. نساؤنا يتم اغتصابهن في اسبانيا على مرمى ومسمع الحكومة. اطفالنا وشبابنا يموتون غرقا بسبب ضيق العيش واستهتار الحكومة بالشعب وانتهاك حقوقه.
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12
5 - كاع السبت 23 يونيو 2018 - 12:23
يا أخي ظهور هذا المارد الكوني الذي نسميه بأمريكا والثورة الإقتصادية التي احدثها والتاريخ الصراعي ضد كل العالم وصراعه التليد ضد الهنود الحمر ، كل هذا فجر كثير من المفاهيم عندنا وجعل النظر إلى الأولويات من الأمور الحاسمة ، نتنتج من ذلك أن المغرب بلد متخلف ، وأن ما نراه من كثرة للعنصر البشري ما هو إلا كمي ولا يمس الكيف ؛ الدولة في مؤسساتها انتخبت العناصر النقية والجيدة وتركت حثالة الأجناس الأخرى في مهب ريح الظروف العاصفة ليلقوا حتفهم بيد الفقر والفاقة ، شخصيا أعيش حياة مهمشة انتمي لحثالة الطبقة العاملة فطردت لأعيش الفقر دون مساعدة أحد ، الشارع المغربي مختبر للصراع الدارويني من أجل البقاء , أنا أشبه ببقايا الهنود الحمر ! ... لا ثقة في الأحزاب ولا في الأعلام ...هذا زمن الخبز الصعب !
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3
6 - Yahiiiiii السبت 23 يونيو 2018 - 12:27
À chaque fois je passe devant eux , j'aime m'incliner devant ces héros de notre quotidien
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2
7 - yassin السبت 23 يونيو 2018 - 12:29
انا عون موسمي 8سنوات كنتخلص ب 1269درهم في الشهر فواحد الجماعة مكافياني حتى ف الكوش ديال ولدي اودي حسبنا الله ونعم الوكيل
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5
8 - rachid السبت 23 يونيو 2018 - 12:32
الحكومة تعتبرهم عُمّالا موسميين تنتهي مدة عملهم بانتهاء الأوراش التي يشتغلون فيها.* هذا كذب بقرون .. مايقوم به عمال الإنعاش خطير وحيوي في جميع ربوع الوطن فهم من يقوم بكنس وتنظيف أزقتنا وشوارعنا ومدننا من أطنان الأزبال يوميا وأسطر على كلمة يوميا وليس كما قال وزير الداخلية الأسبق *أوراش موسمية* فلو قدر وتوقف هؤلاء أسبوعا واحدا فقط عن العمل فسترون بحرا من الكوارث البيئية وعودة أمراض خطيرة إنقرضت من زمان بعيد...
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9 - عابد السبت 23 يونيو 2018 - 12:35
ليس عمال الإنعاش الوطني لوحدهم من يعاني من التهميش الاجتماعي بل هناك أشخاص قضوا أزيد من 23 سنة في القطاع الخاص وبعد وصولهم سن التقاعد فوجؤا بنقص في تصاريح ايام العمل المصرح بها لدى صناديق الضيق الاجتماعي ولا يحصلون على معاشاتهم إلا بعد مرور 31 شهر من بلوغهم سن التقاعد اي 63 سنة مع تنكر ص و ض ج لهم و تضيع حقوقهم في 30 شهر من معاشهم نظر لعدم إيداع التصاريح من طرف المشغل فهل هذه هي دولة الحق والقانون ام هي دولة الاعتداء والتظلم. وا ملكاه
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10 - ياسين السبت 23 يونيو 2018 - 12:37
كنتمنى ايديرو لينا شي حل حيت هادشي بزااااااااف والمعيشة صعيبة الله ايدير شي تاويل ديال الخير
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11 - streap tease السبت 23 يونيو 2018 - 12:38
الى الاخ كاتب المقال وهو مشكور عليه ..ان مهمة الانعاش الوطني اجراء اتخدته البلاد بعد الانقلابات العسكرية للتخفيف من الفقر والبطالة واوكلت المهمة لقادة الجيش الملحقين بالعمالات والاقاليم في انتظار تنمية وتقدم البلاد لكن للاسف طال انتظار التنمية وتقدم البلاد لاستيعاب الاعداد الكبيرة من العاطلين في قرى وحواضر المملكة .
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12 - sami السبت 23 يونيو 2018 - 12:40
لهلا يسمح ليهم. شي تتيفطح وشي ميت وهو عايش. فلوس الشعب ماشيين فالتخربيق
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13 - وادنوني حر السبت 23 يونيو 2018 - 12:41
1500 درهم؟؟؟؟؟
إذا ما معنى الحد الأدنى للأجور؟؟؟؟؟!!!!! °!°
إذا لم تحترم الدولة(يا حسرة ) هذا الحد الأدنى, هل تنتظر أن يحترمه أصحاب القطاع الخاص؟؟؟؟؟
1500 درهم في عام 2018؟؟؟؟؟
بكم سيكتري البيت؟كم سيؤدي مقابل فاتورة الماء و الكهرباء؟؟؟ أما الملبس و المأكل و المدرسة و الطبيب و النقل وووو فتلك كماليات.!
و الله و بالله و تالله اني لأحمد الله أن أخرجني من تلك البلاد الظالم أهلها.
لن نسامحكم في الدنيا أمام البشر، و لن نسامحكم في الآخرة أمام رب البشر.
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14 - bnt lf9ih bnsalah السبت 23 يونيو 2018 - 12:41
لاحول ولا قوة إلا ب الله العلي العظيم 15000 لا تكفي حتي لأسبوع
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15 - سي محمد السبت 23 يونيو 2018 - 12:59
وهذا 1500 درهم على الله يشدوها كاملة !!! هذا القضية ديال الإنعاش الوطني فيها ميتقال بزاف . والله إلى حرام وفي بلادنا نرى ونسمع بطبقة شغيلة نتعامل معها كأنها من أحقر الطبقات الشعبية بينما هي من تجمع أزبالنا ووسخنا و كل شيء تعمله لتجعل شوارعنا وازقتنا وأمام منازلنا تجعلها نظيفة نقية . والله انا احترم هؤلاء الناس أكثر من احترامي لسياسي أو وزير لأن هؤلاء همهم الوحيد المصالح الشخصية والعائلية والاغتناء الفاحش . أما شي مصلحة أو خدمة البلاد والعباد الله يجيب . والوووووووووو . وشكرا هسبريس جريدتنا المفضلة .
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