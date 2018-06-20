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الرئيسية | مجتمع | ديدان تنهش وجه امرأة ضواحي مدينة جرسيف

ديدان تنهش وجه امرأة ضواحي مدينة جرسيف

ديدان تنهش وجه امرأة ضواحي مدينة جرسيف
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:31

تعيش عائشة. ع، من مواليد 1975، المنحدرة من نواحي مدينة جرسيف، وضعا صحيا مؤلما؛ فقد تحول علاجها مع آلام الأضراس إلى سرطان يفتك بوجهها، إلى درجة أن الدود أصبح يتساقط من محياها.

وحسب ما عاينته هسبريس يظهر جليا للعيان دود يتساقط من وجه عائشة، التي تعيش رفقة والدها وزوجته بجماعة الصبار دوار تيخامين التي تبعد بحوالي 75 كلم عن جرسيف.

وتؤكد عائلة عائشة أن معاناتها بدأت منذ حوالي ستة أشهر، وأنها ترقد بالبيت اليوم بدون أي علاج نظرا لضيق الحال وفقر الأسرة.

وتقول عائشة إن كل ما تتمناه اليوم هو وجود محسن يتكفل بعلاجها، مشيرة إلى أن وضعها يزداد سوءا يوما عن يوم، موضحة أن الآلام تشتد مع مرور الوقت. كما تقل قدرتها حتى على الأكل، فتكتفي بتمرير السوائل لإنقاذ نفسها من الوهن أكثر فأكثر.

ويقول جمال، شقيق عائشة، في حديثه مع هسبريس، إن شقيقته تضيع أمام أعين أفراد الأسرة دون القدرة على إنقاذها، مؤكدا أنه نظرا لقلة الحيلة فهي لا تخضع لأي علاج منتظرة قدرها.

وأوضح المتحدث أن آخر مرة تم نقلها إلى مستشفى بمدينة فاس كان قد طلب منها الأطباء إجراء عملية جراحية؛ غير أن الأسرة لا تتوفر على المبلغ المطلوب، ولا حتى على ثمن التنقل إلى المستشفى بانتظام.

ويروي جمال تفاصيل المرض، مؤكدا أن حالتها بدأت عقب ما توجهت لإزالة بضعة جذور لأضراسها ليشتد بعدها ألم بوجهها ثم تتحول القضية إلى تعفنات وثقب أصبحت مع مرور الوقت تسقط ديدانا من وجهها.

وتناشد عائلة عائشة المحسنين من أجل مساعدتها على تجاوز محنتها هذه، مطالبين بيد تمد لهم العون وتحمل ابنتهم إلى مستشفى يتكفل بها.

للتواصل مع السيدة عائشة: 0638984727

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - خالد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:46
الله يشافيك اختي هذا سبب من اسباب المقاطعة واش عرفتو الناس علاش مقاطعين ولا لا القضية مشي قضية 10 دريال القضية قضية شعب يريد حقوقه ويريد ان يعيش بكرامة تحياتي للمغاربة الاحرار.
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63
2 - maruan barcelone الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:49
y dónde está el ministerio de sanidad ? seguro están en Rusia todos, vaya vergüenza que asco de gobierno .no importa uno más o menos a nosotros los pobres el importante es ellos y sus familias.
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16
3 - علي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:52
لا توجد معنى للانسانية في هده البلاد لاحولا ولاقوة الى بالله
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42
4 - anti mawazine الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:52
لا حول ولا قوة إلا بالله، ݣالك باغيين موازين، والناس فلبلاد السعيدة لا تجد ولا تقدر على أبسط مستلزمات الصحة. الله يعفو
لا لتبدير المال العام ، نعم لإصلاح قطاع الصحة والخدمات العمومية #مقاطعون
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43
5 - Hassan Sima الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:57
أجر من تگفل بعلاجهـا أولى من قفاف رمضان أو حتى بناء مسجد الله إنظر من حالهـا
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39
6 - maruan Barcelone الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:58
dónde está el ministerio de salud ? seguro están todos en rusia.que asco de gobierno
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6
7 - قلب مجروح الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:58
يحز في نفسي أن أرى مثل هده الظروف الصعبة اللتي تعيشها الأسر من مرض وقلة الحيلة وانا لا أستطيع فعل شيء سوى الرجاء والدعاء من الله العلي القدير أن يشفي ويفرجها على كل مسكين اللهم أعني على قضاء حوائج الناس إنك تعلم ما في القلوب
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35
8 - mustapha الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:01
اولا الله اشافيها مسكينة ويرزق لها الصبر على هذا المرض لانها توجد في دولة اسمها المغرب يليها المثل الحقيقي اذا كنت مغربيا فلا تستغرب ثانيا هذا علاش مثل هذا الحالات علاش قاطعنا مهرجان موازين الفتن ما ظهر منها وما بطن واقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا مسؤولين مغنية او مغني اجنبي يغني ويرقص في موازين نصف ساعة ب200 مليون معززا مكرما والشعب المغربي يدفع الثمن غاليا والمرضى يعدبون في فراشهم ولا مجيب الا الله اتقو دعوة المظلوم اتقو دعوة المظلوم .
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14
9 - المهدي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:05
آسف يا أختنا فنواب الأمة الذين يمثلونك ذهبوا لحضور المونديال ووزيرة الاسرة والتضامن لا تعتبرك فقيرة ولا يوجد إصلا فقر في المغرب فالكل بإمكانه تدبّر عشرين درهما في اليوم .. الشعب الذي تعلم وعلَّم اُسلوب المقاطعة بعد يأسه من سياسييه بامكانه إطلاق صيحة على مواقع الاتصال لإنقاذك وأتمنى ان تصل الرسالة ...
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18
10 - الكاعي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:07
أنا عندما أرى مثل هذه المناظر أكره انني ولدت في هذه البلاد. المسؤولون يتمتعون في العطل وفي روسيا من أموال الشعب المقهور والمواطنون يسكنهم الدود. ماهذا يا من سيحاسبون قريبا امام الله. لا نريد كاس العالم ولا موازين نريد دولة فيها علاج وقطاع صحة للجميع!
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13
11 - mohamed الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:18
شفاك الله اختي الكريمة. من جهة اخرى هذه نتيجة موازين وارسال 50برلماني على نفقة الدولة والدولة لا تفكر في الضعفاء وكثير وا هم واصحاب الكروش الكبيرة لا يفكرون الا ان يزدادوا غنى ووووو. الله يرد بنا
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8
12 - محسن الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:19
اختي في الله اطلب من الشافي سبحانه أن يشفيك ويعافيك انه ولي ذلك والقادر عليه وان يعافي جميع المسلمين
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