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الرئيسية | مجتمع | نواب سابقون يرفضون المس بحرمة الدستور

نواب سابقون يرفضون المس بحرمة الدستور

نواب سابقون يرفضون المس بحرمة الدستور
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 10:21

أكد المكتب التنفيذي للمجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين، بعد اطلاعه على بلاغ مجلس النواب بخصوص إصلاح نظام معاشات النواب، رفضه التام والمطلق "لأي مبادرة مهما كانت طبيعتها وأهدافها تمس بحرمة الدستور أو تنطوي على خرق أحكامه".

واعتبر أعضاء المكتب، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن مقترح القانون المذكور "يمس بقاعدة دستورية جوهرية وآمرة"، مؤكدين "سمو الدستور على مصالحهم الضيقة"، ومعبرين عن "استيائهم من خرق مقترح القانون المتعلق بإصلاح نظام معاشات النواب السافر للدستور، وعدم قبولهم الخضوع لنظام للمعاشات يقره قانون لم يلتزم باحترام الدستور"، محملين مسؤولية "هذا الخرق السافر للجهة التي اقترحت المقترح المذكور، وتسعى إلى تحقيق التوافق عليه من أجل المصادقة وإخراجه إلى حيز التطبيق".

وأكد المكتب التنفيذي للمجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين أن ما يتضمنه مقترح القانون سالف الذكر "ليس إصلاحا عميقا وشاملا، وإنما حلا ظرفيا يفتقر إلى ضمانات الديمومة والتوازن المستمر"، وأن "الحفاظ على استمرارية هذا النظام يؤدي إلى استمرار تدفقات مساهمات الدولة لتمويله بتحملها مبلغ 2900 درهم عن كل نائب شهريا؛ وهو ما يتناقض مع مضمون بلاغ مجلس النواب من جهة، ويذهب في اتجاه معاكس مع مطالب الرأي العام".

وأضاف البلاغ: "إن الإخلال بضوابط توازن هذا النظام تتحمل مسؤوليته الجهات المكلفة قانونا بتدبيره. ليس للبرلمانيين السابقين أي ذنب في ذلك، مع التذكير بشرعية انخراطهم في هذا النظام وتحملهم أعباء تمويله من خلال ما أدوه من واجبات للانخراط فيه، وهي حقوق ثابتة في ذمته".

وطالب المكتب التنفيذي مجلس النواب بإيقاف مسطرة المصادقة على مقترح القانون، وإعلان إفلاس نظام معاشات النواب بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، لاسيما إلغاء هذا النظام وتصفيته، مع إخبار النواب السابقين عبر مجلسهم أو بكيفية فردية بكل التدابير المواكبة للتصفية، بما يكفل التسوية النهائية لوضعيتهم إزاء هذا النظام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - البعمراني الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 10:34
انهم لا يهمهم خرق الدستور في شيء أنهم يخافون على تقاعدهم الذي فقدوه وبما انهم لا يملكون الشجاعة الادبية لقول ذلك يختبون وراء خرق الدستور
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2 - القادري الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 10:36
وماذا عن الحق في الشغل و السكن و..... الذي يضمنه الدستور؟؟؟ لا يهـمكم من الدستور إلا الريع السياسي!!!!!
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24
3 - متتبع الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 10:47
فين المداويخ فين المقاطعون تبعوا المونديال وخلاو البرلمانيين يديرو اللي بغاو . ها الصح فاين هو . قالك نقاطعو موازين والكرة لا . المخسور على الكرة اضعاف اضعاف موازين هادا بعدا اموال من تبرعات الشركات الخاصة.
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11
4 - مراجعة في الوقت الضائع الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 10:54
إن الدستور ليس وحيا من السماء حتى يجرم من يخوض فيه مراجعة رواتب البرلمانيين القدماء ليس سورة من سور القرآن محكمة النص صالحة ليوم الدين .
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16
5 - محمد احمد108 الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 10:54
الاسمى من هذا الدستور و من مقترحاتكم كلها هو تطبيق قول الله تعالى " و لا تاكلوا اموال الناس بالباطل "
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13
6 - المتتبع الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 11:01
اننا في مغرب المصالح الشخصية فوق كل اعتبار امل المغاربة لم يعد يرتبط ببرلمانيين او مستشارين وانما بما يتخذه ملك البلاد وهو يرى هدر المال العام بالواضح لاجل ذلك حناجرنا تصدع وامحمداه وامحمداه وامحمداه وامحمداه وامحمداه وامحمداه وامحمداه لانه اذا بقي الحال كما هو عليه فالافق مظلم اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد
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4
7 - White Raven الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 11:05
Ce sont les intérêts des députés qu’ils essaient de défendre et non pas la constitution. Parce que pour ces charognards, les institutions et même la nation sont leur derniers soucis.
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3
8 - جمول الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 11:11
الدستور يا نواب الأمة لم يحدد راتبكم الشهري في 30.000 درهم ولا منحة تقاعدكم في 8.000 درهم مدى ااحياة هذا هو الريع، البرلمان والحكومة لها المسؤولية في مراجعة ذالك حسب فعاليتكم وغياباتكم وكذلك التجاوزات والخروقات التي يتجرأ بعض النواب المفسدون القيام بها، لتبقى مصلحة البلاد هي العليا. أما أنتم فلا أحد يرغمكم للترشح للانتخابات ومن ليست له نية خدمة البلد عليها الانسحاب ألا مشروط.
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9 - باحث عن الحقيقة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 11:16
الموظفون يأخذون من رواتبهم قهرا لاصلاح صندوق النعاشات الذي افسده المفسدون ونهبه لصوص هذا الوطن على الرغم مما يسببه هذا الاقتطاع من اضرار على القدرة الشرائية للمواطن وتراجع راتبه . واما البرلمانيين فالدولة مستعدة لضخ ما يجب من اموال لاصلاح معاشاتهم وعدم تحميل السادة المحترمين البرلمانيين النائمين اية مصاريف او اقتطاعات لحل المشكل
هل نحن ازاء حكومة مغربية ام ازاء بوليزاريو يمص دماء المغاربة والمواطنين
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10 - locodelaciudad الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 11:28
الشعب يرفض رفضا قاطعا ان يكون تمويل او مساهمة أو أي تحت أي مسمّى استعمال أو إقحام المال العام فيما يخص معاشات البرلمانيين. الامر يخصكم، لكم الحرية المطلقة لادارة معاشكم كما يحلوا لكم بعيدا عن المال العام.
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