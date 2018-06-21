هذه نصائح لآباء التلاميذ أثناء الإعلان عن نتائج الباكالوريا

هسبريس - أمال كنين

مع اقتراب الإعلان عن نتائج امتحانات الباكالوريا يوم غد الجمعة يزداد الضغط على الأسر المغربية التي لها أبناء في هذا المستوى من التمدرس، سواء تعلق الأمر بالتلميذ أو بوالديه، وهو ما يخلف حالة من التوتر والارتباك يدعو مختصون إلى وجوب تجاوزها لتكون هناك انعكاسات إيجابية على الأبناء.

لحسن مادي، خبير تربوي، يرى أن لحظة انتظار نتائج الامتحانات بصفة عامة، ونتائج والباكالوريا بشكل خاص، تمثل وقتا حاسما في حياة الآباء والتلاميذ، مشيرا إلى أن هذه النتائج لها تأثير على مستقبل الأسرة بصفة عامة، ومستقبل التلميذ أساسا.

وقال مادي، في تصريح لهسبريس، إن "الاهتمام بالنتائج الدراسية لا يكون وليد لحظة بعينها، بل هو مترتب عن مراحل عديدة من فرح وحزن مرت في حياة التلميذ وعاشتها أسرته معه"، مضيفا أن "الانتظارية تنتج عنها مجموعة من الحالات النفسية والضغوطات لدى الطرفين".

وأبرز الخبير التربوي أن "الآباء والتلاميذ لا يعرفون طريقة التصرف، ويعيشون حيرة تمارس عليهم ضغوطات نفسية تظهر سلوكا غير معتاد في حياتهم العامة"، داعيا الأب والأسرة إلى "التحكم في انفعالاتهم والتخفيف من ضغوطات التلميذ".

وأوضح مادي أن الآباء يمثلون العنصر الأساسي في ما يتعلق بعملية الانتظار هذه، مشددا أنه يتعين عليهم عدم السقوط في الضغط النفسي الذي يخلفه الانتظار، "بل عليهم مساعدة التلميذ على قبول النتيجة كيفما كان نوعها".

وأشار المتحدث إلى أن للأبوين دورا تربويا أساسيا في عملية تسهيل وضعية التلميذ، قائلا: "على الآباء أن لا يظهروا أنهم أيضا يعانون من ضغط الانتظار، بل عليهم أن يتقبلوا النتيجة بشكل رحب وأن يجتازوا المرحة بإيجابية".

وأوصى مادي بعدم الدخول مع الأبناء في "نقاشات تزيد من الضغط عليهم، بل التصرف بإيجابية وتقبل النتيجة كيفما كانت، وتهييئ الأجواء النفسية للتلميذ لتقبلها كذلك"، مبرزا أنه في حالة ما إذ كانت هذه النتائج سلبية، فعليهم تهييئ التلميذ لبذل مجهود آخر في المرحلة لمقبلة. وفي حالة ما إذا كانت إيجابية، فيجب عليهم مساعدته لاختيار مسار المستقبل.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أكدت أنه سيتم الإعلان عن الناجحين في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2018 وكذا المسموح لهم باجتياز اختبارات الدورة الاستدراكية لهذا الامتحان يوم الجمعة 22 يونيو 2018 في الساعة العاشرة صباحا عبر الأنترنيت والخامسة مساء في المؤسسات التعليمية.