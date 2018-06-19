عريضة مغربية تدعو إلى فتح الحدود الجزائرية لتنظيم مونديال 2030

هسبريس - أمال كنين

اختار مغاربة مناسبة تنظيم كأس العالم من أجل الدعوة إلى إعادة فتح الحدود مع الجزائر، استعدادا لدفع ملف مشترك بين الجارين لتنظيم كأس العالم 2030.

الدعوة إلى فتح الحدود جاءت ضمن عريضة على الأنترنيت أنشأها مواطنون يشددون على أهمية هذه الخطوة لخدمة مجموعة من الجوانب سواء الاجتماعية أو الإنسانية وحتى الاقتصادية، خاصة أن البلديْن تضمان عائلات مشتركة ضمن المدن المجاورة للحدود.

وجاء ضمن العريضة: "ندعو إلى إعادة فتح الحدود المغربية الجزائرية حتى تتمكن الأسر المنفصلة من تجاوز أزمتهم وعبور تلك الحدود، التي لا تتجاوز بضعة كيلومترات؛ لكن توقف بها الزمن والمبادلات".

ودعت العريضة أيضا إلى "إعادة العلاقات الثنائية من أجل انطلاقة اقتصادية جديدة مفيدة لجميع شعوب هذه المنطقة على وجه الخصوص والمنطقة المغاربية بشكل عام".

وتواصل: "بالنسبة إلى هذه البداية الجديدة في التاريخ بين البلدين فإن فكرة الترشح المشترك لتنظيم كأس العالم 2030 يتم طرحها بإصرار؛ وهو أمر سيكون منطقيًا ومرغوبًا فقط لمصلحة شعوب المنطقة".

وفي هذا الإطار، قال عبد الغني بنسعيد، مواطن مغربي وأحد القائمين على العريضة، إنه سبق أن أُطلقت مبادرة سابقة عام 2009 تدعو إلى فتح الحدود المغربية الجزائرية عام 2009؛ وهي المبادرة التي "لقيت صدى كبيرا ووقع خلالها 30 ألف مواطن على عريضة تضمنت المطالب ذاتها".

وأوضح بنسعيد، ضمن تصريح لهسبريس، أنه على الرغم من الصدى والتفاعل اللذين لقيتهما المبادرة؛ فإنها لم تسفر عن نتائج إيجابية وظلت الحدود مقفلة.

وأشار المتحدث إلى ضرورة استغلال دعوة رئيس فيدرالية الكرة بالجزائر والذي وجه دعوة إلى البلدين من أجل تنظيم مشترك لكأس عالم 2030، قائلا: "لا بد أولا من الحديث عن إعادة فتح الحدود ثم تحريك الشعبين للعمل معا في عدد من المجالات"، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ"مبادرة إنسانية" بشكل أساسي.

وسبق أن قال محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري، إن "قضية الحدود تحتاج إلى محادثات بين قادة البلدين من أجل إقامة تعاون لوقف أعمال اللصوصية والاتجار في الممنوعات التي تنامت بشكل كبير بعد قرار الإغلاق".

وسجل السياسي الجزائري أن "حزبه تراوده فكرة قديمة تهم تعزيز الروابط بين الأحزاب التي تلتقي معه في الأفكار بمنطقة شمال إفريقيا؛ فمنذ 2013، اقترحنا على مجموعة من الأحزاب الخروج بإعلان مشترك؛ لكن الأمر تأجل".