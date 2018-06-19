نواب سابقون يرفضون المس بحرمة الدستور

هسبريس من الرباط

أكد المكتب التنفيذي للمجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين، بعد اطلاعه على بلاغ مجلس النواب بخصوص إصلاح نظام معاشات النواب، رفضه التام والمطلق "لأي مبادرة مهما كانت طبيعتها وأهدافها تمس بحرمة الدستور أو تنطوي على خرق أحكامه".

واعتبر أعضاء المكتب، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن مقترح القانون المذكور "يمس بقاعدة دستورية جوهرية وآمرة"، مؤكدين "سمو الدستور على مصالحهم الضيقة"، ومعبرين عن "استيائهم من خرق مقترح القانون المتعلق بإصلاح نظام معاشات النواب السافر للدستور، وعدم قبولهم الخضوع لنظام للمعاشات يقره قانون لم يلتزم باحترام الدستور"، محملين مسؤولية "هذا الخرق السافر للجهة التي اقترحت المقترح المذكور، وتسعى إلى تحقيق التوافق عليه من أجل المصادقة وإخراجه إلى حيز التطبيق".

وأكد المكتب التنفيذي للمجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين أن ما يتضمنه مقترح القانون سالف الذكر "ليس إصلاحا عميقا وشاملا، وإنما حلا ظرفيا يفتقر إلى ضمانات الديمومة والتوازن المستمر"، وأن "الحفاظ على استمرارية هذا النظام يؤدي إلى استمرار تدفقات مساهمات الدولة لتمويله بتحملها مبلغ 2900 درهم عن كل نائب شهريا؛ وهو ما يتناقض مع مضمون بلاغ مجلس النواب من جهة، ويذهب في اتجاه معاكس مع مطالب الرأي العام".

وأضاف البلاغ: "إن الإخلال بضوابط توازن هذا النظام تتحمل مسؤوليته الجهات المكلفة قانونا بتدبيره. ليس للبرلمانيين السابقين أي ذنب في ذلك، مع التذكير بشرعية انخراطهم في هذا النظام وتحملهم أعباء تمويله من خلال ما أدوه من واجبات للانخراط فيه، وهي حقوق ثابتة في ذمته".

وطالب المكتب التنفيذي مجلس النواب بإيقاف مسطرة المصادقة على مقترح القانون، وإعلان إفلاس نظام معاشات النواب بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، لاسيما إلغاء هذا النظام وتصفيته، مع إخبار النواب السابقين عبر مجلسهم أو بكيفية فردية بكل التدابير المواكبة للتصفية، بما يكفل التسوية النهائية لوضعيتهم إزاء هذا النظام.