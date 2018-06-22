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عمور يرهن خفض رسوم الدراسة بالقطاع الخاص بتسهيلات جبائية

عمور يرهن خفض رسوم الدراسة بالقطاع الخاص بتسهيلات جبائية
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 22 يونيو 2018 - 16:10

قال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب، إنَّ ارتفاع الرسوم التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب يبقى محصورا في عدد محدود من المؤسسات، التي تقدم نوعا من الخدمات ذات جودة عالية، وتوجد بالخصوص في الأحياء الراقية.

وأوضح عمور، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية يُنشر لاحقا، أنّ الرسوم التي تفرضها هذه المؤسسات تُمليها ضرورة تحديث آليات اشتغالها، وتجويد الخدمات التي تقدمها للتلاميذ الذين يتمدرسون فيها، وتوفير موارد بشرية تتوفر على كفاءات ومؤهلات عالية.

واستطرد المتحدث ذاته أنَّ أولياء أمور التلاميذ يتوفّر لهم عرْض كبير للاختيار؛ إذ تبدأ الرسوم المدرسية من 100 درهم إلى 3000 أو 4000 درهم في الشهر، معتبرا أنَّ السوق تتوفر فيه المؤسسات التعليمية الخاصة الملائمة رسومها لجميع الشرائح والطبقات المجتمعية.

وجوابا على سؤال حول جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات التعليمية التي تطبق رسوما منخفضة، قال عمور إنه من الطبيعي أنْ يكون هناك تفاوت من بين جودة الخدمات بهذه المدارس وبالمدارس التي تطبق رسوما مرتفعة.

وفي الوقت الذي يرى فيه العديد من أولياء أمور التلاميذ أنّ مؤسسات التعليم الخصوصي لا تخضع لرقابة الوزارة الوصية على القطاع، وأنَّ هذه المؤسسات ترفض الخضوع للمراقبة، قال عمور: "هذا غير صحيح. نحن نخضع للمراقبة ليس فقط من وزارة التربية الوطنية، بل من وزارة المالية، ووزارة التشغيل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وبالنسبة لمراقبة الأسعار التي تطبقها مؤسسات التعليم الخصوصي، اعترف عمور بأنها لا تخضع للمراقبة "لأن الأسعار تخضع لمنطق السوق، وقانون وزارة التربية الوطنية لا يسمح لها بالتدخل في هذا المجال".

وترك عمور الباب موارَبا أمام تخفيض أسعار التعليم في المدارس الخصوصية مستقبلا، لكنه قال إنّ ذلك مرهون بمدى تفعيل الحكومة للقانون الإطار لسنة 2007، الذي وقعته مع قطاع التعليم الخصوص، والذي ينص على وضع نظام جبائي ملائم.

ونفى عمور أن تكون مؤسسات التعليم الخصوصي تستفيد من امتيازات ضريبية معينة، وقال: "هذا غير صحيح، نحن نؤدّي الضرائب نفسها المفروضة على جميع المقاولات"، مضيفا: "نحن ننتظر خروج القانون الإطار الذي هو في طور النقاش، وإذا كانت هناك تسهيلات ضريبية، ستنخفض الأسعار التي تطبقها مؤسسات التعليم الخصوصي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بوجمعة الكديديب الجمعة 22 يونيو 2018 - 16:23
آخر إسفين تم دقه في جسم قطاع التعليم المأزوم المهزوم بهجرة المدرسة العمومية وازدراء أطرها . المواطن بين مطرقة الرغيف وسندان مصاريف التعليم. مسلسل التبضيع والتسليع لهذا القطاه لم ولن ينته والضحية الوحيد الذي ينزف يوما بين يوم" هو شعيبة."الذي يرتقب حاضره ومسنقبله بحيرة وريبة.
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5
2 - عصام الجمعة 22 يونيو 2018 - 16:25
والله ثم والله حتى هاد الناس لقاوها وزيعة تياكلو كيف بغاو واش لاسيرونس ديال التلميذ ب 43 درهم وهوما تيتخلصوا في التسجيل للقليل فيهم 1300درهم أشمن ضرائب تتخلصوا در الرماد في العيون الله يحسن عون المواطنين غادي تبقاو تحلبوا فينا حتى توليو تعصروا الدم
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5
3 - عسو الجمعة 22 يونيو 2018 - 16:26
السي عمور واش انتم عايشين فالمغرب أو شي بلاد أخرى. الرسوم مرتفعة في كل أرجاء البلاد. أتساءل لماذا يصر المسؤولون عندها على قول أشياء لا توجد في الأرض. يا سبحان الله. انا أطالب بإغلاق جميع مؤسسات التعليم الخاص .
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4 - عبدالرزاق الاسماعيلي الجمعة 22 يونيو 2018 - 16:29
لن يملأ جوف هؤلاء الا التراب
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5 - bouaazza الجمعة 22 يونيو 2018 - 16:30
L'école privée ressemble à des "mahlabat"des villas et appartements trafiqué en écoles et le pire vous avez vu un élève ou étudient redoubler a l'école privée ???Tant que papa paye en peut réussir toutes nos classes . C'est fort les marocains ont réussi à corrompre même le savoir. L'état doit mettre un cahier de charges avec des exigences " superficie , outils informatique,cantine,profs qualifiés , sale de sport ......." et surtout surtout un taux d'échec d'environ 10% avec le taux d'échec les marocains s'orienteront vert l'école public
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6 - ahmed الجمعة 22 يونيو 2018 - 16:36
من الملاحظة الاولى أرى ان السيد معتاذ على سرقة جيوب المواطنين حيث أن هوناك مبالغة في أثمنة الدراسة في التعليم الخصوصي والدولة لاتحرك ساكنا
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7 - Badi Badi الجمعة 22 يونيو 2018 - 16:36
l'enseignement au Maroc est tel que lui veulent les responsables
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