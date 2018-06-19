24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1420:4522:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. موسم الاصطياف بعين الذياب (5.00)

  2. عن الدين الكروي الجديد وسياسة المثقف (5.00)

  3. مبادرة تونسية ترشح الدول المغاربية لاحتضان مونديال 2030 (5.00)

  4. حافلات جديدة للنقل الحضري تجوب شوارع تازة (5.00)

  5. أولياء تلاميذ يشْكون فرض المدارس الخاصة رسوم شهر يونيو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | يتيم: لا وجود لاعتداءات جنسية ضد "مغربيات الفراولة" بإسبانيا

يتيم: لا وجود لاعتداءات جنسية ضد "مغربيات الفراولة" بإسبانيا

يتيم: لا وجود لاعتداءات جنسية ضد "مغربيات الفراولة" بإسبانيا
هسبريس - محمد بلقاسم
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 13:00

بالرغم من أن أكثر من عشرين عاملة في حقول الفراولة بمنطقة هويلبا بإسبانيا تقدمن بشكايات لدى الحرس المدني الإسباني ونقابة العمال والعاملات بالأندلس، يتَّهمن فيها مُلاك المزارع بمنطقة ألمونتي الأندلسية بالاعتداء الجنسي عليهن واحتجازهن؛ فإن محمدا يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني في حكومة سعد الدين العثماني، قد نفى وجود اعتداءات ضد مغربيات الفراولة بإسبانيا.

وقال يتيم، في تصريحات على هامش دراسة موضوع "وضعية العاملات في حقول الفراولة بالديار الإسبانية" اليوم الثلاثاء في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إنه "لا يوجد اعتداء جنسي ضد المغربيات، لأن السلطات الإسبانية حازمة في هذه القضايا"، موردا أن "التحرشات محدودة وأصحابها متابعون في القضاء، لذلك ينبغي أن ننتظر كلمة القضاء لنتبين أنها ثابتة".

وتابع وزير الشغل والإدماج المهني في حكومة سعد الدين العثماني يتيم، وهو يبرر الاعتداءات التي طالت المغربيات، بالقول إن "كل عملية التشغيل تحيط بها بعض السلبيات؛ وحتى في المغرب يمكن أن تكون حالات شاذة للتحرش والإساءة"، موضحا أن "ما نشر حول القضية نتابعه؛ لأن الأمر بيد القضاء والحالات محدودة".

وبالرغم من تأكيد يتيم على "أنه إذا كانت حالة واحدة فقط فإنها تضعنا أمام مسؤولية لتطوير وسائل العمل وتحسين ظروف الاشتغال"، فقد كشف عن وجود "رقم أخضر خاص بالنساء العاملات، لتقديم الشكايات"، موضحا أنه "إلى حدود الساعة، لم نتوصل بشكايات رسمية، كما أن المجتمع المدني الإسباني حي ولا يمكن أن يتساهل مع هذه الممارسات إن وجدت".

وشدد المسؤول الحكومي المغربي على أن "المشغلين الإسبان حريصون على سمعتهم، وإذا كانت حالات غير عادية فإن هناك قضاء إسبانيا، كما أن العاملات قلن إنهن يعشن ظروفا عادية"، مضيفا "كمسؤولين نتعامل مع الأشياء الرسمية ونستمع في الوقت نفسه للأمور التي تثيرها الصحافة".

ولفت يتيم إلى أن "المعطيات الصادرة من السلطات الرسمية، ومن خلال لقاءات مع السفارة كان آخرها أمس الاثنين، فإنه لا وجود لشيء اسمه الاعتداء الجنسي الذي له تعريف محدد"، مشيرا إلى أن "التحرشات المسجلة لم تتجاوز 10 أو 12 حالة، كما أن الأمور في طور التحقيق وننتظر ما سيقوله القضاء الإسباني".

وكانت عاملات في حقول الفراولة بإسبانيا تقدمن، خلال الأيام القليلة الماضية، بشكايات لدى الحرس المدني الإسباني ونقابة العمال والعاملات بالأندلس؛ في حين أقدمت جمعيات حقوقية إسبانية على إجراء تحقيقات ميدانية أسْفَرت عن تبنِّيها عشرات الشكايات؛ وهو ما أدَّى إلى تسليمها إلى بعض الأحزاب السياسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - oussama الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 13:17
لباجدة خرجوا علينا ولينا نترحموا على أيام زمان ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - توتة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 13:20
عليك ان تقول لا علما لي بما يحصل مع بنات الشعب بالحقول لانني غير مؤهل بمتل هده المهام... مهمتي هي الصراخ لو لم يعطوني مهمة... المرجو النشر...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - ahmed الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 13:20
حكومة العام زين لافقر لا هشاشة لاحقرة لا غش لا محسوبية لامرض كووولشي زين على من تضحك هل توجد عافية بلا دخان إتق الله في نفسك لديك رقيب عتيد يسجل عليك كل كلمة وسوف تحاسب عليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - مواطن الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 13:21
آلوزير !!!!! رآه ف القانون التحرش يعتبر اعتداء ويعاقب عليه. وقانا الله شركم ياأصحاب اللحي والنفاق. نصبتم على المغاربة حتى صوتوا عليكم ولما وصلتم إلى مبتغاكم تنكرتم لهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.