العطالة تدفع مروضين طبيين إلى الاحتجاج

أيوب صدور

يعتزم خريجو المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، شعبة الترويض الطبي، المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية للمروضين الطبيين، الخروج في وقفة احتجاجية اليوم، تنديدا بما أسموه "الحيف والإقصاء الذي يُعانون منه في مباريات التعيين على الصعيد الوطني".

وينادي الخريجون المعطلون بضرورة "توفير مناصب مبارى عليها تتناسب وعدد المروضين الطبيين المعطلين"، موضحين أن أعداد خريجي شعبة الترويض الطبي المعطلين بالمغرب يتجاوز 530 خريجا، ومستنكرين في الوقت نفسه سياسة وزارة الصحة التي حصرت عدد المناصب المبارى عليها في 40 منصبا فقط.

ويطالب المحتجون، وفق بيان تتوفر عليه هسبريس، بتوظيف الخريجين المعطلين، مع إيقاف تكوين المروضين الطبيين وأخصائيي العلاج الفيزيائي إلى حين إدماج الأطر المعطلة، إلى جانب ضمان جو مناسب لتكافؤ الفرص خلال مباريات التوظيف، واصفين أجواء مباراة الـ10 من يونيو بـ"المشينة".